Nuevas ofertas de empleo

Técnico de Mercados y Servicios (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico o técnica del Área de Mercados y Servicios en Córdoba bajo un contrato de interinidad a jornada completa. Las funciones principales incluyen el diseño, planificación y supervisión de proyectos técnicos, así como la elaboración de pliegos para contratación pública y el mantenimiento de instalaciones. Se requiere una titulación universitaria de primer ciclo en áreas industriales o de obras públicas, junto con conocimientos de Autocad y Office. La oferta contempla un salario bruto mensual de 2.220 euros, con horario de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Albañil (Puente Genil)Se ofertan dos puestos de albañil para desarrollar trabajos de albañilería en general en el municipio de Puente Genil. La convocatoria requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación. Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración de 180 días a jornada completa. El horario de trabajo se establece de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. La remuneración consiste en un salario bruto mensual de 1.700 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. El proceso de selección incluye una fase de preselección para las candidaturas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta finaliza el 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Enfermero/-a (Lucena)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para trabajar en una residencia de mayores ubicada en el municipio de Lucena. La vacante de empleo público consiste en un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario rotativo de mañana y tarde. Las funciones y tareas a desempeñar son las propias de la ocupación según el convenio vigente. Como requisito imprescindible, se exige poseer la diplomatura o el grado en enfermería. La retribución establecida es un salario bruto mensual de 1.622 euros, sin incluir las pagas extraordinarias. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de trabajo finaliza el 10 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Geroculto/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de gerocultor o gerocultora en Puente Genil para cubrir una sustitución por baja de maternidad. La ocupación consiste en realizar intervenciones de atención, cuidados e higiene personal a los residentes, siguiendo el plan de atención individualizado. Se requiere una formación específica en servicios socioculturales o sanidad, valorándose una experiencia de doce meses. El contrato laboral temporal tiene una duración de 120 días a jornada completa con horario rotativo. La remuneración bruta mensual es de 1.221 euros, sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. El proceso de selección incluye una fase de preselección. El plazo de inscripción finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Arquitecto/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de arquitecto o arquitecta para desempeñar funciones propias del cargo según la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Puente Genil. Esta convocatoria de empleo público ofrece un contrato laboral temporal de 30 días de duración a jornada completa, con un horario de 8:00 a 15:00 horas. La retribución económica prevista asciende a 3.222 euros brutos mensuales, sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. Es imprescindible contar con titulación universitaria de grado, licenciatura o máster en el área de arquitectura y urbanismo. La incorporación está programada para el 15 de mayo de 2026. El plazo de inscripción finaliza mañana, 9 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/04/2026
Dependiente/-a (Aguilar de la Frontera)Se oferta un puesto de dependiente o dependienta de comercio para trabajar en diferentes ferias de Andalucía. El contrato laboral de carácter temporal tiene una duración prevista de 180 días con jornada completa de 40 horas semanales, distribuidas de miércoles a domingo en horario de tarde y noche. Las funciones principales consisten en atender a los clientes, gestionar el inventario, reponer productos, mantener el orden del puesto y procesar pagos en caja. Se requiere disponer del título de graduado escolar o equivalente. El salario bruto mensual asciende a 1.500 euros. El plazo de inscripción para optar a esta oferta finaliza mañana, 9 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/04/2026
Psicólogo/-a (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de psicólogo o psicóloga para impartir talleres dirigidos al profesorado en el municipio de Nueva Carteya. Las sesiones formativas tratarán sobre la gestión del estrés y el trabajo con alumnado conflictivo. Se requiere una titulación universitaria de primer ciclo o haber superado tres cursos de licenciatura. El contrato es laboral temporal por dos días, con una jornada parcial de cuatro horas totales en horario de tarde, de 16:30 a 18:30. La retribución asciende a 120 euros brutos por el servicio, con las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/04/2026
