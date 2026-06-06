Los Raigones gana el Premio a la Actividad Turística Más Original con 'Sunset Experience'

ha ganado el Primer Premio del Concurso Patios de Bodega de Montilla 2026 en la categoría de Actividad Turística Más Original por su propuesta, una experiencia enoturística celebrada en el marco delque aunó vino, música en directo, paisaje, historia familiar y gastronomía en plena Sierra de Montilla.El reconocimiento, dado a conocer esta mañana por el Ayuntamiento de Montilla a través de la Concejalía de Turismo, pone en valor una iniciativa que ha destacado por su originalidad, por su capacidad para emocionar al público y por su apuesta por una forma de enoturismo vinculada al territorio, al patrimonio y a las raíces familiares de Los Raigones.La propuesta logró completar su aforo y recibió una excelente acogida por parte de los asistentes, hasta consolidarse como una de las actividades más destacadas del calendario enoturístico de la comarca. Además,convirtió el histórico entorno de Los Raigones, enclavado en la Sierra de Montilla, en el escenario de una vivencia sensorial concebida para conectar al visitante con el paisaje vitivinícola y con la memoria de una familia estrechamente ligada al viñedo y al mundo del vino. La actividad no se planteó como una simple visita, sino como un recorrido emocional por algunos de los elementos que dan identidad a este enclave montillano.La experiencia comenzó con una propuesta de bienestar entre viñedos y continuó con un recorrido interpretativo hasta las históricas ruinas del Lagar del Cerro, origen de la familia Jiménez. Allí, los participantes pudieron disfrutar de una puesta de sol acompañada por música en directo, iluminación con velas y antorchas, degustaciones de vinos y aperitivos, en una cuidada puesta en escena diseñada para despertar los sentidos y reforzar el vínculo con el territorio.El jurado ha reconocido con este premio una actividad que aunaba naturaleza, historia familiar del lagar y música en directo para ofrecer una velada original dentro del enoturismo montillano. El concurso contempla un premio de 510 euros para la propuesta ganadora de esta categoría, de acuerdo con las bases de esta tercera edición.En ese sentido, el galardón supone un importante respaldo al trabajo que la familia Jiménez viene desarrollando desde hace años para diversificar la oferta enoturística de Montilla. Su apuesta se centra en experiencias que combinan historia, patrimonio, cultura, naturaleza y emoción, con el objetivo de acercar al visitante a la esencia de la Sierra de Montilla y a la trayectoria de una familia profundamente vinculada al cultivo de la vid.Desde Los Raigones – Familia Jiménez han querido agradecer este reconocimiento al Ayuntamiento de Montilla, a la organización del Festival Patios de Bodega, a los colaboradores que hicieron posible la actividad y, de manera especial, a todas las personas que participaron en esta primera edición deLa organización ha destacado que “recibir este premio es una enorme satisfacción y un impulso para seguir creando experiencias que pongan en valor nuestro patrimonio, nuestras raíces y la magia de la Sierra de Montilla. Este reconocimiento pertenece también a todos los asistentes que confiaron en nuestra propuesta y la vivieron con tanta ilusión”.Por otro lado, el concejal de Turismo, Adrian Lapsley, ha felicitado a las entidades reconocidas y ha señalado que “Patios de Bodega sigue consolidándose como una propuesta singular dentro del calendario turístico de Montilla, uniendo patrimonio, vino y aceite, cultura y experiencias en espacios que forman parte de nuestra identidad”.De igual modo, desde el Consistorio se ha querido agradecer la implicación de las entidades participantes, cuya colaboración permite reforzar la imagen de Montilla como destino turístico de referencia. En el caso de Los Raigones, la distinción subraya el valor de una propuesta que mira al paisaje como escenario, al vino como hilo conductor y a la historia familiar como elemento diferenciador.Con este primer premio, Los Raigones refuerza su posición como uno de los referentes emergentes del enoturismo experiencial en Andalucía. La iniciativa demuestra que la innovación y la autenticidad pueden convertirse en claves para construir propuestas capaces de generar recuerdos imborrables y proyectar el nombre de Montilla más allá de sus fronteras.Los Raigones es un proyecto familiar vinculado a la viticultura de montaña en la Sierra de Montilla desde 1954. A través de sus vinos, actividades culturales y experiencias enoturísticas, la familia Jiménez trabaja para preservar y difundir el legado vitivinícola de la zona, con una apuesta por un turismo sostenible, emocional y profundamente conectado con el paisaje y la historia local.