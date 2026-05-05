La Diputación activa nuevas ayudas para fomentar el empleo y el emprendimiento en la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha activado una nueva convocatoria de ayudas por valor de tres millones de euros destinada a fomentar la inserción laboral de personas desempleadas y a impulsar el emprendimiento en municipios menores de 50.000 habitantes, con un plazo de solicitud que permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre.La iniciativa se articula a través de dos programas diferenciados,, diseñados para reforzar el tejido económico y social de los entornos rurales. Ambos instrumentos persiguen, según señaló el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, “ayudar a proyectos de vida, a autónomos, a familias y, sobre todo, se trata de dos programas de ayuda que redundan en el futuro de nuestros pueblos”.En ese sentido, el programacontará en 2026 con una dotación de 500.000 euros destinada a fomentar el autoempleo entre personas menores de 45 años. Las ayudas se establecerán en función del tamaño del municipio en el que se desarrolle la actividad económica, de manera que alcanzarán los 3.000 euros en localidades de menos de 3.000 habitantes y los 2.000 euros en aquellas de mayor población.Además, esta línea de subvenciones incorpora como objetivo el impulso de nuevas líneas de negocio, así como el refuerzo de la adaptación, la innovación y la permanencia de las actividades ya en marcha. En palabras de Romero, “queremos compatibilizar estas ayudas con otras, como la de la Junta de Andalucía para nuevos autónomos; por lo tanto, nuestra subvención es para la permanencia, de forma que cualquier autónomo con una actividad económica que lleve seis meses funcionando puede solicitarla”.De igual modo, la convocatoria introduce una modificación relevante en relación con la ubicación de la actividad económica, ya que, según detalló el responsable provincial, “en la convocatoria de 2026, el municipio se fija por el lugar donde se ubica la actividad económica, no siendo obligatoria la residencia en el mismo”.Las personas beneficiarias deberán acreditar que no han estado dadas de alta como autónomos en los noventa días anteriores al 1 de noviembre de 2025 y que la actividad se ubica en una zona rural, en coherencia con el objetivo de fijar población y generar oportunidades en el medio rural.Por otro lado, el programa, dotado con 2,5 millones de euros, se dirige a ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia para financiar la realización de obras y servicios de interés general y social mediante la contratación de personas pertenecientes a colectivos prioritarios. Entre estos se incluyen, según precisó Romero, “a personas menores de 45 años, mayores de 45 años, desempleados de larga duración durante al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación y personas con discapacidad”.La iniciativa contempla una subvención de 4.000 euros por cada contrato formalizado, con un sistema de reparto basado en criterios poblacionales. Tal y como explicó el delegado, “se realizará con un criterio poblacional, de forma que cada municipio contará con al menos cinco contrataciones, incrementándose en función del número de habitantes de cada pueblo”.Y es que esta línea de ayudas busca facilitar la incorporación al mercado laboral de personas con mayores dificultades de acceso, al tiempo que contribuye a la ejecución de proyectos municipales de interés general. En esta edición, además, los contratos verán reducida su carga burocrática, lo que permitirá agilizar su tramitación.Tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los contratos se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026, marcando así el calendario de ejecución de una iniciativa que pretende reforzar el empleo y la actividad económica en los municipios de menor tamaño de la provincia.