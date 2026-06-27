ARA reivindica el papel de los Grupos de Desarrollo Rural como "motor de oportunidades"

Premios 'Somos LEADERs'

Importancia del mundo rural

El presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), Rafael Llamas, que también dirige la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), ha defendido esta semana en Jerez de la Frontera el papel de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) como agentes esenciales para generar empleo, fijar población y vertebrar los territorios rurales.El máximo responsable de ARA y de REDR acompañó a la secretaria de Estado de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña García Bernal, en el encuentro, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía.La cita reunió por primera vez en tres décadas a representantes de Grupos de Acción Local, redes regionales y nacionales de desarrollo rural, autoridades de gestión de las comunidades autónomas, del propio Ministerio y de la Comisión Europea.Además, el encuentro contó con una elevada participación de Grupos de Desarrollo Rural andaluces y, de manera especial, de entidades de la provincia de Córdoba, que se sumaron a una jornada concebida para reflexionar sobre el papel de la metodología LEADER en la construcción del futuro rural europeo y para compartir experiencias de éxito impulsadas desde el propio territorio.En ese contexto, Rafael Llamas subrayó la implantación territorial como una de las principales señas de identidad de este modelo de desarrollo. El presidente de ARA afirmó que una de las grandes fortalezas que tiene LEADER y los GDR es su implantación territorial. “Vertebramos todo el territorio andaluz y los Grupos de Desarrollo Rural somos protagonistas de las transformaciones que han vivido nuestros territorios hacia espacios donde hay oportunidades y se crea empleo”, apuntó.Por su parte, Begoña García Bernal afirmó que la negociación del próximo marco financiero europeo se encuentra en un momento decisivo y reiteró la posición del Gobierno de España en defensa de una Política Agraria Común (PAC) sólida, dotada de recursos suficientes y capaz de responder a desafíos como el relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial.De igual modo, la secretaria de Estado de Agricultura destacó los resultados obtenidos por la iniciativa LEADER en España durante las últimas tres décadas y puso en valor su capacidad para generar oportunidades desde el territorio. En el periodo 2014-2022, LEADER movilizó cerca de 1.000 millones de euros a través de 253 grupos de acción local repartidos por todo el país, con más de 11.900 empleos creados y una ejecución prácticamente completa de los fondos disponibles.En el caso de Andalucía, los GDR han apoyado 3.500 proyectos con una ayuda pública de 220 millones de euros, según los datos expuestos durante el encuentro. García Bernal indicó que “los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía y LEADER llevan generando oportunidades en los territorios rurales desde hace más de 30 años a través de ARA”.Por otro lado, la cita celebrada en Jerez de la Frontera sirvió también para reconocer distintas iniciativas y trayectorias de todo el país vinculadas al desarrollo rural, el emprendimiento, la innovación social, la igualdad de oportunidades y la valorización de los recursos locales, mediante los galardonesEn el caso de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación premió al personal técnico de los GDR andaluces, en reconocimiento a una labor que se ha consolidado durante tres décadas como una herramienta cercana para acompañar proyectos, dinamizar economías locales y promover nuevas oportunidades en municipios y comarcas rurales.Asimismo, la provincia de Córdoba tuvo presencia propia en el programa del encuentro a través de la gerente del GDR Campiña Sur Cordobesa, Estrella Pastilla, que presentó como buena práctica LEADER el proceso de modernización de la Tonelería Juan Pino de Montilla.Y es que la experiencia de esta firma montillana permitió mostrar cómo los fondos LEADER pueden contribuir a modernizar actividades productivas vinculadas al territorio, en este caso dentro de un sector tradicionalmente ligado a la identidad económica y agroalimentaria de Montilla y de la Campiña Sur Cordobesa.La representación institucional andaluza se completó con la participación del secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, que intervino en la novena jornada del Grupo Leader de España, incluida dentro de este encuentro de dos días de duración que reunió a administraciones públicas, autoridades de gestión de nivel autonómico, Grupos de Acción Local y redes que los agrupan.Manuel Gómez puso en valor la labor que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural viene desarrollando para impulsar las zonas rurales de Andalucía mediante la metodología LEADER. Al respecto, recordó que el Gobierno andaluz gestionó en el último periodo 2019-2022 más de 220 millones de euros para impulsar cerca de 3.500 proyectos y crear miles de puestos de trabajo en estas áreas.En esa línea, el secretario general remarcó que “seguimos apostando por el método LEADER como una forma de entender el progreso de las zonas rurales porque contribuye a que la población disponga de servicios, infraestructuras y empleos de calidad, haciendo así que sean más atractivas como lugares en los que vivir y trabajar”.En cuanto al futuro de estas políticas, Manuel Gómez defendió una mayor simplificación administrativa y un presupuesto suficiente para este tipo de iniciativas. En concreto, se refirió a 140 millones de euros, “cantidad que supondría destinar el 9,56 por ciento del Fondeo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) a Leader”.Además, el representante de la Junta de Andalucía valoró que encuentros como el organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permiten a los agentes involucrados en el desarrollo rural “reunirse, compartir, experiencias y estrechar lazos, algo necesario para aprender de todo lo bueno que tenemos en nuestro país”.De igual modo, la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, Cristina de Toro, tuvo un papel activo en el encuentro con una intervención centrada en la defensa del modelo LEADER como “una política estratégica que debe seguir siendo un instrumento central de las medidas de desarrollo rural en España”.Cristina de Toro remarcó también que “es imprescindible, además, que la perspectiva rural esté presente en todas las iniciativas que impulsen las administraciones; y que a la hora de gestionar los fondos se tengan en cuenta las peculiaridades de los promotores rurales, cuyo rol es diferente al de otros beneficiarios de ayudas”.Para la directora general, el actual escenario resulta especialmente relevante para la definición de las políticas rurales en España y en Europa. Al respecto, afirmó que “el actual es un momento clave para la definición del futuro del medio rural no sólo de España, sino de toda Europa, que está redefiniendo sus políticas y su presupuesto”.A su vez, Cristina de Toro señaló que “Andalucía quiere contribuir desde su experiencia para impulsar un proyecto común apostando por sumar fuerzas y escuchar a los agentes del territorio para seguir avanzando unidos”. “El futuro de España también se decide en sus pueblos porque sin equilibrio territorial no hay cohesión, y sin cohesión no hay país”.El peso del mundo rural andaluz quedó reflejado durante el encuentro a través de distintos datos. Más del 90 por ciento de la superficie de Andalucía tiene consideración rural y en ella se encuentra el 85 por ciento de los municipios de la comunidad autónoma. En estas localidades residen cerca de cuatro millones de personas.A nivel nacional, Andalucía representa la quinta parte del territorio LEADER de España y concentra un amplio porcentaje de municipios caracterizados por su capacidad de transformación, resiliencia y adaptación a los cambios socioeconómicos, aunque en ellos persiste una brecha respecto a las ciudades.En lo que respecta a los Grupos de Desarrollo Rural, Andalucía cuenta a día de hoy con 48 entidades reconocidas oficialmente, lo que supone concentrar cerca del 20 por ciento de los 253 grupos existentes en toda España en una única comunidad autónoma.Con este marco, la presencia de Rafael Llamas y de los Grupos de Desarrollo Rural cordobeses en Jerez reforzó el papel de Montilla, de la Campiña Sur Cordobesa y del conjunto de Andalucía en un modelo que, tras tres décadas de trayectoria, continúa situando a los municipios rurales en el centro del debate sobre empleo, servicios públicos, innovación social y cohesión territorial.