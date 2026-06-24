Nuevas ofertas de empleo

Responsable de Logística (Montilla)SEGULA Technologies incorpora responsable de logística para proyecto de la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en Montilla, con modalidad presencial y salario entre 36.000 y 38.000 euros brutos anuales. El puesto requiere, al menos, cinco años de experiencia en logística, transporte y gestión de operadores 3PL. Las funciones incluyen coordinación de proveedores, control de inventarios, análisis de KPI, gestión de incidencias y optimización de procesos en entorno industrial. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/06/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montalbán)Se ofertan 15 puestos de auxiliar de ayuda a domicilio en Montalbán de Córdoba para un empleo público con contrato laboral temporal. La jornada es parcial por la mañana, con una duración de 30 días y una fecha de incorporación prevista para el 1 de julio de 2026. Las condiciones laborales incluyen un salario bruto mensual de 1.314 euros con las pagas extras prorrateadas. El horario detallado es de 8:15 a 14:08 horas de lunes a viernes, además de un sábado de cada tres. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 28 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/06/2026
Médico (Lucena)Se oferta un puesto de médico de Medicina General en Lucena para un contrato laboral indefinido a jornada completa en un Servicio de Prevención Ajeno. Entre las funciones principales destaca la realización de reconocimientos médicos. Los requisitos imprescindibles para acceder a la vacante son las enseñanzas universitarias de grado, estar colegiado y el permiso de conducir B. La oferta cuenta con incorporación inmediata el 1 de julio de 2026, un salario bruto de 2.000 euros con pagas extras prorrateadas y ordenador. El horario detallado es solo de mañanas de 7:30 a 14:30 horas. El plazo de inscripción finaliza el 27 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/06/2026
Carretillero/-a (Santaella)Se oferta un puesto de carretillero o carretillera en Santaella para un contrato laboral temporal a jornada completa. Con una duración de 180 días, las funciones principales son la conducción y mantenimiento básico de carretilla automotora, la carga y descarga en muelles y la ubicación de palets en cámaras frigoríficas. Las condiciones laborales estipulan un salario bruto mensual de 1.740 euros con las pagas extras prorrateadas. El horario detallado se organiza en turnos de 6:00 a 14:00 horas, de 14:00 a 22:00 horas y de 22:00 a 6:00 horas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 22/06/2026
Mecánico (Montilla)Se oferta un puesto de mecánico o mecánica de vehículos industriales en Montilla, con contrato laboral indefinido y jornada completa. La persona seleccionada se encargará del mantenimiento preventivo y correctivo de camiones y vehículos de transporte, así como del diagnóstico y reparación de averías mecánicas, eléctricas y neumáticas. Entre sus funciones también figuran las revisiones periódicas, las inspecciones de seguridad y la gestión básica de repuestos, junto al seguimiento de incidencias. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación de técnicos en mecánica de automoción y formación profesional de grado medio. El salario bruto mensual es de 1.534 euros, con pagas extras prorrateadas. El horario será de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. La inscripción finaliza hoy, 24 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Auxiliar administrativo (Montilla)Empresa del sector de la alimentación en Montilla (Córdoba) incorpora auxiliar administrativo/a para gestión de facturación, albaranes, control de stock y apoyo en tareas administrativas. El puesto es presencial, a jornada completa, con horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla, con salario de 1.705,89 euros brutos mensuales. Se requiere experiencia previa y formación en administración. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/06/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Conductor/-a de cisternas (Córdoba)Una empresa de transporte de cisternas de pulverulentos oferta 2 puestos de conductor o conductora de cisternas de pulverulentos en Córdoba para realizar rutas nacionales. El contrato ofertado es laboral indefinido con jornada completa y contempla una jornada de 8:00 horas. Las condiciones económicas establecen un salario bruto mensual de 2.400 euros que incluye las pagas extraordinarias prorreadas. Los requisitos imprescindibles para acceder a la vacante son poseer el permiso de conducir C+E, además de la tarjeta de tacógrafo digital o la tarjeta de cualificación del conductor. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 4 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/06/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera en Córdoba para trabajar en un restaurante chino mediante contrato laboral indefinido y jornada completa. La persona seleccionada deberá contar con conocimientos y experiencia en la elaboración de platos de cocina china, requisito imprescindible para optar al puesto. Además, se valorará disponer de al menos tres meses de experiencia en la ocupación de cocinero. El salario bruto mensual asciende a 1.710 euros, con pagas extras prorrateadas. El horario de trabajo será de miércoles a domingo, de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas, con rotación. La inscripción finaliza mañana, 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Repartidor/-a (Córdoba)EXPRES24 S.L. incorpora repartidor/a de paquetería para Córdoba capital con incorporación inmediata. Se requiere carnet de conducir tipo B. El puesto está orientado a la distribución de envíos en la ciudad. Se ofrece salario a convenir. Interesados deberán contactar para más información a través de WhatsApp en los teléfonos indicados en la oferta. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/06/2026