Enfermero/-a (Benamejí)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Benamejí para desempeñar las funciones propias de la ocupación en una residencia de personas mayores. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido a jornada completa, bajo un horario rotativo organizado según cuadrante. Es imprescindible que las candidaturas posean la titulación oficial de diplomatura o grado en enfermería. La remuneración económica establecida es de 1.375 euros brutos mensuales, especificándose que las pagas extraordinarias no están prorrateadas. Este proceso de selección se gestionará mediante una fase previa de preselección de aspirantes. El plazo de inscripción para este puesto de trabajo finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Peones electricistas (Montemayor)Se ofertan cinco puestos de peón electricista para trabajar en Montemayor dentro de la ocupación de montadores de placas de energía solar. La labor principal consiste en tirar cable de continua en una planta solar fotovoltaica. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un horario de 8:00 a 16:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. Es imprescindible poseer el título de graduado escolar y el permiso de conducir B. Se valoran positivamente la experiencia previa y la actitud. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Terapeuta ocupacional (Baena)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para desempeñar labores de atención y tratamiento rehabilitador dirigidas a personas con discapacidad intelectual, tanto menores como adultas, en el municipio de Baena. Para acceder a esta vacante es imprescindible contar con el Grado en Terapia Ocupacional. La oferta consiste en un contrato laboral temporal de 30 días de duración a jornada parcial, con 20 horas semanales en horario de 9:30 a 13:30. El salario bruto mensual asciende a 800 euros, sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 11 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/04/2026
Peón de residuos sólidos urbanos (Puente Genil)Se oferta un puesto de peón o peona de residuos sólidos urbanos para cubrir cinco vacantes en el municipio de Puente Genil. Las tareas principales consisten en la recogida de residuos en islas de contenedores y la retirada de enseres domiciliarios. Se requiere poseer el Graduado Escolar, permiso de conducir tipo B y acreditar tres meses de experiencia previa en la ocupación. El contrato es laboral temporal por 120 días a jornada completa, con turnos rotativos y un salario de 1.480 euros brutos mensuales con pagas extras prorrateadas. Se valorará el carné C+E. El plazo de inscripción finaliza el 10 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/04/2026
Electricista (Córdoba)Se oferta un puesto de electricista o electricista para realizar montajes eléctricos en eventos y viviendas en la capital cordobesa. Las funciones principales incluyen el mantenimiento, reparación de averías, trabajos en baja tensión y gestión de automatismos eléctricos. Se requiere disponer de permiso de conducir clase B, experiencia previa en instalaciones electrotécnicas de edificios y capacidad para trabajar en altura. La oferta consiste en un contrato laboral temporal de 60 días a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.600 euros que incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 10 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/04/2026
Electricista (Montemayor)Se ofertan diez puestos de electricista para trabajar en el municipio de Montemayor dentro del sector de instalaciones generales. Las tareas principales consisten en la tirada de cable de continua y solar, además del conexionado de equipos en una planta solar fotovoltaica. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un horario de 8:00 a 16:00 horas. La remuneración bruta mensual asciende a 1.590 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. Es imprescindible contar con el permiso de conducir B, valorándose la experiencia y formación previa. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 20 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Auxiliar de cocina (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de auxiliar de cocina para desempeñar tareas de empleo público en Nueva Carteya. La vacante se rige por el VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía bajo un contrato laboral temporal de treinta días a jornada completa. El horario de trabajo se desarrollará en turno de mañana con una remuneración bruta mensual de 1.569 euros. Es obligatorio contar con el título de técnico en cocina y gastronomía o un certificado de profesionalidad en cocina. El proceso de selección se gestionará mediante preselección. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 10 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Técnico superior en integración social (Córdoba)Una empresa de servicios sociales oferta un puesto de técnico superior en integración social en Córdoba para prestar apoyo educativo al alumnado de un centro especial de empleo. Es obligatorio acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y poseer la titulación superior en integración social. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 15:00 horas. La retribución bruta mensual es de 1.674 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. Las funciones incluyen asistencia en rutinas diarias, higiene y alimentación. El plazo de inscripción para optar a esta oferta finaliza el 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/05/2026
Repartidor/-a de furgoneta (Córdoba)Una empresa de servicios sociales oferta tres puestos de repartidor o repartidora de furgoneta en Córdoba para la realización de pedidos a domicilio. Es imprescindible acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y poseer el permiso de conducir B. Se ofrece un contrato laboral temporal de 90 días a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.425 euros y pagas extraordinarias prorrateadas. El horario de trabajo se establece de 9:00 a 17:00 horas. Las funciones incluyen la planificación de rutas eficientes y el mantenimiento del vehículo. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 11 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/05/2026
