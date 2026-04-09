La Diputación lanza una línea de ayudas para apoyar la natalidad o la adopción

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha abierto una nueva convocatoria de ayudas a la natalidad y adopción dirigida a familias de municipios de la provincia menores de 50.000 habitantes, con una dotación inicial de un millón de euros ampliable y un plazo de solicitud activo hasta el próximo 10 de noviembre para nacimientos y adopciones registrados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.Esta iniciativa, que alcanza su tercera edición, contempla una ayuda económica de 600 euros por cada hijo nacido o adoptado. En ese sentido, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, detalló que “la cuantía de la ayuda será de 600 euros por hijo nacido o adoptado, si bien en el caso de partos múltiples, la cantidad se multiplica por el número de hijos nacidos o adoptados”.Además, la convocatoria se dirige a residentes en municipios de la provincia de Córdoba, con la única excepción de la capital, y abarca los nacimientos y adopciones producidos dentro del periodo establecido. Fuentes explicó que “las ayudas van dirigidas a los residentes en todos los municipios la provincia de Córdoba, con la única excepción de la capital, y en la que se contemplan los nacimientos o adopciones que se produzcan entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, para lo que se dispondrá de un plazo de solicitud que permanecerá abierto desde el 27 de marzo hasta el 10 de noviembre de 2026”.Por otro lado, la institución provincial ha establecido una serie de requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a estas ayudas. Entre ellos, se encuentra el hecho de estar empadronado durante al menos un año en un municipio de la provincia con menos de 50.000 habitantes, que el domicilio del menor coincida con el del solicitante y disponer del certificado de menores convivientes.En palabras del presidente provincial, que estuvo acompañado por el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que es también delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, “los requisitos que deben cumplir los beneficiarios son los de estar empadronados al menos con un año de antigüedad en un municipio de la provincia menor de 50.000 habitantes, el domicilio del menor debe coincidir con el del beneficiario y contar con el certificado de menores convivientes”.De igual modo, el procedimiento de solicitud se realizará exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba. Para facilitar este proceso, la institución ha habilitado los denominados Puntos Vuela, donde se ofrece apoyo tanto para la obtención del certificado digital como para la cumplimentación y presentación de la solicitud.Así, Fuentes añadió que “las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación, para lo que se han habilitado a los Puntos Vuela para facilitar la tramitación y la gestión, incluyendo tanto la obtención del certificado digital como el apoyo para rellenar y presentar la solicitud”.Esta nueva convocatoria mantiene la línea de apoyo a las familias impulsada por la institución provincial en los últimos años, con el objetivo de respaldar económicamente los nacimientos y adopciones en los municipios de menor tamaño de la provincia.