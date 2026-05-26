El Plan Corresponsables 4.0 llevará actividades de conciliación y ocio educativo a 71 municipios

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Plan Provincial Córdoba Red de Municipios por la Conciliación y la Corresponsabilidad 4.0 acercará propuestas de conciliación, cuidados y ocio educativo a 71 municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba mediante iniciativas dirigidas a la infancia y la juventud, con un programa dotado con 690.784 euros y un periodo de ejecución que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026.La iniciativa, impulsada por la Diputación de Córdoba a través de su Departamento de Igualdad, permitirá desarrollar proyectos centrados en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral mediante actividades lúdicas y educativas destinadas a menores de entre 0 y 16 años.La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, señaló que “han sido un total de 71 los municipios y entidades locales autónomas las que han presentado sus proyectos, en plazo, para actuaciones ya desarrolladas en ediciones anteriores, reforzando servicios que ya están plenamente implantados en los municipios”.Además, el programa muestra una clara orientación hacia las actividades estivales y el ocio saludable. En ese sentido, Moreno detalló que “de forma mayoritaria, más del 80 por ciento de las iniciativas se concentran en escuelas de verano y actividades de ocio saludable en la naturaleza, entendidas como espacios educativos donde, además de facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival, se promueve la adquisición de valores igualitarios, de convivencia, respeto y corresponsabilidad entre niños, niñas y adolescentes”.Los proyectos contemplan una amplia variedad de recursos de apoyo a las familias y a los menores. Entre ellos figuran ludotecas de verano, campamentos estivales, aulas matinales, servicios de atención al primer ciclo de educación infantil, escuelas de invierno y verano, además de otras fórmulas de ocio educativo orientadas a la población infantil y juvenil.De igual modo, la responsable provincial destacó la importancia de la cualificación profesional en la prestación de estos servicios y afirmó que “todas las actuaciones serán llevadas a cabo por personal con cualificación profesional específica, garantizando una atención especializada y de calidad en todo el territorio provincial”.El marco temporal del programa ofrece a los ayuntamientos un margen amplio de adaptación. Y es que el periodo subvencionable abarca desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, una circunstancia que permite ajustar los recursos a las necesidades reales de las familias e incluso incorporar actuaciones ya realizadas.El Plan Corresponsables 4.0 cuenta con una financiación de 690.784 euros. De esa cantidad, el 86,31 por ciento procede de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, dentro del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, mientras que la Diputación de Córdoba asume la aportación restante.En ese sentido, Auxiliadora Moreno defendió que “la continuidad del programa consolida una política pública estructural en materia de cuidados, con el objetivo de seguir mejorando los resultados alcanzados en la edición anterior y reforzar la creación de empleo de calidad, especialmente para mujeres y hombres menores de 35 años, al tiempo que se amplían los servicios de apoyo a las familias”.Los datos de impacto de la edición anterior permiten dimensionar el alcance de esta iniciativa provincial. Según expuso la delegada, el programa hizo posible la puesta en marcha de 156 entidades e instituciones implicadas y 253 servicios de cuidado profesional.Por otro lado, el impacto social alcanzó a 7.810 menores de hasta 16 años, distribuidos prácticamente a partes iguales entre niñas y niños: 3.915 niñas y 3.895 niños. A ello se sumó la atención prestada a menores con discapacidad, con 107 niñas y 111 niños beneficiados por el programa. Asimismo, el plan llegó a un total de 4.860 unidades familiares.También en el ámbito laboral, la iniciativa dejó cifras significativas. El desarrollo del programa permitió formalizar 336 contratos, de los cuales 74 fueron a jornada completa y 262 a tiempo parcial. Del total, 321 tuvieron carácter temporal y 15 fueron indefinidos, unos datos que apuntan hacia una mayor profesionalización de un sector estrechamente vinculado a los cuidados y a la conciliación.Finalmente, la delegada provincial concluyó que “la Diputación de Córdoba reafirma su compromiso con una política pública estable en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, consolidando un modelo que mejora la calidad de vida de las familias, impulsa el empleo de calidad y promueve valores educativos de igualdad, convivencia y corresponsabilidad desde la infancia”.