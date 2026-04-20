Nuevas ofertas de empleo

Auxiliar de cocina (Puente Genil)Se oferta un puesto de auxiliar de cocina para el sector del empleo público mediante un contrato laboral temporal con una duración de 30 días. La jornada de trabajo es completa y se desarrolla en horario de mañana. Las funciones y tareas del puesto son las establecidas en el Acuerdo de 5 de abril de 2005. Como requisitos imprescindibles, se solicita el título de técnico en cocina y gastronomía o un certificado de profesionalidad de la familia de hostelería y turismo. El salario bruto mensual es de 1.569 euros sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Técnico en calidad (Lucena)Una empresa de fabricación de morteros oferta un puesto de técnico en calidad para su planta de producción. El contrato es de carácter laboral indefinido con jornada completa en horario de mañana y tarde. Las funciones principales incluyen la gestión de trazabilidad de materias primas y productos finales, la implementación del pasaporte digital del producto y el apoyo al departamento administrativo. Se requiere formación reglada de técnico superior en construcción, obra civil o gestión administrativa, además de un nivel B1 de inglés. La retribución bruta mensual asciende a 1.672 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 27 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Enfermero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera de cuidados generales para el sector del empleo público mediante un contrato de interinidad. La vacante, destinada a la sustitución de personal por vacaciones, tiene una duración de 145 días a jornada completa y se desarrolla en un régimen de turnos. Las funciones están vinculadas al convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía. Se requiere disponer de la diplomatura o el grado en enfermería. La retribución económica establecida es de 2.500 euros brutos mensuales, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta de trabajo finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Médico (Córdoba)Se oferta un puesto de médico para desempeñar funciones de valoración en el sector del empleo público mediante un contrato de interinidad. La ocupación, integrada en el convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, requiere poseer la licenciatura o el grado en medicina. El desempeño de la actividad se realizará en jornada completa con un horario de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 15:00 horas. Las condiciones económicas incluyen un salario bruto mensual de 2.800 euros, sin las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta vacante de duración indeterminada finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Arquitecto/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de arquitecto o arquitecta para desarrollar funciones de diseño, gestión y supervisión de proyectos de construcción. La persona seleccionada debe acreditar experiencia previa de 36 meses y poseer conocimientos técnicos en prefabricados de hormigón. Es imprescindible el manejo experto de herramientas como Revit, archivos BIM, Presto y SketchUp, además de un nivel medio de inglés. El contrato es laboral temporal, con una duración de 90 días a jornada completa. Se establece un salario bruto mensual de 2.033 euros con pagas prorrateadas. Se valorará el dominio del francés para el asesoramiento técnico. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 29 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/04/2026
Técnico de fotocopiadoras (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico o técnica en reparación de fotocopiadoras para trabajar en Córdoba con un contrato laboral indefinido a jornada completa. La labor principal consiste en la reparación de estos equipos electrónicos. La persona interesada debe poseer obligatoriamente el permiso de conducir clase B y contar con un nivel formativo mínimo de grado medio en formación profesional. El horario de trabajo establecido es de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 horas. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.328 euros, sin prorrateo de pagas extras. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 28 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/04/2026
Electricistas (La Carlota)Una empresa de transformación de vehículos oferta cinco puestos de electricista para el montaje de instalaciones en ambulancias de emergencias sanitarias en La Carlota. El contrato laboral temporal tiene una duración inicial de 90 días a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00 y posibilidad de incorporación posterior a la plantilla. La remuneración establecida es de 1.700 euros brutos mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas. El proceso de selección no requiere preselección. El plazo de inscripción para optar a esta oferta finaliza el 23 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/04/2026
