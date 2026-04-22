La Diputación de Córdoba destina 1,45 millones de euros a impulsar la cultura en la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba destinará 1.450.000 euros a distintas convocatorias y programas con el objetivo de impulsar la actividad cultural en el conjunto de la provincia, mediante iniciativas dirigidas tanto a ayuntamientos como a entidades ciudadanas y asociaciones sin ánimo de lucro.Esta inversión se articula en varias líneas de actuación que buscan reforzar la programación cultural en municipios de diferentes tamaños. En ese sentido, la convocatoria de Colaboración Cultural con los Municipios y Entidades Locales Autónomas contará con un presupuesto de 950.000 euros, dirigido a localidades menores de 20.000 habitantes.Esta línea incluye, por un lado, el Circuito Provincial de Cultura, dotado con 700.000 euros, que abarca disciplinas como teatro, danza, circo, música, flamenco o iniciativas de fomento de la lectura y la escritura. Al menos el 60 por ciento del presupuesto deberá destinarse a actividades desarrolladas por empresas o formaciones constituidas conforme a las figuras legales vigentes, mientras que el 40 por ciento restante podrá aplicarse a propuestas impulsadas directamente por las entidades locales.Por otro lado, dentro de esta misma convocatoria se incluyen los Programas Singulares, con una dotación de 250.000 euros. Estas ayudas están concebidas para respaldar proyectos que trascienden el ámbito estrictamente local. El responsable del área, Gabriel Duque, explicó que “han de ser actividades significativas y representativas del municipio que contribuyan al posicionamiento de la entidad local en el mapa cultural actual. Asimismo, deben enmarcarse en el ámbito de las artes escénicas, música, flamenco, literatura y difusión del patrimonio cultural, cine, audiovisual o video”.De igual modo, la Diputación contempla una segunda convocatoria dirigida a municipios con una población comprendida entre los 20.000 y los 50.000 habitantes. En este caso, el presupuesto asciende a 300.000 euros y está orientado a financiar proyectos culturales relevantes que cuenten con identidad y personalidad propias dentro de ámbitos como las artes escénicas, la música, el flamenco, la literatura, el patrimonio cultural o el audiovisual.Asimismo, el impulso a la iniciativa ciudadana se canaliza a través del programa ‘Somos Pueblo, Somos Cultura’, que dispone de 200.000 euros. Esta convocatoria tiene como finalidad apoyar a federaciones, asociaciones y entidades culturales privadas sin ánimo de lucro en el desarrollo de actividades culturales en municipios menores de 50.000 habitantes.En este sentido, Gabriel Duque detalló que “el objetivo es regular la concesión de subvenciones a federaciones, asociaciones y entidades culturales privadas sin ánimo de lucro, cuyo fin sea el desarrollo de actividades culturales en municipios menores de 50.000 habitantes. También podrán beneficiarse de estas subvenciones federaciones, agrupaciones y otras entidades de naturaleza similar que integren cofradías, hermandades y demás entidades religiosas”.Y es que el conjunto de estas líneas de ayuda configura una estrategia global de apoyo al tejido cultural provincial. En palabras del propio responsable del área, “lo que ascienda a un total de 1.450.000 euros para el desarrollo cultural en toda la provincia”, al tiempo que insistió en “el compromiso de la Diputación con el apoyo a los municipios, asociaciones y ciudadanía en la promoción de actividades culturales de calidad”.Por último, el plazo de presentación de solicitudes para todas las convocatorias será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática a través de la