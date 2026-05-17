Nuevas ofertas de empleo

Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Electricista (Montilla)Se buscan electricistas, cuadristas y electromecánicos para empresa en Montilla. Las personas seleccionadas realizarán tareas de instalación eléctrica, montaje de cuadros eléctricos, conexionado, tirada de cables e instalación de bandejas en proyectos industriales. Se requiere formación de grado medio, experiencia mínima de un año y conocimientos en interpretación de esquemas eléctricos y automatismos. Se valorarán conocimientos básicos de soldadura. Se ofrece incorporación a un equipo dinámico, salario entre 20.000 y 28.000 euros brutos anuales y coche de empresa. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta para trabajar en la ciudad de Córdoba. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 365 días de duración a jornada completa, con una incorporación prevista para el 18 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 1.458 euros y el horario de trabajo se encuentra aún por determinar. Las funciones principales incluyen realizar tratamientos rehabilitadores, fomentar la actividad física adaptada y asesorar a las familias. Como requisito imprescindible, las personas aspirantes deben poseer la diplomatura o el grado en fisioterapia. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
Gerocultor/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de gerocultor o gerocultora en Puente Genil para cubrir una sustitución por baja de maternidad. La ocupación consiste en realizar intervenciones de atención, cuidados e higiene personal a los residentes, siguiendo el plan de atención individualizado. Se requiere una formación específica en servicios socioculturales o sanidad, valorándose una experiencia de doce meses. El contrato laboral temporal tiene una duración de 120 días a jornada completa con horario rotativo. La remuneración bruta mensual es de 1.221 euros, sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. El proceso de selección incluye una fase de preselección. El plazo de inscripción finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Conductor/-a de camión (Montilla)Una empresa de transporte oferta un puesto de conductor o conductora de camión para realizar rutas internacionales con vehículos tipo lona. La entidad, ubicada en Montilla, requiere profesionales con el permiso de conducción C+E y valora la experiencia previa de al menos un año en el manejo de tráiler. Entre las funciones principales destacan el transporte de mercancía, la carga y descarga, y la revisión básica del vehículo. Se ofrece estabilidad laboral, incorporación inmediata y un contrato eventual con posibilidad de pasar a fijo. Las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 957 653 981 o el móvil 674 013 749. El plazo de inscripción finaliza el 1 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Enfermero/-a (Benamejí)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Benamejí para desempeñar las funciones propias de la ocupación en una residencia de personas mayores. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido a jornada completa, bajo un horario rotativo organizado según cuadrante. Es imprescindible que las candidaturas posean la titulación oficial de diplomatura o grado en enfermería. La remuneración económica establecida es de 1.375 euros brutos mensuales, especificándose que las pagas extraordinarias no están prorrateadas. Este proceso de selección se gestionará mediante una fase previa de preselección de aspirantes. El plazo de inscripción para este puesto de trabajo finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Peones electricistas (Montemayor)Se ofertan cinco puestos de peón electricista para trabajar en Montemayor dentro de la ocupación de montadores de placas de energía solar. La labor principal consiste en tirar cable de continua en una planta solar fotovoltaica. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un horario de 8:00 a 16:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. Es imprescindible poseer el título de graduado escolar y el permiso de conducir B. Se valoran positivamente la experiencia previa y la actitud. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Camarero/-a (Montilla)Se busca camarero o camarera para establecimiento de hostelería en Montilla. La persona seleccionada realizará tareas de servicio de bebidas y comidas, atención al cliente, preparación de mesas y asistencia en sala. Se requiere experiencia mínima de un año en hostelería, habilidades de atención al público y capacidad para trabajar en equipo. Se valorarán conocimientos en restaurante, cafetería y eventos privados. Se ofrece buen ambiente de trabajo, oportunidades de crecimiento profesional y salario entre 1.300 y 1.600 euros brutos mensuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Operario de producción (Lucena)Se oferta un puesto de operario de producción para el sector de cerramientos en Lucena. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 18:00 horas e incorporación el 18 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 1.450 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Las tareas principales consisten en la fabricación de pedidos, manejo de maquinaria de carpintería metálica y montaje en obra. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en el sector. La empresa ofrece formación continua y estabilidad. El plazo de inscripción finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
Electricista (Montemayor)Se ofertan diez puestos de electricista para trabajar en el municipio de Montemayor dentro del sector de instalaciones generales. Las tareas principales consisten en la tirada de cable de continua y solar, además del conexionado de equipos en una planta solar fotovoltaica. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un horario de 8:00 a 16:00 horas. La remuneración bruta mensual asciende a 1.590 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. Es imprescindible contar con el permiso de conducir B, valorándose la experiencia y formación previa. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Repartidor/-a (Córdoba)Se busca repartidor o reparidora de paquetería en Córdoba. La persona seleccionada realizará tareas de reparto y entrega de paquetes en las zonas asignadas. Se requiere experiencia previa en reparto y carnet de conducir tipo B. Se ofrece incorporación inmediata y condiciones laborales a concretar durante la entrevista. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Logopeda (Córdoba)Se oferta un puesto de logopeda para el Servicio de Atención Temprana en Córdoba. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido a jornada completa y un salario bruto mensual de 1.797 euros con pagas extras prorrateadas. El horario se desarrolla de lunes a viernes, aproximadamente de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Las funciones incluyen la evaluación del desarrollo infantil, intervención terapéutica y orientación a familias. Es imprescindible poseer el grado o diplomatura en logopedia, valorándose la experiencia previa de doce meses y formación de máster en atención temprana. El plazo de inscripción para este puesto finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
