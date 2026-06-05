El Hospital Quirónsalud Córdoba incorpora un láser de picosegundos para tratar problemas de piel

Mayor precisión y seguridad

Quirónsalud en Andalucía

Elha incorporado a su cartera de servicios un láser de picosegundos, una tecnología de última generación que representa un importante avance en el abordaje de distintas alteraciones cutáneas y problemas de la piel, según explica la doctora, especialista deldel centro.Este sistema emite pulsos de energía ultracortos, en el rango de los picosegundos, que actúan de forma selectiva sobre el tejido diana. “Su precisión permite tratar alteraciones cutáneas de la pigmentación minimizando la afectación de los tejidos sanos circundantes, lo que mejora la tolerancia del paciente y reduce los tiempos de recuperación”, destaca la especialista.Entre sus principales indicaciones médicas se encuentra el tratamiento de lesiones pigmentadas benignas como los lentigos solares, alteraciones de la pigmentación asociadas al daño solar crónico y la eliminación de tatuajes. Asimismo, puede emplearse como complemento terapéutico en el abordaje de cicatrices de acné y otras alteraciones de la textura cutánea que pueden tener un impacto funcional y psicológico en los pacientes.La doctora Alcántara señala que la combinación del láser de picosegundos con la radiofrecuencia con microagujas amplía las posibilidades terapéuticas en pacientes con cicatrices atróficas de acné y determinados procesos de remodelación cutánea. Esta técnica favorece la regeneración de los tejidos mediante la estimulación de nuevas fibras de colágeno y elastina, contribuyendo a mejorar la estructura de la piel.A diferencia de otros sistemas láser convencionales, la tecnología de picosegundos basa gran parte de su acción en un efecto fotoacústico y no exclusivamente térmico. Esto permite fragmentar el pigmento de forma más eficiente y reducir el daño sobre los tejidos adyacentes, mejorando el perfil de seguridad del procedimiento.Otra de sus ventajas es la rápida recuperación tras el tratamiento, lo que facilita que los pacientes puedan retomar sus actividades habituales en un corto periodo de tiempo. Además, en determinados casos y bajo supervisión dermatológica, puede utilizarse durante los meses de verano siguiendo estrictamente las recomendaciones de fotoprotección.La especialista insiste en la importancia de que este tipo de procedimientos sean realizados bajo supervisión médica especializada. “La valoración previa por parte del dermatólogo es fundamental para establecer un diagnóstico preciso y determinar la indicación más adecuada en cada paciente, especialmente cuando existen lesiones pigmentadas que requieren una evaluación clínica específica”, afirma.La incorporación de esta tecnología refuerza la apuesta del Hospital Quirónsalud Córdoba por la innovación y la excelencia asistencial en Dermatología, poniendo a disposición de los pacientes herramientas diagnósticas y terapéuticas avanzadas basadas en la evidencia científica.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etcétera.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.