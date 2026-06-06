Aceites Bellido gana el Premio al Mejor Patio Ornamentado de Patios de Bodega



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

ha obtenido el Premio al Mejor Patio Ornamentado del, convocado por el Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Turismo, con el objetivo de promocionar durante la primavera los patios de bodegas, lagares y almazaras como recurso turístico y de incentivar la creatividad de las actividades vinculadas al enoturismo.El certamen, que alcanzaba este año su tercera edición, ha reconocido la propuesta presentada por la firma montillana, que por segundo año consecutivo ha participado en una actividad que cumple ya una década de vida dentro del calendario turístico de la ciudad. En esta ocasión, Aceites Bellido ha concurrido con un recinto ampliado en cantidad y calidad de flores y macetas, un aspecto que ha resultado determinante para la concesión del primer premio en la modalidad de Mejor Patio Ornamentado.Las bases del concurso contemplaban un premio de 510 euros en cada una de sus modalidades y accésits de 110 euros, según lo establecido en las bases de esta tercera edición. En el caso de la modalidad de mejor patio ornamentado, el reconocimiento ha servido para poner de relieve el trabajo de Aceites Bellido en torno a la presentación de un espacio ligado a la tradición oleícola de Montilla y a la creciente proyección turística de los patios asociados a bodegas, lagares y almazaras.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, ha felicitado a Aceites Bellido y ha destacado que “Patios de Bodega sigue consolidándose como una propuesta singular dentro del calendario turístico de Montilla, uniendo patrimonio, vino y aceite, cultura y experiencias en espacios que forman parte de nuestra identidad”.Desde el Consistorio se ha querido agradecer, asimismo, la implicación de todas las bodegas, lagares y almazaras participantes, cuya colaboración permite reforzar la imagen de Montilla como destino turístico de referencia. La participación de este tipo de espacios contribuye a diversificar la oferta local durante la primavera, al tiempo que acerca al visitante a enclaves que forman parte del paisaje productivo, patrimonial y emocional de la ciudad.Por su parte, Aceites Bellido se ha consolidado como uno de los nombres vinculados a la producción oleícola de Montilla. La firma destaca por la elaboración de aceites de oliva virgen extra obtenidos a partir de diferentes variedades, algunos de ellos de cosecha temprana, con una apuesta centrada en la calidad del producto y en la puesta en valor de su origen.En ese sentido, Gonzalo Bellido ha destacado que “son aceites que se valorizan por su intensidad olfativa y gustativa, por ser ricos en polifenoles, que confieren ese valor antioxidante tan beneficioso para la salud”. Del mismo modo, ha recordado que “cada gota de nuestro aceite virgen extra conserva el aroma y la frescura del primer día de cosecha”. Por otro lado, Gonzalo Bellido ha puesto en valor el trabajo previo de selección que realiza Aceites Bellido en sus olivares, así como un proceso esmerado de recolección que “permite disfrutar de esta maravilla de la naturaleza”.La filosofía de la empresa se sustenta en un control riguroso de todo el proceso, desde el campo hasta la obtención final del aceite. Gonzalo Bellido ha afirmado que “el objetivo fundamental de nuestra empresa es la obtención de aceite de oliva virgen extra de alta calidad y su puesta en el mercado”. A su vez, ha hecho hincapié en que “este control de la calidad se inicia en nuestros olivares, ya que nuestro aceite procede de aceitunas de cosecha propia, y continúa con una adecuada recolección y extracción en el molino”.Fruto de esta apuesta por la calidad, Aceites Bellido atesora más de sesenta premios nacionales e internacionales en los últimos años. Esa trayectoria ha permitido la comercialización del aceite de oliva virgen extra Juan Colín en países como Francia, Alemania, Holanda, Austria e incluso Japón, así como en distintas zonas de Andalucía y del conjunto del territorio nacional.De igual modo, la firma montillana ha desarrollado un modelo de turismo experiencial en torno al Molino Juan Colín, una almazara del siglo XVI enclavada en la Sierra de Montilla. En este espacio, los visitantes pueden conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, pasear entre olivares ecológicos, participar en catas sensoriales, descubrir un museo dedicado al olivo y recorrer un Jardín de Olivos Centenarios.Este enfoque cercano, con la familia montillana en el centro de la acogida, ha situado a Aceites Bellido como un referente en la unión entre producción oleícola, patrimonio rural y experiencia turística. En 2025, el Molino Juan Colín recibió el primer premio al mejor patio ornamentado en el Concurso Patios de Bodega y el reconocimiento de la Asociación Española de Municipios del Olivo por su labor de difusión cultural.“No somos únicamente productores de aceite: somos narradores de una historia que empieza en cada rama del olivo y que queremos compartir con quienes nos visitan”, ha señalado Gonzalo Bellido. Con ese planteamiento, el reconocimiento obtenido en el III Concurso Patios de Bodega 2026 refuerza la presencia de Aceites Bellido en una iniciativa que une turismo, paisaje, cultura del aceite y patrimonio local en uno de los momentos de mayor atractivo de la primavera montillana.