Conductores de camión grúa (Córdoba)Se ofertan dos puestos de conductor o conductora de camión grúa y grúa autopropulsada en Córdoba para un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales abarcan trabajar con camiones grúa de gran tonelaje, tener conocimientos básicos de mecánica y realizar labores de auxilio en carretera para vehículos pesados. Los requisitos indispensables son residir en la capital, una experiencia mínima de 12 meses, permiso de conducir C, tarjeta de tacógrafo digital y tarjeta de cualificación del conductor. Se ofrece un salario bruto de 2.000 euros mensuales sin pagas extraordinarias prorrateadas, en un horario de 8:00 a 16:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 4 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/06/2026
Arquitecto (Córdoba)Se oferta un puesto de arquitecto o arquitecto técnico en Córdoba para un contrato laboral temporal con una duración de 90 días. La jornada laboral es parcial por la tarde, con un horario detallado de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas. Las condiciones económicas de la vacante contemplan un salario bruto mensual de 1.200 euros que incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requieren enseñanzas universitarias y conocimientos avanzados de Autocad, modelado 3D, Cypecad, Cypemed y Presto. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 4 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/06/2026
Mineros (Priego de Córdoba)Se ofertan tres puestos de trabajador o trabajadora en mina interior para la extracción de mineral, arranque, carga y transporte en minería de interior y exterior. No es necesario contar con experiencia previa en minas, valorándose el personal de la construcción o agrícola apto para trabajo físico. Se ofrece un contrato laboral temporal de 30 días de duración a jornada completa. Las condiciones contemplan un salario bruto mensual de 2.100 euros con las pagas extras prorrateadas. El horario detallado se establece de 6:00 a 14:00 horas. El plazo de inscripción para optar a estas vacantes finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Expendedor/-a de estación de servicio (Bujalance)Se oferta un puesto de expendedor o expendedora de estación de servicio para desarrollar las funciones de suministro de combustible, así como la venta y gestión de tienda. Para acceder a la vacante no se requiere experiencia previa en la ocupación de expendedores de combustible, pero se exige como nivel formativo mínimo el título de graduado escolar o equivalente correspondiente a la primera etapa de educación secundaria. Se proporciona un contrato laboral temporal con una duración de 90 días a jornada completa. Las condiciones salariales contemplan un sueldo bruto mensual de 1.483 euros con las pagas extras prorrateadas. El horario detallado establecido será en turnos de mañana o tarde. El plazo de inscripción finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Gerocultores (Posadas)Se ofertan dos puestos de gerocultor en Posadas mediante contrato laboral temporal de 100 días y jornada completa. Las personas seleccionadas prestarán apoyo a residentes en tareas de higiene personal, alimentación, movilidad y acompañamiento diario, además de colaborar en actividades recreativas y en el mantenimiento de las habitaciones. Entre sus funciones también figuran la comunicación de incidencias sanitarias, el seguimiento del estado de salud, el apoyo emocional y la colaboración con equipos de telemedicina y neurorrehabilitación. Se requiere formación reglada como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. El salario bruto mensual es de 1.221 euros. El trabajo se desarrollará en turnos rotativos de 7:30 a 14:45 horas o de 14:45 a 22:00 horas. La inscripción finaliza mañana, 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Graduado/-a en Enfermería (Montilla)Se oferta un puesto de graduado o graduada en Enfermería en Montilla, con contrato laboral indefinido y jornada parcial de 30 horas semanales. La incorporación está prevista para el 22 de junio de 2026. Las funciones serán las propias de la titulación, enfocadas en la atención de personas mayores dependientes, y se desarrollarán en la residencia de San Juan de Dios de Montilla, concertada con la Junta de Andalucía. Se requiere diplomatura o grado en Enfermería, con nivel formativo mínimo de enseñanzas universitarias de primer ciclo o equivalentes. El salario bruto mensual es de 1.300 euros, con pagas extras prorrateadas, y el horario será de 15:00 a 21:00 horas. La inscripción finaliza mañana, 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Instalador/-a electricista (La Rambla)Se oferta un puesto de instalador o instaladora electricista para la ejecución de trabajos de mantenimiento eléctrico industrial preventivo y correctivo, montaje de cuadros, canalizaciones, cableado y diagnóstico de averías. También asumirá la instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos. Es imprescindible una experiencia mínima de seis meses en la ocupación, carné de conducir B y un nivel formativo de grado medio de formación profesional específica. