El desfile infantil de cruces inunda de alegría el Barrio de la Cruz de Montilla

El desfile infantil de cruces inundó ayer de alegría las calles del Barrio de la Cruz de Montilla, en una de las estampas más reconocibles de la Fiesta de la Cruz: el colorido cortejo que reúne desde hace más de siete décadas a niños, familias y vecinos en torno a una tradición primaveral marcada por el aroma de las flores, el colorido entoldado de las calles y la belleza de uno de los enclaves más reconocibles de la localidad.La mañana de ayer volvió a tener como protagonistas a los más pequeños, que participaron en el tradicional desfile infantil de cruces, en el que un pacífico ejército de niños recorrió el barrio con sus pedidores en la mano y acompañando a un sinfín de pequeñas cruces que, en los últimos años, han ampliado su repertorio ornamental más allá de las flores, hasta incorporar materiales tan distintos como caramelos, legumbres o galletas.Resulta difícil imaginar el Barrio de la Cruz sin esa legión infantil que, al inveterado grito de “Viva la Cruz de Mayo, San Felipe y Santiago”, mantiene viva una de las escenas más populares de esta celebración. El desfile partió desde el patio del Colegio Salesiano y concluyó en el Paseo de Cervantes, justo al lado de laque, cada primavera, hace las delicias de los más pequeños.Como en años anteriores, la recepción de las cruces tuvo lugar en el patio del Colegio Salesiano "San Francisco Solano", que organizó la actividad en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla y con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) “Miguel Rúa”, adscrita al propio centro educativo.Desde el punto más alto del casco urbano, el cortejo avanzó por la Cuesta del Silencio, Arcipreste Fernández Casado, Corredera, Santa Ana, San Francisco Solano, La Gavia, Fuentes, Juan Colín, Barreruela, La Cruz y Cuesta del Muladar, antes de finalizar la actividad con la entrega de premios en el Paseo de Cervantes.En la entrega de premios del desfile infantil, el jurado reconoció en la categoría Infantil, destinada a participantes de hasta 6 años, la propuesta titulada, que obtuvo el primer premio. El segundo premio fue para, mientras que el tercer puesto recayó en, tres trabajos que reflejaron la creatividad con la que los más pequeños se suman cada año a esta tradición.Por su parte, en la categoría de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), dirigida a participantes desde 6 años de edad, el primer premio correspondió a. El segundo galardón fue paray el tercero para. Asimismo, el jurado concedió accésits a las crucesTras el desfile, la programación continuó por la tarde con nuevas propuestas dirigidas especialmente al público infantil y familiar. A las 16.30 horas, la calle Juan Colín acogió el concurso de dibujo infantil junto al colegio de La Silera, mientras que, a las 19.00 horas, los más pequeños pudieron disfrutar en La Silera de la actuación musical infantil “Los Narizotas”.De igual modo, la noche del sábado concentró varias citas destacadas dentro del programa festivo. El patio de La Silera acogió a las 22.00 horas el festival flamenco, con las actuaciones de Lola Heredia, Javier de Osuna, Inma Carmona y Álvaro Martín.Media hora más tarde, a las 22.30 de la noche, el Llanete de La Cruz recibió el concierto del grupo Diálogo, con su tributo al rock andaluz, en una velada que se prolongó a partir de las 00.30 horas con una sesión de música de los años ochenta a cargo del disc-jockey Lela.De este modo, la Fiesta de la Cruz mantiene durante estos días una programación amplia, en la que se combinan concursos tradicionales, actividades culturales, iniciativas deportivas y actuaciones musicales. El popular barrio montillano se convierte así en epicentro de una propuesta festiva que conserva su raíz vecinal y, al mismo tiempo, se abre al conjunto de la ciudad.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “cada vez son más las calles que se animan a participar, incluso algunas que nunca antes habían adornado, lo que demuestra el buen momento que vive esta fiesta”. Con estas palabras, el regidor destacó el creciente grado de implicación de la Asociación de Vecinos “La Silera” y de la ciudadanía en una celebración que ha ido ganando presencia en el calendario festivo local.Además, Rafael Llamas defendió que “la Fiesta de la Cruz conserva ese aroma a convivencia vecinal, pero también es una oportunidad para que toda Montilla disfrute de nuestras tradiciones y visite uno de nuestros barrios más emblemáticos”. La cita vuelve así a reforzar su doble dimensión: la de una fiesta nacida al calor de las calles del barrio y la de una convocatoria abierta a toda Montilla.La programación continúa hoy en el Llanete de La Cruz, con la eucaristía oficiada por el sacerdote montillano Antonio Ramírez Climent, párroco de San Sebastián. La celebración cuenta con el acompañamiento de la Rondalla de Don Antonio Ferrete, bajo la dirección de José Palma Varo.A continuación, a las 11.00 de la mañana, tendrá lugar el homenaje a las personas mayores del barrio, que en esta ocasión estará protagonizado por Antonio Herrador Portero y Dolores Espejo Redondo. Se trata de una de las citas más cercanas del programa, por cuanto reconoce a quienes han formado parte de la memoria cotidiana del barrio y de la propia continuidad de sus tradiciones.A mediodía, a las 12.00 horas, coincidirán dos propuestas. Por un lado, la charanga Los Vividores de la BBC recorrerá las calles del barrio con un pasacalles. Por otro, el Llanete de La Cruz acogerá un taller intergeneracional de pasodoble a cargo de la Academia de baile Fuego Latino, una actividad concebida para reunir a distintas generaciones en torno a la música y el baile.Ya por la tarde, el Llanete de La Cruz concentrará el tramo final de la programación. A las 17.00 horas comenzará la primera parte de la actuación “Voces de la Música Montillana”, que tendrá continuidad a las 19.00 horas con su segunda parte. Entre ambas, a las 18.00 de la tarde, se desarrollará la actuación de la Academia de baile de Patricia Baena.Finalmente, la clausura de la Fiesta de la Cruz llegará a las 20.00 horas con la entrega de premios de los concursos de fotografía, dibujo, calles, cruces y fachadas. El acto pondrá el cierre a varios días en los que el barrio de La Cruz ha vuelto a reunir tradición, creatividad popular y participación vecinal en torno a una de las celebraciones más reconocibles de la primavera montillana.