Traductor o traductora cultural (Rute)Se oferta un puesto de traductor o traductora cultural de árabe a español para trabajar en el municipio de Rute. La persona seleccionada se encargará de la traducción de textos sobre cultura islámica. Se requiere obligatoriamente el Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas, además de un nivel B2 de árabe, siendo valorable aportar doce meses de experiencia previa. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. El salario bruto mensual es de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 13 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/04/2026
Auxiliar de enfermería de geriatría (Montilla)Se oferta un puesto de auxiliar o auxiliares de enfermería de geriatría para cubrir tres vacantes en Montilla. El personal seleccionado asistirá y cuidará a personas usuarias en actividades diarias bajo los protocolos del centro. Se requiere el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y tres meses de experiencia previa. Las condiciones incluyen un contrato laboral temporal de 120 días a jornada completa por turnos, con un salario bruto mensual de 1.425 euros y pagas extras prorrateadas. Existe posibilidad de conversión a contrato indefinido o fijo discontinuo. La incorporación será el 1 de junio de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/04/2026
Técnico o técnica comercial (Lucena)Se oferta un puesto de técnico o técnica comercial para trabajar en una oficina del sector de cerramientos y estructuras en Lucena. Las funciones principales incluyen el asesoramiento técnico a clientes, la captación de negocio, la elaboración de presupuestos y la gestión de pedidos. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de mañana y tarde. La retribución económica consta de un salario fijo de 1.350 euros brutos mensuales, más incentivos, sin pagas extras prorrateadas. Se valora poseer formación en gestión comercial o administrativa, conocimientos de inglés o francés y manejo de herramientas tipo ERP. El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/05/2026
Limpiador/-a de piscinas (Córdoba)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora de zonas comunes y piscinas para trabajar en la capital cordobesa. Esta oportunidad laboral requiere realizar tareas de limpieza en comunidades, además del mantenimiento preventivo de las zonas comunes y de las instalaciones acuáticas. Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración de 200 días y una jornada parcial de 25 horas semanales en horario de mañana. La retribución establecida asciende a 900 euros brutos mensuales, cifra que ya incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. La incorporación está prevista para el próximo 1 de julio de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/05/2026
Camarero/-a de sala (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera de sala en un restaurante de Priego de Córdoba mediante un contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa. La labor se desarrollará de forma seguida y conlleva las funciones propias del servicio de sala. Se requiere un nivel formativo de educación secundaria o equivalente, además de una experiencia mínima de seis meses en la ocupación. Se valora positivamente disponer del carné de manipulador. La remuneración establecida es un salario bruto mensual de 1.230 euros, sin las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 9 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/04/2026
Asesor/-a para inmobiliaria (Montilla)Se busca asesor o asesora para inmobiliaria que se dedique a captación de inmuebles, atención a clientes, gestión de visitas, negociación y cierre de operaciones. No se requiere experiencia previa, pero sí habilidades comerciales, comunicación y orientación a resultados. Se ofrece formación continua, salario fijo más comisiones, buen ambiente de trabajo y salario entre 15.000 y 20.000 euros brutos anuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/04/2026
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero o enfermera de cuidados generales en Priego de Córdoba. La contratación es de carácter laboral indefinido a jornada completa, con un sistema de horarios basado en turnos rotatorios. Las personas seleccionadas desempeñarán las funciones propias del puesto. Como requisito imprescindible, se exige poseer el Grado o la Diplomatura en Enfermería. La remuneración establecida para esta oferta de empleo es de 1.568 euros brutos mensuales, sin las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza hoy, 8 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/04/2026
Transportistas (Córdoba)Una empresa de transporte oferta cuatro puestos de conductor o conductora repartidora en Córdoba mediante un contrato laboral temporal de noventa días. La jornada es completa, en horario de 9:00 a 17:00 horas, con un salario bruto mensual de 1.500 euros y pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen la conducción de furgonetas, carga y descarga de mercancía, planificación de rutas y verificación de documentación. El objetivo principal es asegurar la distribución eficiente de productos y la satisfacción del cliente. Se requiere vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. El plazo de inscripción finaliza hoy, 8 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/04/2026
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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