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un salario bruto mensual de 1.700 euros y pagas extras prorrateadas. El horario detallado es de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. El plazo de inscripción finaliza hoy, 24 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Camarero/-a (La Rambla)Se oferta un puesto de camarero o camarera para realizar la toma de comandas a través de PDA en salón y barra, el manejo de bandeja, la facturación, el cobro, la limpieza y el mantenimiento del centro de trabajo. Como requisito valorable se requiere una experiencia de seis meses en la ocupación y un nivel formativo mínimo de primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Se brinda un contrato laboral temporal de 89 días de duración a jornada parcial de seis horas diarias. El horario detallado es de 9:00 a 15:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.277 euros, con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza hoy, 24 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Peones especialistas de distribución (Córdoba)Se ofertan tres puestos de peón especialista o peona especialista de distribución para fontanería de exterior. Las personas seleccionadas ejecutarán tareas específicas y ayudarán a oficiales del sector. Es imprescindible una experiencia mínima de seis meses en la ocupación, poseer permiso de conducir B y el título de graduado escolar o equivalente. Se ofrece un contrato laboral temporal de 90 días a jornada completa. El salario bruto mensual es de 2.439 euros, sin pagas extras prorrateadas. El horario se establece de 7:45 a 14:45 horas, jornada de mañana y tarde o turno cerrado de mañana, tarde y noche. El plazo de inscripción finaliza hoy 24 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Enfermero/-a (La Carlota)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en La Carlota, con contrato laboral indefinido y jornada completa. La persona seleccionada realizará funciones de vigilancia y atención sanitaria a las personas usuarias, administración de medicamentos según prescripción facultativa, toma de presión sanguínea, pulso y temperatura, y colaboración con el personal médico. También deberá ordenar historias clínicas, atender a personas encamadas, controlar la higiene personal y gestionar pedidos de farmacia, analítica y radiología. El salario bruto mensual es de 1.792 euros, sin pagas extras prorrateadas, con turnos de 7:30 a 14:45 horas y de 13:15 a 20:30 horas. La inscripción finaliza mañana, 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Gerocultores (Baena)Se ofertan dos puestos de auxiliar de enfermería o gerocultor en Baena, mediante contrato laboral temporal de 365 días y jornada completa. La oferta está dirigida a personas con discapacidad y contempla funciones propias de la categoría profesional de auxiliar de enfermería o gerocultor. Se requiere una experiencia mínima de un mes en la ocupación de auxiliares de enfermería, así como formación oficial reglada de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con nivel mínimo de enseñanzas profesionales de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño y deportivas. El salario bruto mensual es de 1.221 euros, sin pagas extras prorrateadas. La inscripción finaliza mañana, 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Cristalero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cristalero o cristalera en Córdoba, con contrato laboral indefinido y jornada completa. La incorporación está prevista para el 1 de julio de 2026. La persona seleccionada realizará mediciones de espacios, colocación de cristales y corte de cristales, dentro de la ocupación de cristaleros de vidrieras. Se requiere una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, así como permiso de conducir B para automóvil de hasta 3.500 kilos, con hasta nueve asientos y remolque de hasta 750 kilos. El salario bruto mensual es de 1.579 euros, con pagas extras prorrateadas, y el horario será de 7:00 a 15:00 horas. La inscripción finaliza mañana, 25 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/06/2026
Panadero/-a (Lucena)Se oferta un puesto de panadero o panadera para trabajar con un contrato laboral indefinido a jornada completa en Lucena. La persona seleccionada se incorporará el 26 de junio de 2026 en horario nocturno y se encargará de la elaboración de masas, formado, fermentación y cocido. Como requisitos imprescindibles, se exige poseer el título de graduado escolar o equivalente, una experiencia mínima de seis meses en la ocupación y el permiso de conducir B. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.425 euros con las pagas extras prorreadas. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero o enfermera de cuidados generales para trabajar con un contrato laboral indefinido a jornada completa en Priego de Córdoba. Las personas seleccionadas realizarán las funciones propias del puesto en turnos rotatorios, con una incorporación prevista para el 26 de junio de 2026. Se requiere titulación oficial de diplomatura o grado en enfermería. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.568 euros sin pagas extras prorrateadas, aceptándose jornadas menores y la compatibilidad con trabajo en el SAS. El plazo de inscripción para optar a estas vacantes finaliza el 2 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/06/2026
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Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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