Auxiliar de cocina (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de cocina para el sector del empleo público mediante un contrato laboral temporal de 30 días de duración. La jornada de trabajo es completa y se desarrollará exclusivamente en horario de mañana. Las funciones y tareas asociadas son las establecidas en el Acuerdo de 5 de abril de 2005. Es imprescindible contar con la titulación de técnico en cocina y gastronomía o un certificado de profesionalidad de la familia de hostelería y turismo. El salario bruto mensual es de 1.569 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Albañiles (Lucena)Una empresa de la construcción oferta seis puestos de albañil para trabajar en una obra ubicada en Málaga. El contrato propuesto es laboral fijo discontinuo con una jornada completa de ocho horas. Entre las condiciones económicas, destaca un salario bruto mensual de 1.600 euros, sin las pagas extras prorrateadas. Se requiere poseer al menos el título de graduado escolar y se valorará contar con una experiencia previa de 24 meses en la ocupación, así como disponer del curso de prevención de riesgos laborales de veinte horas. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 2 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Administrativo/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa para desempeñar tareas de apoyo en recepción, atención telefónica, documentación, contabilidad y recursos humanos. La vacante está dirigida a personas con discapacidad y ofrece un contrato laboral indefinido a jornada parcial de 20 horas semanales. La actividad se desarrollará en horario de mañana con flexibilidad horaria y una retribución bruta de 1.045 euros mensuales, incluyendo las pagas extras prorrateadas. Es imprescindible contar con una formación de grado medio y conocimientos informáticos en software ofimático, de gestión y correo electrónico. El plazo para realizar la inscripción en esta oferta finaliza el 2 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Montador de muebles (La Carlota)Una empresa de transformación de vehículos oferta cinco puestos de montador de muebles para la instalación de mobiliario en ambulancias de emergencia sanitaria en La Carlota. El contrato laboral temporal tiene una duración inicial de 90 días a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00 y posibilidad de incorporación posterior a la plantilla. La remuneración establecida es de 1.700 euros brutos mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas. El proceso de selección no requiere preselección. El plazo de inscripción finaliza el 23 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/04/2026
Cocineros (Luque)Se necesitan dos cocineros o cocineras en Luque para la elaboración de platos, limpieza de las instalaciones y preparación de pedidos. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 120 días a jornada completa, con una fecha prevista de incorporación para el 5 de mayo de 2026. El salario bruto mensual establecido es de 1.250 euros sin las pagas extras prorrateadas. Se exige como requisito imprescindible contar con una experiencia mínima de un mes en la ocupación de cocineros en general. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 24 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/04/2026
Instalador de aire acondicionado (La Carlota)Una empresa de transformación de vehículos oferta dos puestos de instalador o instaladora de aire acondicionado para realizar el montaje en vehículos de emergencias y ambulancias en La Carlota. El contrato de carácter laboral temporal tiene una duración inicial de 90 días a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00 horas y posibilidad de incorporación posterior a la plantilla. El salario bruto mensual es de 1.700 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. No se requiere preselección. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 23 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/04/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Baena)Se ofertan diez puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para realizar labores de autonomía personal, atención doméstica y cuidado personal. El contrato es laboral temporal con una duración de 120 días a jornada completa y horario partido. Las funciones incluyen el aseo, la alimentación y el mantenimiento de la higiene del hogar. Es imprescindible poseer la titulación de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o un certificado de profesionalidad equivalente. La retribución bruta mensual es de 1.424 euros con las pagas extras prorrateadas. Esta oferta de incorporación inmediata finaliza su plazo de inscripción el 11 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Agente comercial (Córdoba)Una empresa de Mapfre oferta un puesto de agente comercial para su oficina, con el fin de realizar la atención telefónica y emisión de llamadas. Las funciones incluyen la venta cruzada, asesoramiento en productos de hogar o salud, captación de clientes y gestión de siniestros básicos. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un horario partido y una retribución bruta mensual de 1.400 euros que incluye las pagas extras prorrateadas. Se requiere el uso habitual de herramientas informáticas y CRM para la gestión administrativa de la actividad comercial. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 2 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/04/2026
Dependiente/-a (Aguilar de la Frontera)Se ofertan dos puestos de dependiente o dependienta de comercio para trabajar de forma itinerante en diferentes ferias de Andalucía. El contrato es de tipo laboral temporal con una duración de 180 días a jornada completa. La actividad laboral se desarrollará de miércoles a domingo en horario de tarde y noche, completando 40 horas semanales. Las funciones principales consisten en atender a los clientes, gestionar el inventario, reponer productos y manejar la caja registradora. Se requiere como formación mínima el título de graduado escolar. El salario bruto mensual es de 1.500 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 26 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/04/2026
