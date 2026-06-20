Por Andalucía denuncia que casi el 80% de los colegios públicos siguen sin adaptarse al calor

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La diputada de Por Andalucía en el Parlamento, Rosa María Rodríguez, denunció ayer que el 78 por ciento de los centros educativos públicos de la provincia de Córdoba continúan sin actuaciones de adaptación frente al calor extremo, seis años después de la aprobación de la Ley de Bioclimatización para los centros educativos andaluces, una norma respaldada por unanimidad en la Cámara autonómica en el año 2020.La portavoz de la coalición advirtió de que, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, solo el 22 por ciento de los centros educativos públicos cordobeses ha recibido algún tipo de intervención para hacer frente a las altas temperaturas."Esta situación deja al 78 por ciento restante sin las adaptaciones previstas por una ley que nació para mejorar las condiciones ambientales de los colegios públicos y proteger a la comunidad educativa ante episodios de calor cada vez más frecuentes e intensos", advirtió Rosa Rodríguez.Además, la diputada de Por Andalucía señaló que estos datos evidencian “el incumplimiento del Gobierno de Moreno Bonilla con una ley que era clave para proteger la salud del alumnado y del personal educativo frente a las olas de calor cada vez más intensas”.En ese sentido, la parlamentaria montillana criticó que “no es aceptable que en pleno 2026 haya niños y niñas dando clase en aulas donde se superan los 30 o 35 grados, con episodios de mareos, golpes de calor o problemas de salud asociados al calor extremo”.La portavoz de Por Andalucía recordó que la comunidad educativa lleva años alertando de esta situación y movilizándose bajo el lema “Aula sí, sauna no”, ante la falta de avances significativos en la ejecución de la Ley de Bioclimatización.La reivindicación, sostenida durante los últimos cursos por familias, docentes y alumnado, ha puesto el foco en las dificultades que se viven en muchos centros cuando las temperaturas se disparan y las aulas dejan de ofrecer un entorno adecuado para la actividad lectiva.Por otro lado, la portavoz de la coalición subrayó que Andalucía es una de las regiones “más expuestas” al aumento de temperaturas derivado del cambio climático, una circunstancia que, a su juicio, hace “aún más urgente acelerar las actuaciones previstas”.En una provincia como Córdoba, donde los episodios de calor extremo son especialmente acusados durante buena parte del calendario escolar, la adaptación de los colegios se plantea como una necesidad vinculada tanto al bienestar cotidiano del alumnado como a la prevención de riesgos para la salud.De igual modo, Rosa María Rodríguez afirmó que “mientras el Gobierno andaluz habla de modernización y de adaptación al cambio climático, la realidad es que la mayoría de los centros siguen sin las condiciones mínimas para garantizar un entorno educativo seguro”.Asimismo, Por Andalucía exigió a la Junta de Andalucía que publique de forma “transparente el grado real de ejecución de la ley, el detalle de las inversiones realizadas y un calendario claro y vinculante para completar las actuaciones pendientes en todos los centros educativos de la provincia”.Con esta reclamación, la coalición situó el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización entre las prioridades educativas de la provincia de Córdoba y pidió que las actuaciones pendientes no sigan acumulando retrasos. La formación insistió en la necesidad de conocer con precisión qué centros han sido intervenidos, qué inversiones se han ejecutado y qué plazos maneja la Administración autonómica para completar las adaptaciones que aún no han llegado a la mayoría de los colegios públicos cordobeses.