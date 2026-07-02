'Diputación Contrata' permitirá dar empleo a 625 personas desempleadas en la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha entregado esta mañana, en el salón de actos del Palacio de la Merced, el material correspondiente al programa, una convocatoria que alcanza su tercera edición con un presupuesto de 2,5 millones de euros y que permitirá la contratación de 625 personas desempleadas en ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia, con el objetivo de reforzar servicios públicos municipales durante los próximos meses.El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado durante el acto que “son 2,5 millones de euros por segundo año consecutivo, una cifra que lo que viene es a servir de palanca laboral a los ayuntamientos que en tiempos extraordinarios, como es el periodo estival, les ayuda a mantener puestos de trabajo que son muy necesarios para el funcionamiento y el ritmo de la entidad municipal. Estamos hablando de 625 ayudas para toda la provincia”.Además, el máximo representante de la Diputación ha situado el programa como una herramienta de apoyo a los municipios en momentos en los que se incrementan determinadas necesidades de personal. En ese sentido, ha continuado que el objetivo del“es implementar a los ayuntamientos en las tareas laborales en periodos donde se producen bajas, bien por vacaciones o porque necesiten reforzar algunos departamentos que son muy necesarios, como pueden ser ahora las piscinas, los socorristas o las bibliotecas. Es una buena medida que viene a incrementar el número de puestos de trabajo y a familiarizar a los jóvenes según los perfiles con el mundo laboral y con el propio ayuntamiento”.Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, ha abundado en el carácter social de una convocatoria dirigida a distintos perfiles de población desempleada. “Éste es un programa eminentemente social que tiene en cuenta a los jóvenes, a los mayores, a los parados de larga duración y también a los discapacitados y que, al fin y al cabo, le devuelve la autonomía a los ayuntamientos prestando servicios públicos útiles y necesarios para los pueblos de la provincia, tengan el tamaño que tengan”, ha señalado.La distribución de los contratos contempla 248 ayudas para personas menores de 45 años y otras 223 para mayores de 45 años. A ellas se suman 80 contratos destinados a desempleados de larga duración y 74 dirigidos a personas con discapacidad, de manera que el programa combina el refuerzo de los servicios municipales con la atención a colectivos que presentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral.En cuanto al destino de las contrataciones, la mayor parte de los contratos se orientará al cuidado de espacios públicos comunes. En concreto, 398 contratos, el 63,68 por ciento del total concedido, se dedicarán a estas labores. Otros 145 contratos, que representan el 23,02 por ciento, se dirigirán a servicios de utilidad colectiva, mientras que 23 contratos se vincularán a bibliotecas y actividades culturales, el 3,68 por ciento del total.Por otro lado, la convocatoria prevé 27 contratos para actividades de ocio y tiempo libre, lo que equivale al 4,32 por ciento, así como 20 contratos para actividades deportivas, el 3,2 por ciento del conjunto de ayudas. También se contemplan tres contratos para servicios relacionados con transportes colectivos, dos contrataciones destinadas a dar a conocer los productos típicos de la zona y una para el fomento de los comercios de proximidad.La relación de perfiles profesionales refleja la diversidad de necesidades que afrontan los municipios, especialmente durante el periodo estival, cuando se multiplican los servicios en piscinas, instalaciones deportivas, espacios públicos, bibliotecas o dependencias municipales.Según ha detallado Salvador Fuentes, “para personal de oficios van 169 contratos; para empleados de limpieza unos 139; para empleados de usos múltiples, 66; para mantenedor de edificios van 59 contratos; para empleados de administración, unos 48; para ocio y tiempo libre son 44 contratos; para empleados de medio ambiente, 33; para bibliotecas unos 13; para ordenanzas son diez contratos; empleados de guardería, nueve; conductores, otros nueve; empleados de ayuda a domicilio, ocho; porteros, siete; para turismo y actividades, otros siete contratos y para recepcionistas, cinco”.De igual modo, el reparto territorial de las ayudas alcanzará a las distintas comarcas cordobesas. La Subbética recibirá 123 ayudas, mientras que Los Pedroches contará con 127. El Valle del Guadiato dispondrá de 77 ayudas y la Vega del Guadalquivir, de unas 78. Por su parte, la Campiña Sur recibirá 90 ayudas, el Alto Guadalquivir contará con 77, la zona de Guadajoz-Campiña Este recibirá 44 y Encinarejo dispondrá de un total de 9 ayudas.Con esta convocatoria, los pueblos de la provincia de menos de 50.000 habitantes podrán atender necesidades vinculadas, fundamentalmente, al mantenimiento, las obras públicas, los servicios municipales y las actividades culturales y deportivas. Los contratos deberán iniciarse desde el día siguiente a la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria y podrán formalizarse hasta el próximo 31 de diciembre.