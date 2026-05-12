La Diputación de Córdoba destina 175.000 euros a las agrupaciones de Protección Civil

La Diputación de Córdoba ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil de los distintos ayuntamientos de la provincia, una línea de ayudas dotada con 175.000 euros con la que la institución provincial pretende reforzar los recursos materiales y técnicos destinados a las labores de prevención, socorro y rehabilitación en los municipios cordobeses.La iniciativa, impulsada a través de la Delegación de Protección Civil, mantiene las tres modalidades de convocatorias ya existentes, diferenciadas entre inversiones para la adquisición de vehículos y equipos inventariables, así como ayudas destinadas a uniformidad y material menor complementario de intervención y protección personal.En concreto, las modalidades A y C cuentan con una dotación conjunta de 150.000 euros para la adquisición de vehículos de Protección Civil y equipos inventariables. En ambos casos, la cuantía máxima subvencionable no podrá superar los 75.000 euros ni exceder el 50 por ciento del presupuesto total de cada actuación presentada.Por otro lado, la modalidad B dispone de una partida de 25.000 euros destinada a la compra de uniformidad y material complementario de intervención y protección personal. Entre los elementos subvencionables figuran gafas protectoras, cinturones con herramientas, guantes, gorras, sombreros o cubre pantalones, entre otros artículos empleados habitualmente por las agrupaciones de voluntariado durante sus intervenciones.El delegado de Protección Civil de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, destacó que “el fin último de estas ayudas es facilitar y mejorar la realización de las tareas de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación en los municipios de la provincia que realizan las agrupaciones de voluntarios de protección civil”.Además, Martín insistió en que “esto se consigue mediante la mejora y renovación del parque de vehículos destinados a las funciones de protección civil, la mejora de las dependencias en las que se ubique la agrupación de voluntarios, así como de los uniformes y material menor complementario de intervención y protección personal de protección civil”.En ese sentido, la convocatoria contempla tanto actuaciones relacionadas con la modernización de medios materiales como mejoras vinculadas a las condiciones de trabajo y seguridad de los voluntarios que forman parte de estas agrupaciones locales, cuya labor resulta especialmente relevante en situaciones de emergencia, prevención y apoyo logístico en numerosos municipios de la provincia.El plazo para presentar las solicitudes comenzó el pasado viernes 8 de mayo y permanecerá abierto hasta el próximo 21 de mayo. La tramitación deberá realizarse a través de un procedimiento específico habilitado en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba.De igual modo, las bases reguladoras de esta convocatoria quedaron publicadas el pasado 7 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde pueden consultarse todos los requisitos y condiciones establecidos para acceder a estas ayudas provinciales.