Chóferes de asistencia en carretera (Lucena)Una empresa de asistencia en carretera oferta dos puestos de conductor o conductora de camión en Lucena para el traslado de vehículos accidentados o averiados. El contrato es de tipo laboral indefinido a jornada completa con un horario de ocho horas y un salario bruto mensual de 1.600 euros, incluyendo las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere poseer el título de graduado escolar, el permiso de conducir C1, la tarjeta de cualificación del conductor de mercancías y la tarjeta de tacógrafo digital. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/04/2026
Injertador/-a en vivero agrícola (Córdoba)Se oferta un puesto de injertador o injertadora especializado en olivo para trabajar en un vivero agrícola. La labor consiste en la realización de injertos en plantones, preparación de material vegetal y control del prendimiento para garantizar la calidad varietal. El contrato es laboral temporal por treinta días a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.600 euros y las pagas extras prorrateadas. El horario en invierno es de 8 a 17 horas y en verano de 7 a 14 horas. La incorporación está prevista para mayo. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 24 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/04/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para una residencia de mayores con el objetivo de cubrir vacaciones y licencias. La labor requiere estar familiarizado con registros sanitarios, trazabilidad y documentación técnica de cocina, siendo imprescindible poseer el carné de manipulador de alimentos. El contrato es laboral temporal por noventa días a jornada completa, con turnos rotatorios de mañana o tarde. Se exige una experiencia mínima de seis meses en la ocupación. El salario bruto mensual es de 1.221 euros, sin pagas extras prorrateadas, y la incorporación está prevista para mayo. El plazo de inscripción finaliza el 30 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/04/2026
Encargado/-a de marketing (Córdoba)Una empresa de salvamento y socorrismo acuático oferta un puesto de encargado o encargada de marketing y publicidad para diseñar e implementar la estrategia global de la escuela. Las funciones incluyen la gestión de META, planificación de campañas de captación, creación de contenidos y análisis de métricas. Se requiere una formación mínima de grado superior. El contrato es laboral fijo discontinuo con jornada parcial de cuatro horas diarias y horario flexible. El salario bruto mensual es de 750 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 30 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/04/2026
Camarero/-a (Lucena)Una empresa de hostelería oferta un puesto de camarero o camarera para trabajar en un mesón de Lucena. La oferta contempla un contrato laboral temporal de 180 días a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.390 euros y pagas extraordinarias prorrateadas. Las tareas consisten en el servicio de barra y terraza, requiriéndose una experiencia mínima de tres meses en la ocupación. El horario se distribuye en tardes durante la semana y mañanas los fines de semana, con descansos los lunes y las tardes de sábado y domingo. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/04/2026
Chófer de asistencia en carretera (Baena)Una empresa de asistencia en carretera oferta un puesto de conductor o conductora de camión en Baena para el traslado de vehículos accidentados o averiados. El contrato es de tipo laboral indefinido a jornada completa con un horario de ocho horas y un salario bruto mensual de 1.600 euros, incluyendo las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere poseer el título de graduado escolar, el permiso de conducir C1, la tarjeta de cualificación del conductor de mercancías y la tarjeta de tacógrafo digital. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/04/2026
Fontaneros (Córdoba)Se necesitan cuatro oficiales de segunda de fontanería para trabajar en Córdoba. Los puestos cuentan con un contrato laboral indefinido a jornada completa y un horario de 8:00 a 16:00. Los seleccionados realizarán instalaciones de sistemas de agua en hospitales, centros comerciales y viviendas. Se requiere el título de graduado escolar y una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación. El salario bruto mensual establecido es de 2.000 euros e incluye las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 25 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/04/2026
Instaladores electricistas (Cabra)Se ofertan tres vacantes de instalador o instaladora electricista para realizar labores en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y energías renovables. El contrato es de carácter laboral temporal por noventa días con posibilidad de conversión a indefinido. Se requiere permiso de conducir B y se valorará poseer la titulación técnica correspondiente junto a una experiencia previa de seis meses. La jornada es completa con un salario bruto mensual de 1.500 euros y pagas extras prorrateadas. El horario es de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00, y viernes de 8:00 a 14:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 26 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/04/2026