Peones agrícolas (Nueva Carteya)Se ofertan dos puestos de peón agrícola para trabajar en el municipio de Nueva Carteya. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 30 días de duración a jornada completa, con una incorporación prevista para el 11 de mayo de 2026. El horario de trabajo se desarrollará desde las 7:30 hasta las 14:15 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros. Las funciones principales consisten en el acordonado de ramón y la poda de varetas. Como requisito imprescindible, las personas aspirantes deben poseer el permiso de conducir B. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza hoy, 17 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Enfermeros (Baena)Se ofertan dos puestos de enfermero o enfermera para trabajar en una residencia de personas mayores ubicada en Baena. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 150 días de duración a jornada completa, con una incorporación prevista para el 11 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 1.500 euros y el horario se desarrollará en turnos de 8:00 a 15:00 o de 15:00 a 21:00 horas. Se requiere contar con la titulación universitaria de diplomatura o grado, aunque no es necesaria experiencia previa. Las funciones a desempeñar están marcadas por el convenio de dependencia. El plazo de inscripción finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Conductor/-a de camión (La Carlota)Se ofertan dos puestos de conductor o conductora de camión para realizar rutas regionales con base en La Carlota. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una incorporación prevista para el 11 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 2.300 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas, además de ofrecer bonificaciones y premios por desempeño. Se requiere poseer al menos el título de graduado escolar, aunque no es necesaria experiencia previa en la ocupación. El personal seleccionado disfrutará de autonomía en el desarrollo de sus funciones. El plazo de inscripción finaliza el 22 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Enfermero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para una residencia de personas mayores ubicada en Priego de Córdoba. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido y una jornada parcial de 16:00 horas semanales, con turnos según cuadrante. El salario bruto mensual establecido para esta ocupación es de 1.567 euros. Los aspirantes deben acreditar obligatoriamente la diplomatura o el grado en enfermería, valorándose positivamente contar con formación complementaria relacionada con el puesto. La entidad requiere una incorporación inmediata para desarrollar las funciones propias de cuidados generales. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera con especialidad en cocina marroquí para trabajar en Córdoba capital. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 11:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 horas, de martes a domingo. El salario bruto mensual es de 1.600 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere obligatoriamente una experiencia mínima de seis meses. Las funciones exigen un nivel de especialización extremo, incluyendo el dominio del cuscús manual, mezclas de especias y procesos tradicionales como la fermentación de smén. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 19 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Enfermero/-a (Almedinilla)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para una residencia de personas mayores. La vacante de empleo público cuenta con un contrato laboral indefinido y una jornada parcial de 9:00 horas semanales. El horario se desarrollará durante la mañana o la tarde, a convenir con la entidad. El salario bruto mensual es de 1.530 euros, debiendo prorratearse según la parcialidad. Como requisitos, resulta imprescindible poseer la diplomatura o el grado en enfermería. La empresa ofrece la posibilidad de ampliar la jornada establecida según las necesidades de la persona contratada. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 26 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Delineante (Lucena)Se oferta un puesto de delineante para la realización de proyectos de cerramientos a medida en Lucena. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 17:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.450 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Entre las funciones destacan la elaboración de planos en 2D y 3D, el soporte técnico y el diseño CAD. Se requiere una titulación de técnico superior en proyectos de edificación u obra civil, valorándose la experiencia previa y el manejo de herramientas como Autocad o Presto. El plazo para inscribirse finaliza el 25 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Camarero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera para trabajar en la localidad de Priego de Córdoba. La vacante requiere que los aspirantes cuenten con una experiencia mínima de 12 meses en esta ocupación y posean el título de graduado escolar o equivalente. Se ofrece un contrato laboral fijo discontinuo a jornada partida con una remuneración de 1.225 euros brutos mensuales. La empresa valorará positivamente que el personal disponga de carné de manipulador de alimentos y formación reglada relacionada con el sector. El plazo de inscripción finaliza el 27 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Psicólogo/-a (Castro del Río)Se oferta un puesto de psicólogo o psicóloga para trabajar en un centro de atención infantil temprana en Castro del Río. La vacante requiere una experiencia mínima de 36 meses en el ámbito sanitario general y contar con formación universitaria de máster en psicología general sanitaria o en atención temprana. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un salario de 2.027 euros brutos mensuales. El horario de trabajo establecido es de 14:30 a 21:00 horas, con fecha de incorporación prevista para el 1 de julio de 2026. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 27 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Logopeda (Córdoba)Se oferta un puesto de logopeda para desempeñar funciones de tratamiento y rehabilitación del lenguaje en Córdoba. El trabajo consiste en el apoyo a menores de 0 a 6 años en un centro de atención e intervención infantil temprana. Se requiere contar con el grado o diplomatura en Logopedia y una experiencia mínima de 84 meses en la ocupación. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa de 38,5 horas semanales, con un salario de 1.541 euros brutos mensuales. El horario establecido es de 14:30 a 21:00 horas de lunes a viernes. El plazo de inscripción finaliza el 27 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero o enfermera para desempeñar funciones de cuidados generales en Priego de Córdoba. La vacante requiere obligatoriamente que las personas aspirantes posean la diplomatura o el grado en Enfermería. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una remuneración de 1.568 euros brutos mensuales. El desempeño de la labor profesional se organizará mediante turnos rotatorios, con una fecha de incorporación prevista para el 18 de mayo de 2026. Quienes deseen participar en este proceso de selección tienen la oportunidad de inscribirse hasta el cierre de la convocatoria. El plazo de inscripción finaliza el 27 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
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