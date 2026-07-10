Gracia Spritz: la nueva bebida de Pérez Barquero para los aperitivos más refrescantes

Coincidiendo con el, elha presentado. Se trata de una nueva bebida de baja graduación y lista para consumir, diseñada para acompañar aperitivos, tapas, reuniones con amigos y momentos festivos. Con una propuesta fresca, ligera y refrescante, este lanzamiento se posiciona también como la alternativa perfecta a los combinados tradicionales.La nueva propuesta de Pérez Barquero llega en un momento especialmente vinculado al encuentro de familias y amigos en Montilla. La Feria de El Santo marca cada mes de julio uno de los grandes espacios de convivencia de toda la Campiña Sur cordobesa y el Grupo Pérez Barquero ha querido hacer coincidir este nuevo lanzamiento en ese contexto de celebración, ocio compartido y consumo sencillo, con una bebida pensada para servirse muy fría, en copa ancha de vino y con hielo.Gracia Spritz se presenta como un cóctel de baja graduación, con 5,5 por ciento de alcohol, concebido para consumirse directamente y sin necesidad de preparación compleja. Su propuesta se apoya en una bebida fresca y vibrante, con aromas naturales de perfil cítrico y floral, acompañados de delicadas burbujas.En ese sentido, Adela Córdoba, responsable de Marketing del Grupo Pérez Barquero, asegura quees “nuestra invitación directa a transformar la rutina diaria en una experiencia vibrante, fresca y llena de estilo, de la forma más sencilla”. Y es que esta nueva bebida se orienta así hacia un consumo ligado al aperitivo, al tardeo y a los encuentros informales, con una fórmula que busca facilitar el servicio y mantener una imagen cuidada en la copa.En efecto, la recomendación de servicio incide en esa misma idea de frescura:debe servirse a una temperatura de entre 3 y 5 grados, muy frío, en copa ancha de vino y con hielo. Para decorar y potenciar todavía más sus aromas naturales, la propuesta permite añadir hojas de menta o hierbabuena fresca, junto a una rodaja de limón.Por otro lado, sus maridajes recomendados se sitúan en el terreno de los aperitivos, las tapas y los cócteles, ámbitos especialmente presentes durante los días de feria, pero también en reuniones cotidianas o en momentos de desconexión. La bebida se incorpora de este modo a una categoría de consumo ágil, en la que el servicio sencillo y la baja graduación ganan protagonismo.Adela Córdoba señala que “queremos que cada copa de 'Gracia Spritz' sea un sinónimo de alegría, frescura y sofisticación espontánea”, un propósito que resume el planteamiento de una bebida que busca unir facilidad de consumo, perfil aromático y una imagen asociada a momentos distendidos, sin alejarse de la tradición vitivinícola que acompaña a este grupo bodeguero, santo y seña de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.Y es queno aparece de forma aislada dentro del catálogo de Pérez Barquero, sino vinculado a Gracia Hermanos, una de las cuatro bodegas que integran el grupo junto a Compañía Vinícola del Sur, Tomás García y Pérez Barquero. El conjunto empresarial constituye uno de los nombres de referencia del marco Montilla-Moriles y mantiene una trayectoria ligada a la elaboración de vinos generosos de excepcional calidad desde 1905.Desde su fundación, el Grupo Pérez Barquero ha cuidado con atención las distintas labores que forman parte de la creación del vino, desde la selección de pagos de viñas en albarizas de la Sierra de Montilla y de Moriles Altos hasta la recolección, el transporte y la molturación de la uva. A partir de ahí, el proceso continúa con la elaboración del mosto nuevo, su cata y su selección, antes de decidir su destino final según sus características.Ese trabajo se proyecta sobre una amplia gama de vinos tradicionales de la zona, entre ellos finos, olorosos, amontillados, palos cortados y dulces de Pedro Ximénez. A esa cultura bodeguera, asentada en la identidad de Montilla-Moriles, se suma ahora una propuesta lista para tomar, orientada a otros hábitos de consumo y a momentos de carácter más informal.De igual modo, la trayectoria de Pérez Barquero está vinculada a reconocimientos relevantes en el ámbito del vino. La firma ha recibido máximas puntuaciones Parker, numerosos premios y medallas en concursos nacionales e internacionales, así como reseñas destacadas en guías especializadas. Sus vinos, brandis y vinagres están presentes en más de cincuenta países de los cinco continentes, con una posición destacada entre los exportadores de vinos de la zona.A finales de 2024, Bodegas Pérez Barquero volvió a situarse en el primer plano de la crítica enológica internacional después de que Robert Parker valorara con 100 puntos, la máxima calificación, el. En la cata realizada en Andalucía, Luis Gutiérrez, responsable para España, Argentina y Chile de, subrayó la “clase mundial” de este vino de producción limitada, embotellado únicamente en contadas ocasiones durante los últimos 119 años.Asimismo, Pérez Barquero figura entre las pocas bodegas españolas distinguidas con el sello, concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, en base a cinco proyectos de innovación desarrollados con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación por un importe global próximo a los 2 millones de euros.Dentro de ese recorrido, Gracia Hermanos resume una personalidad luminosa, abierta, profunda y pura de las tierras de Montilla-Moriles. La bodega ha construido parte de su identidad sobre vinos sabrosos y frescos, reconocidos en hogares y establecimientos de hostelería. En 1983 lanzó, considerado pionero en Andalucía entre los blancos jóvenes y afrutados.Otra de sus marcas de referencia es, el fino más vendido en España, descrito como “imprescindible” en muchos hogares y fruto de los mejores pagos de Montilla-Moriles, junto al trabajo enológico del Grupo Pérez Barquero para mantener volumen y calidad constantes a lo largo de los años.Además,, con ocho años de crianza biológica bajo velo de flor, representa uno de los emblemas de elegancia de la bodega y de la propia zona Montilla-Moriles. El vino también se comercializa en su versión “en rama”, concebida para expresar con mayor intensidad su pureza, y como novedad puede adquirirse en formato, de litro y medio.Por último, Gracia Hermanos ha logrado reconocimiento entre grandes expertos del mundo del vino con los generosos viejísimos de la gama, tanto Amontillado como Oloroso, y con el PX Dulce Viejo, referencias que han recibido premios, medallas y altas puntuaciones en guías especializadas de prestigio internacional.En este contexto,amplía el universo de la marca con una bebida de perfil cítrico y floral, pensada para servirse de manera sencilla y para acompañar momentos cotidianos o celebraciones. Adela Córdoba defiende que“no es solo un aperitivo listo para tomar con hielo; es el ingrediente esencial para elevar los encuentros con amigos, los tardeos bajo el sol, la energía vibrante de la noche, o esos ratos de desconexión que tanto merecemos”.