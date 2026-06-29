Nuevas ofertas de empleo

Conductor/-a de camión repartidor (Montilla)Una empresa de distribución oferta un puesto de conductor o conductora de camión repartidor en Montilla para la distribución de productos de droguería, perfumería y pintura a jornada completa. Las funciones principales del puesto comprenden el reparto en ruta, la carga y descarga de vehículos, la reposición del almacén y la preparación de pedidos. Para acceder a la vacante es obligatorio poseer el permiso de conducir de tipo C o C1, el Certificado de Aptitud Profesional y la tarjeta de tacógrafo digital en vigor. Las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a migueurbano@direper.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/06/2026
Enfermero/-a (Montilla)Se oferta un puesto de enfermero especialista o enfermera especialista en enfermería geriátrica en Montilla con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales consisten en vigilar y atender a los usuarios, preparar y administrar medicamentos, tomar la presión, el pulso y la temperatura, colaborar con los médicos y ordenar historias clínicas. El puesto ofrece un salario bruto mensual de 1.527 euros con horario flexible habitualmente de lunes a viernes de 7:45 a 15:15 horas. Se requiere una diplomatura o grado en enfermería. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza mañana, 30 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/06/2026
Panadero/-a (Lucena)Se oferta un puesto de panadero o panadera para trabajar con un contrato laboral indefinido a jornada completa en Lucena. La persona seleccionada se incorporará el 26 de junio de 2026 en horario nocturno y se encargará de la elaboración de masas, formado, fermentación y cocido. Como requisitos imprescindibles, se exige poseer el título de graduado escolar o equivalente, una experiencia mínima de seis meses en la ocupación y el permiso de conducir B. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.425 euros con las pagas extras prorreadas. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero o enfermera de cuidados generales para trabajar con un contrato laboral indefinido a jornada completa en Priego de Córdoba. Las personas seleccionadas realizarán las funciones propias del puesto en turnos rotatorios, con una incorporación prevista para el 26 de junio de 2026. Se requiere titulación oficial de diplomatura o grado en enfermería. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.568 euros sin pagas extras prorrateadas, aceptándose jornadas menores y la compatibilidad con trabajo en el SAS. El plazo de inscripción para optar a estas vacantes finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Jefe/-a de obra ferroviaria (Montilla)Yumatech busca jefe o jefa de obra con amplia experiencia en proyectos ferroviarios para la planificación, coordinación y ejecución de obras en Montilla. El puesto requiere más de diez años de experiencia, titulación en Ingeniería de Caminos o Civil y capacidad de liderazgo de equipos multidisciplinares. Se encarga de la gestión de presupuestos, proveedores, seguridad y control de calidad. Se ofrece contrato indefinido y salario entre 48.000 y 50.000 euros brutos anuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/06/2026
Expendedor/-a de estación de servicio (Bujalance)Se oferta un puesto de expendedor o expendedora de estación de servicio para desarrollar las funciones de suministro de combustible, así como la venta y gestión de tienda. Para acceder a la vacante no se requiere experiencia previa en la ocupación de expendedores de combustible, pero se exige como nivel formativo mínimo el título de graduado escolar o equivalente correspondiente a la primera etapa de educación secundaria. Se proporciona un contrato laboral temporal con una duración de 90 días a jornada completa. Las condiciones salariales contemplan un sueldo bruto mensual de 1.483 euros con las pagas extras prorrateadas. El horario detallado establecido será en turnos de mañana o tarde. El plazo de inscripción finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Mineros (Priego de Córdoba)Se ofertan tres puestos de trabajador o trabajadora en mina interior para la extracción de mineral, arranque, carga y transporte en minería de interior y exterior. No es necesario contar con experiencia previa en minas, valorándose el personal de la construcción o agrícola apto para trabajo físico. Se ofrece un contrato laboral temporal de 30 días de duración a jornada completa. Las condiciones contemplan un salario bruto mensual de 2.100 euros con las pagas extras prorrateadas. El horario detallado se establece de 6:00 a 14:00 horas. El plazo de inscripción para optar a estas vacantes finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Conductor/-a (Montilla)TSMG Holding busca conductor o conductora con experiencia para la recogida de datos de campo mediante vehículos equipados con cámaras 360° y sensores LiDAR en Montilla. El trabajo consiste en seguir rutas asignadas para capturar imágenes de calles y zonas públicas en un proyecto internacional de mapeo. Se requiere carnet de conducir europeo, al menos cinco años de experiencia y nivel de inglés. Jornada completa con salario competitivo. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/06/2026
