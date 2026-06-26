Latarjet: cirugía avanzada para tratar las luxaciones recurrentes de hombro

Elha incorporado la técnica depor vía artroscópica para el tratamiento de la inestabilidad recurrente de hombro, una intervención de alta complejidad que sitúa al centro entre los pocos hospitales andaluces que ofrecen este procedimiento avanzado y lo convierte en el único de la provincia de Córdoba en realizarlo.La técnica ha sido implementada con éxito por los doctores, especialistas de la Unidad de Hombro deldel hospital y profesionales que realizan este procedimiento en el centro, quienes ya han obtenido resultados clínicos muy satisfactorios en los pacientes intervenidos, con una excelente evolución postoperatoria y sin complicaciones mayores.La inestabilidad recurrente de hombro es una patología que provoca episodios repetidos de luxación o sensación de que la articulación “se sale”, afectando de forma significativa a la calidad de vida de los pacientes. Es especialmente frecuente en personas jóvenes y deportistas, limitando tanto la práctica deportiva como las actividades cotidianas y laborales.La técnica deartroscópica consiste en transferir un injerto óseo próximo a la articulación mediante pequeñas incisiones y bajo visión directa de una cámara, evitando las grandes aperturas quirúrgicas que requiere la cirugía convencional.Este abordaje mínimamente invasivo permite una colocación más precisa del injerto, una menor agresión a los tejidos blandos y una mejor visualización de la articulación, lo que facilita además el tratamiento de lesiones asociadas durante la misma intervención.La doctora Ruiz Bonilla destaca que “la inestabilidad recurrente de hombro es una patología muy limitante, especialmente en pacientes jóvenes y deportistas. Elartroscópico nos permite ofrecer una solución definitiva con menor morbilidad que la técnica abierta tradicional, que lleva realizándose desde hace muchos años mediante incisiones de mayor tamaño”. Entre las ventajas de esta técnica también se encuentran una menor tasa de reintervenciones y una recuperación más rápida, favoreciendo la reincorporación precoz a la actividad física, deportiva y laboral.Por su parte, el doctor Muñoz López señala que “la incorporación de esta técnica nos ha permitido evitar otros procedimientos que, aunque también se realizan por artroscopia, requieren obtener injerto óseo de otras zonas del cuerpo alejadas del hombro, lo que aumenta la agresión quirúrgica para el paciente”.La puesta en marcha de este procedimiento refuerza la apuesta del Hospital Quirónsalud Córdoba por la innovación y la incorporación de técnicas quirúrgicas de vanguardia, con el objetivo de ofrecer tratamientos cada vez más precisos, seguros y menos invasivos para los pacientes.