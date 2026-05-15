El uso de feromonas gana terreno para frenar la polilla del racimo en los viñedos

Experiencia en Montilla-Moriles

La confusión sexual se ha erigido ya en una de las herramientas más eficaces para combatir la polilla del racimo en los viñedos de Montilla-Moriles, una plaga que provoca importantes daños en la uva y que puede comprometer seriamente la calidad final del vino si no se controla a tiempo.Desde hace algunos años, el control de plagas en los cultivos atraviesa un profundo proceso de transformación impulsado, en buena medida, por las nuevas exigencias de los consumidores, cada vez más interesados en alimentos obtenidos con métodos respetuosos con el medio ambiente y con una menor presencia de residuos fitosanitarios. En este contexto, la agricultura avanza hacia estrategias de manejo que permitan mantener la eficacia en el control de insectos y enfermedades sin renunciar a la sostenibilidad.Dentro de ese nuevo modelo, los técnicos de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) señalan que “la confusión sexual ha ido ganando protagonismo como alternativa al uso de insecticidas”. Se trata de una técnica basada en el empleo de feromonas sexuales sintéticas, unos compuestos que los insectos utilizan de manera natural para comunicarse durante el apareamiento.La elevada especificidad de las feromonas, junto a su seguridad para el agricultor y para el entorno, “la convierten en una herramienta especialmente interesante”, a juicio de los expertos de la RAIF, que recuerdan que, tradicionalmente, esta técnica se ha empleado sobre polillas, insectos que dependen en gran medida de estas señales químicas para localizarse y reproducirse. No obstante, en los últimos años también se están desarrollando experiencias sobre otros grupos, como las cochinillas, lo que abre nuevas perspectivas de aplicación.Hoy en día, la confusión sexual se utiliza frente a distintas plagas agrícolas, entre ellas la polilla del manzano, la polilla oriental del melocotonero, la polilla del racimo, el taladro del almendro, el barrenador del arroz, el taladro amarillo o la polilla de la col. Del mismo modo, comienzan a registrarse resultados prometedores en especies como el melazo de la vid o el piojo rojo de California.Uno de los ejemplos más representativos de la eficacia de esta técnica se encuentra precisamente en el control de la polilla del racimo, conocida científicamente como. En España, alrededor de un 10 por ciento de la superficie de viñedo ya se maneja mediante este sistema, lo que ha permitido reducir de manera notable el uso de insecticidas destinados a combatir esta plaga.Y es que la polilla del racimo constituye uno de los principales problemas fitosanitarios del viñedo. Sus larvas se alimentan de las flores y, especialmente, de los racimos, ocasionando daños directos que reducen la producción. Además, las heridas provocadas facilitan la entrada de patógenos como, acelerando la podredumbre y comprometiendo seriamente la calidad de la uva.Los técnicos de la RAIF explican que el funcionamiento de la confusión sexual es, en esencia, sencillo pero muy eficaz. El sistema consiste en liberar feromonas sintéticas en cantidad suficiente y durante el tiempo necesario para cubrir el periodo fenológico completo de la plaga. Para ello se colocan difusores distribuidos por toda la parcela, generando una saturación de feromona que interfiere en el comportamiento de los insectos.De ese modo, los machos son incapaces de localizar a las hembras y no llegan a aparearse. Según detalla la propia RAIF, “sin apareamiento no hay descendencia, y la plaga disminuye generación tras generación”. Este efecto puede producirse porque los machos sean atraídos hacia los difusores en lugar de hacia las hembras o porque queden completamente desorientados.En ese sentido, los expertos recuerdan que la eficacia del sistema no depende únicamente del producto utilizado, sino también del manejo agronómico. La mayoría de los difusores funcionan mediante liberación pasiva, aunque comienzan a extenderse los sistemas activos o “sprayers”, que permiten una emisión más controlada.En el caso concreto deen viñedo, la RAIF subraya la importancia de respetar una serie de principios básicos. Así, los difusores deben colocarse antes del inicio del vuelo de los adultos y distribuirse de manera homogénea por toda la parcela, reforzando especialmente los bordes. Además, la carga debe ser suficiente para mantener la emisión activa hasta, al menos, quince días después del último vuelo.Por otro lado, los técnicos insisten en que la confusión sexual es una técnica de carácter colectivo. “Su eficacia aumenta a medida que crece la superficie tratada, ya que se reduce la posibilidad de reinfestaciones desde parcelas cercanas”, señalan. Por ello, la coordinación entre agricultores resulta esencial para consolidar buenos resultados.Igualmente, la RAIF advierte de que la ausencia de capturas en las trampas no basta para garantizar el control de la plaga. Por ese motivo, el seguimiento debe complementarse con observaciones directas en los racimos. Además, resulta recomendable disponer de una parcela de referencia fuera de la zona de confusión para registrar capturas y obtener la curva de vuelo de cada generación.Gracias a este sistema de seguimiento es posible evaluar tanto el nivel de plaga como su intensidad. En caso de superarse los umbrales establecidos —habitualmente, un 5 por ciento de racimos con puestas viables en segunda generación y en tercera generación—, se deben realizar intervenciones puntuales en las zonas afectadas.De igual modo, la RAIF reconoce que cuando la técnica se implanta por primera vez en zonas con elevada presión de plaga puede ser necesario recurrir inicialmente a tratamientos complementarios con productos de síntesis química para reducir la población. Una vez alcanzados niveles bajos, la confusión sexual puede mantener el control por sí sola.Los técnicos también alertan del riesgo que supone la relajación en el manejo tras varios años de buenos resultados continuados. “Se pierde la percepción del riesgo y, con ello, la rigurosidad en la aplicación”, indican, advirtiendo de que este es uno de los principales factores que pueden comprometer la eficacia del sistema.La experiencia acumulada en el marco Montilla-Moriles se ha convertido en uno de los ejemplos más destacados de aplicación de esta técnica en Andalucía. La polilla del racimo de la vid es una de las plagas más temidas por los viticultores de la zona, especialmente por los daños que ocasiona en las paseras, donde el fruto se extiende al sol para alcanzar el grado de deshidratación óptimo que da lugar al vino dulce.Por ese motivo, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles mantiene desde hace años una especial vigilancia sobre este insecto. Desde el Aula de Viticultura del Consejo Regulador valoran positivamente el sistema impulsado en 2011 por la Cooperativa San Acacio de Montemayor.La iniciativa comenzó a desarrollarse en el año 2011 en unas 200 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Montemayor y La Rambla. Allí, los viticultores adscritos a la cooperativa distribuyeron difusores que esparcían las feromonas sexuales de las hembras por los viñedos, impidiendo que los machos pudieran localizarlas y frenando así la fecundación.