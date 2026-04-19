Un convenio entre Cruz Roja y la Diputación mejora la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad

Cruz Roja Española y la Diputación de Córdoba mantienen un convenio de colaboración para atender de forma integral a mujeres víctimas de violencia de género en más de 50 municipios de la provincia, una iniciativa que, desde octubre de 2025 hasta la actualidad, ha permitido prestar apoyo a 257 usuarias del servicio ATENPRO en situación de especial vulnerabilidad.Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la protección, la atención y el acompañamiento de estas mujeres, especialmente en entornos rurales donde las dificultades de acceso a recursos y servicios pueden ser mayores. Y es que, según detalla la organización humanitaria, las usuarias atendidas no solo han sufrido situaciones de violencia de género, sino que también presentan otras problemáticas sociales que agravan su situación personal.Además, las mujeres con las que se ha trabajado afrontan circunstancias complejas como el desempleo, la falta de redes de apoyo, la escasez de recursos económicos o el aislamiento social. A ello se suma, en muchos casos, la falta de formación y de conocimientos en nuevas tecnologías, un aspecto que hoy resulta clave para poder acceder a ayudas, servicios y oportunidades disponibles.En ese sentido, Cruz Roja ha impulsado, dentro del proyecto, la creación de una red de apoyo y comunicación orientada a reducir ese aislamiento y a ofrecer un espacio seguro. Esta red permite a las mujeres sentirse acompañadas y afrontar, en la medida de lo posible, las dificultades del día a día con mayor respaldo.De igual modo, las actuaciones desarrolladas en el marco de este convenio se han centrado en acompañamientos personalizados, seguimientos telefónicos, información social y capacitaciones específicas. Estas acciones están dirigidas, principalmente, a mejorar la autonomía personal de las usuarias y facilitar su acceso a los recursos disponibles en su entorno.Por otro lado, este convenio refuerza el compromiso conjunto de ambas entidades en la lucha contra la violencia de género. Asimismo, pone el foco en la mejora de la calidad de vida de las mujeres que residen en municipios de la provincia, con especial atención a aquellas que viven en zonas con menos recursos o mayor dispersión geográfica.