Terapeuta ocupacional (Baena)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para la atención y tratamiento rehabilitador de personas con discapacidad intelectual, tanto menores como adultas. El contrato es de carácter laboral temporal por una duración de 60 días, con una jornada parcial de 20 horas semanales en horario de 9:30 a 13:30. Es imprescindible contar con el grado en terapia ocupacional. El salario bruto mensual establecido es de 800 euros, sin incluir el prorrateo de las pagas extraordinarias. Las personas interesadas pueden inscribirse para optar a esta vacante hasta el 25 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/04/2026
Conductores internacionales (Montilla)Una empresa de transporte oferta seis puestos de trabajo para desempeñar la labor de conductor de camión T.I.R. internacional en vehículos articulados de lona de más de 40 toneladas. La oferta requiere una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación y poseer el permiso de conducir C+E, junto a la tarjeta de cualificación del conductor. El contrato es de carácter laboral indefinido con jornada completa según tacógrafo y ruta. El salario bruto mensual es de 1.558 euros con las pagas extras prorrateadas, además de dietas de 44,46 euros, pernoctación de 11,67 y nocturnidad de 1,09 euros por hora. El plazo de inscripción finaliza el 27 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/04/2026
Enfermero/-a (Castro del Río)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera de cuidados generales para una residencia de personas mayores situada en Castro del Río. La vacante presenta un contrato laboral temporal de 240 días a jornada completa, con turnos de mañana o tarde y fines de semana alternos cada tres. El salario bruto mensual asciende a 1.567 euros sin pagas extras prorrateadas. Las funciones principales incluyen supervisar el plan de cuidados, administrar medicación y realizar registros de calidad. Se requiere titulación universitaria en enfermería, aunque no es necesaria experiencia previa. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 25 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/04/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Una empresa de hostelería oferta un puesto de cocinero o cocinera en general para un restaurante de comida marroquí ubicado en Córdoba. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 11:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 de martes a domingo. El salario bruto mensual es de 1.600 euros con las pagas extras prorrateadas. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación para la elaboración de platos tradicionales de alta complejidad. Se valorará disponer de formación específica. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/04/2026
Delineantes (Córdoba)Una empresa de arquitectura oferta dos puestos de delineante o técnico superior de Edificación en Córdoba. Los contratos son laborales indefinidos con una jornada parcial de 35 horas semanales, en horario de 8:00 a 15:00. Las funciones incluyen la elaboración de documentación técnica, presupuestos y seguimiento de expedientes. Se requiere nivel formativo de grado superior, permiso de conducir B y dominio de herramientas como AutoCAD, Office y Presto o Arquímedes. El salario bruto mensual es de 1.485 euros y se ofrecen beneficios como flexibilidad horaria y formación. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 25 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/04/2026
Mozo de almacén (Lucena)Se busca mozo de almacén/reponedor para máquinas expendedoras en Lucena. La persona seleccionada realizará tareas de reposición y apoyo en la gestión del almacén. Se requiere certificado de discapacidad igual o superior al 33%, así como vehículo propio. Se ofrece contrato anual con posibilidad de indefinido, jornada parcial de aproximadamente 9,5 horas semanales e incorporación inmediata. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/04/2026
Fisioterapeuta (Lucena)Se necesita fisioterapeuta para incorporarse al Hospital Centro de Andalucía en Lucena. La persona seleccionada realizará atención individualizada a pacientes, seguimiento clínico y coordinación con el equipo multidisciplinar. Se requiere Grado en Fisioterapia y colegiación vigente. Se ofrece jornada completa en modalidad presencial con horario rotativo en entorno sanitario. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/04/2026
Conductor/-a de recogida de residuos (Montilla)Se busca conductor o conductora para la recogida de residuos urbanos en Montilla. La persona realizará rutas de recogida, transporte a planta de tratamiento y mantenimiento de contenedores. Se requiere carnet de conducir C+CAP, experiencia mínima de un año y vehículo propio. Se ofrece contrato temporal con jornada completa en turnos rotativos nocturnos. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/03/2026
Ingeniero/-a de Flujos Logísticos (Montilla)Se busca ingeniero o ingeniera de Flujos Logísticos para gestionar y optimizar procesos en proyectos industriales. La persona seleccionada realizará diseño de flujos logísticos, gestión de pedidos, definición de layouts y mejora de procesos en planta. Se requiere formación en ingeniería industrial o similar, experiencia mínima de dos años, conocimientos de AutoCAD e inglés profesional. Se ofrece incorporación a proyecto internacional en planta de Montilla con posibilidad de viajes puntuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/04/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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