Arquitecto (Córdoba)Se oferta un puesto de arquitecto o arquitecto técnico en Córdoba para un contrato laboral temporal con una duración de 90 días. La jornada laboral es parcial por la tarde, con un horario detallado de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas. Las condiciones económicas de la vacante contemplan un salario bruto mensual de 1.200 euros que incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requieren enseñanzas universitarias y conocimientos avanzados de Autocad, modelado 3D, Cypecad, Cypemed y Presto. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 4 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/06/2026
Conductores de camión grúa (Córdoba)Se ofertan dos puestos de conductor o conductora de camión grúa y grúa autopropulsada en Córdoba para un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales abarcan trabajar con camiones grúa de gran tonelaje, tener conocimientos básicos de mecánica y realizar labores de auxilio en carretera para vehículos pesados. Los requisitos indispensables son residir en la capital, una experiencia mínima de 12 meses, permiso de conducir C, tarjeta de tacógrafo digital y tarjeta de cualificación del conductor. Se ofrece un salario bruto de 2.000 euros mensuales sin pagas extraordinarias prorrateadas, en un horario de 8:00 a 16:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 4 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/06/2026
Electricista (Villa del Río)Empresa del sector industrial busca incorporar a un electricista industrial para trabajar de forma presencial e inmediata en sus instalaciones ubicadas en Villa del Río. El puesto es de carácter temporal y está enfocado al montaje de maquinaria y al mantenimiento de sistemas eléctricos. Se requiere al menos un año de experiencia en entornos industriales, especialmente en tareas de mantenimiento preventivo y reparación de equipos. El salario se acordará en función del perfil y la experiencia del candidato. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/06/2026
Repartidor/-a (Córdoba)EXPRES24 S.L. incorpora repartidor/a de paquetería para Córdoba capital con incorporación inmediata. Se requiere carnet de conducir tipo B. El puesto está orientado a la distribución de envíos en la ciudad. Se ofrece salario a convenir. Interesados deberán contactar para más información a través de WhatsApp en los teléfonos indicados en la oferta. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/06/2026
Conductor/-a de cisternas (Córdoba)Una empresa de transporte de cisternas de pulverulentos oferta 2 puestos de conductor o conductora de cisternas de pulverulentos en Córdoba para realizar rutas nacionales. El contrato ofertado es laboral indefinido con jornada completa y contempla una jornada de 8:00 horas. Las condiciones económicas establecen un salario bruto mensual de 2.400 euros que incluye las pagas extraordinarias prorreadas. Los requisitos imprescindibles para acceder a la vacante son poseer el permiso de conducir C+E, además de la tarjeta de tacógrafo digital o la tarjeta de cualificación del conductor. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 4 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/06/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Auxiliar administrativo (Montilla)Empresa del sector de la alimentación en Montilla (Córdoba) incorpora auxiliar administrativo/a para gestión de facturación, albaranes, control de stock y apoyo en tareas administrativas. El puesto es presencial, a jornada completa, con horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla, con salario de 1.705,89 euros brutos mensuales. Se requiere experiencia previa y formación en administración. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/06/2026
Carretillero/-a (Santaella)Se oferta un puesto de carretillero o carretillera en Santaella para un contrato laboral temporal a jornada completa. Con una duración de 180 días, las funciones principales son la conducción y mantenimiento básico de carretilla automotora, la carga y descarga en muelles y la ubicación de palets en cámaras frigoríficas. Las condiciones laborales estipulan un salario bruto mensual de 1.740 euros con las pagas extras prorrateadas. El horario detallado se organiza en turnos de 6:00 a 14:00 horas, de 14:00 a 22:00 horas y de 22:00 a 6:00 horas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/06/2026
Responsable de Logística (Montilla)SEGULA Technologies incorpora responsable de logística para proyecto de la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en Montilla, con modalidad presencial y salario entre 36.000 y 38.000 euros brutos anuales. El puesto requiere, al menos, cinco años de experiencia en logística, transporte y gestión de operadores 3PL. Las funciones incluyen coordinación de proveedores, control de inventarios, análisis de KPI, gestión de incidencias y optimización de procesos en entorno industrial. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/06/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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