La Diputación de Córdoba ofrecerá nuevas ayudas para restaurar el patrimonio cofrade

La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo de solicitud de una nueva convocatoria de ayudas destinada a la restauración del patrimonio cofrade de la provincia, una iniciativa dirigida a hermandades y cofradías cordobesas que podrán presentar sus proyectos hasta finales de abril con el objetivo de conservar y poner en valor bienes de especial relevancia histórica y artística.La institución provincial impulsa así la tercera edición de una línea de subvenciones que arranca con un presupuesto inicial de 500.000 euros, ampliable hasta un millón de euros, y que se dirige a entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y erigidas canónicamente, siempre que tengan su domicilio social en la provincia de Córdoba y sean titulares del bien mueble que se pretende restaurar.En ese sentido, el presidente de la institución, Salvador Fuentes, explicó que esta convocatoria permitirá a las entidades cofrades acceder a una financiación que cubre el 80 por ciento del presupuesto total de la actuación, con un límite máximo de 20.000 euros por proyecto.Tal y como señaló Salvador Fuentes, "esta línea de ayudas podrá solicitarse desde mañana y hasta el próximo 30 de abril por parte de aquellas entidades cofrades que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Religiosas y erigidas canónicamente".Además, la convocatoria se centra en la restauración integral de bienes cofrades en distintas disciplinas, entre ellas pintura, escultura, orfebrería, joyería, textiles, pasos o tronos, cerámica, azulejería, así como piezas realizadas en marfil o hueso. Según detalló Fuentes, "los solicitantes deberán, además, tener su domicilio social en la provincia de Córdoba y ser titulares del bien mueble a restaurar".Por otro lado, el responsable provincial incidió en que los proyectos deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos orientados a garantizar la correcta conservación de las piezas intervenidas. En este sentido, subrayó que "en cuanto a los requisitos técnicos y de conservación, la convocatoria recoge la obligatoriedad de contratar a personal técnico y con titulación específica en Conservación-Restauración o Bellas Artes".De igual modo, la Diputación de Córdoba ha establecido un calendario concreto para la ejecución de los trabajos, que deberán completarse antes del 31 de diciembre de 2027, mientras que el plazo para presentar la memoria justificativa se extenderá hasta el 31 de marzo de 2028.Asimismo, Fuentes quiso poner en valor la implicación de las hermandades y cofradías en la conservación del legado artístico de la provincia, al tiempo que agradeció "el trabajo cofrade, una labor de incalculable valor que permite sacar adelante y poner en valor un patrimonio único en la provincia".Y es que esta línea de ayudas ha registrado una notable participación en sus ediciones anteriores. Según recordó el presidente provincial, "en la edición de 2024 fueron un total de 69 las entidades beneficiarias de esta línea de ayudas de la Diputación de Córdoba, cifra que ascendió hasta las 112 en la convocatoria de 2025".Las bases completas de la convocatoriadel Boletín Oficial de la Provincia, mientras que la tramitación de las solicitudes deberá realizarse de forma electrónica a través de la sede digital de la institución provincial, mediante el formulario habilitado para tal fin.