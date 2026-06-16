'Diputación Contrata 2026' dará una oportunidad laboral a 625 personas desempleadas de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba facilitará una oportunidad laboral a 625 personas desempleadas de la provincia a través del programa de empleo, una convocatoria dotada con 2,5 millones de euros que permitirá a ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas cubrir necesidades vinculadas al mantenimiento, las obras públicas, los servicios municipales y las actividades culturales y deportivas.La resolución provisional de esta convocatoria de subvenciones salió publicada el pasado 11 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), según la información facilitada por la institución provincial, que enmarca esta iniciativa en una doble vertiente social y municipalista. El programa está dirigido a personas desempleadas de distintas tipologías, con especial atención a menores de 45 años, mayores de 45 años, personas paradas de larga duración y personas con discapacidad.El responsable del Área, Félix Romero, explicó que “el Gobierno de la Diputación destina 2,5 millones de euros a esta convocatoria con un doble objetivo. Por un lado, intentar ayudar a las personas que están en situación de desempleo en la provincia, porque son contratos para personas desempleadas de diferentes tipologías; menores de 45 años, mayores de 45 años, personas paradas de larga duración y personas con discapacidad”.Además, el programa permitirá reforzar distintos servicios en municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia, especialmente en aquellos ámbitos que forman parte de la actividad diaria de los ayuntamientos. De este modo, las contrataciones servirán para atender tareas relacionadas con el cuidado de los espacios públicos, los servicios de utilidad colectiva, las bibliotecas, la cultura, el ocio, el tiempo libre y el deporte.De igual modo, Romero afirmó que “estamos ayudando a los pueblos a dar respuesta a necesidades que tienen, fundamentalmente de mantenimiento, obras públicas, servicios y también actividades culturales y deportivas. Por un lado, hacemos política social, porque las políticas de empleo son políticas sociales con mayúsculas y, por otro lado, reafirmamos el compromiso del gobierno de la Diputación con el municipalismo, con los ayuntamientos y con las personas que viven en ellos”.En relación con la distribución de los 625 contratos previstos, el programa reserva el 40 por ciento para personas menores de 45 años, mientras que en torno al 35-36 por ciento se dirigirá a mayores de 45 años. Además, un 12,8 por ciento corresponderá a personas paradas de larga duración y el 11,84 por ciento restante a personas con discapacidad, de acuerdo con el reparto planteado por la Diputación de Córdoba.En ese sentido, el responsable provincial señaló que “el 40% son para personas menores de 45 años, en torno al 35-36% son mayores de 45, un 12,8% son parados de larga duración y el 11,84% restante son personas con discapacidad. La distribución atiende a las necesidades de los ayuntamientos que son los que elevan sus propuestas”.Por otro lado, la convocatoria también concreta el tipo de servicios a los que se dedicarán las personas contratadas. Entre las cifras facilitadas, destacan 398 contratos relacionados con el cuidado de los espacios públicos, una de las áreas con mayor peso dentro del programa. A ellos se suman 45 contratos para servicios de utilidad colectiva, 23 para bibliotecas y actividades culturales, 27 para actividades de ocio y tiempo libre y 20 para actividades deportivas.Romero detalló, en este apartado, que “398 contratos están relacionados con el cuidado de los espacios públicos, 45 son para servicios de utilidad colectiva, 23 para bibliotecas y actividades culturales, 27 para actividades de ocio y tiempo libre y 20 para actividades deportivas”.Asimismo, el reparto territorial de las ayudas alcanza a las distintas comarcas cordobesas. La Subbética recibirá 125 contrataciones, mientras que Los Pedroches contará con 127. Por su parte, el Guadiato dispondrá de 77 ayudas, la Vega del Guadalquivir de 78 y la Campiña Sur de 90. El Alto Guadalquivir recibirá 67, Guadajoz-Campiña Este contará con 44 y Encinarejo con nueve.Y es que la distribución de la convocatoria atiende tanto a un criterio de cobertura mínima como a la dimensión poblacional de cada municipio. Sobre esta cuestión, Romero subrayó que “la intención de la Diputación es que todos tengan un mínimo de contratos; son cinco los que tiene cualquier municipio y luego van ampliando dependiendo de la horquilla de población”.Finalmente, el delegado de Empleo vinculó esta línea de subvenciones con la mejora de los servicios públicos locales y con el apoyo a las personas desempleadas de los municipios cordobeses de menos de 50.000 habitantes. La iniciativa, según defendió, pretende unir la atención a las necesidades de los ayuntamientos con la creación de oportunidades laborales, sociales y económicas en el conjunto de la provincia.En sus palabras, “ésta es una manera de transformar la provincia de Córdoba, de ayudar al mantenimiento y a la calidad de vida de los servicios públicos. Ayudamos a los pueblos de la provincia, en concreto a los de menos de 50.000 habitantes, y estamos dando una oportunidad laboral, social y económica a personas en situación de desempleo de los pueblos de la provincia”.