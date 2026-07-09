Bodegas Alvear suma un nuevo reconocimiento internacional para su Fino en Rama

Casi tres siglos de historia

ha sumado un nuevo reconocimiento internacional de primera magnitud: una Medalla de Plata en los2026, un certamen considerado entre los más influyentes del mundo del vino y que vuelve a situar a la firma montillana entre las referencias destacadas de los vinos generosos, gracias a los 94 puntos obtenidos por suEsta nueva distinción refuerza la proyección internacional de una bodega histórica de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, vinculada desde hace casi tres siglos al viñedo montillano y a la elaboración de vinos con personalidad propia. En esta edición, España ha obtenido 1.952 medallas, un resultado que refleja la diversidad y la calidad del panorama vitivinícola nacional, dentro del cual,ha destacado con una extraordinaria calificación de 94 puntos.Los, organizados por, se han consolidado desde 2004 como una de las competiciones de vinos más importantes y respetadas del mundo. Su sistema de evaluación, basado en catas a ciegas y en un panel de jueces de referencia internacional, convierte sus resultados en una guía especialmente valorada por profesionales del sector y consumidores.En ese contexto, el reconocimiento concedido areafirma la excelencia de los viñedos montillanos y la maestría de la bodega en la crianza bajo velo de flor. Desde la propia firma destacan quees “una expresión pura de nuestro viñedo y de nuestra forma de entender la tradición”.Y es que este vino representa la esencia del estilo Montilla-Moriles. Elaborado con uva de la variedad Pedro Ximénez, criado bajo velo de flor en botas centenarias y embotellado en rama para preservar su autenticidad, frescura y carácter salino,se presenta como una de las expresiones más reconocibles de la bodega y del territorio al que pertenece.De este modo, la obtención de 94 puntos en losposiciona a este fino entre los más destacados del panorama internacional y refuerza la reputación de Alvear en la categoría de vinos generosos. La medalla llega, además, en un momento en el que los vinos de Montilla-Moriles continúan ganando visibilidad en certámenes especializados y mercados exteriores.Fundada en 1729, Alvear es la segunda bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía. “Ocho generaciones de amor al vino y dedicación exclusiva al campo que perviven con entusiasmo, una trayectoria que demuestra el compromiso y el respeto que la familia tiene a la tierra y a la vid, a las cuales se han dedicado con rigor y pasión”, subrayan desde la firma.De igual modo, Bodegas Alvear ha mantenido su carácter familiar a lo largo de toda su trayectoria, transmitiendo la titularidad de padres a hijos hasta llegar a la octava generación, que actualmente trabaja para preservar el patrimonio familiar, el conocimiento adquirido y los valores de la bodega, con la vista puesta en el futuro y en las raíces del viñedo montillano.Todas las generaciones sucesivas han contribuido paulatinamente tanto a la modernización técnica de la bodega como a la conservación de su patrimonio arquitectónico. Esa combinación entre tradición, conocimiento acumulado y adaptación a los nuevos tiempos ha permitido a la firma consolidar una identidad propia dentro del marco Montilla-Moriles.En 2024, la Federación Española del Vino decidió certificar el compromiso medioambiental de Bodegas Alvear a través de la certificación, evolución del sello, surgido en 2015 como primera y única certificación específica para bodegas en materia de sostenibilidad medioambiental.Y es que esta empresa familiar viene incorporando criterios de sostenibilidad social, económica y de buena gobernanza para implementar el concepto de sostenibilidad integral en todos los ámbitos de la firma. Una línea de trabajo que se suma a su larga trayectoria en la elaboración de vinos y vinagres y a su vinculación con una tierra que ha marcado su historia desde el siglo XVIII.Con esta nueva Medalla de Plata,amplía el palmarés internacional de una bodega que ha sabido preservar la experiencia de una familia y de un territorio. Montilla vuelve así a asomarse al escaparate mundial del vino de la mano de una firma que ha hecho de la calidad, la tradición y la identidad del viñedo montillano algunos de sus rasgos más reconocibles.