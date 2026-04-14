El vino Crianza 2023 de Palacio Quemado recibe la máxima distinción en CINVE 2026

La bodega Palacio Quemado ha obtenido la Medalla Gran Oro en el Certamen Internacional de Vinos y Espirituosos (CINVE) 2026 por su vino tinto Crianza 2023, un reconocimiento anunciado tras las sesiones de cata celebradas del 26 al 29 de marzo en Cáceres y que sitúa a esta firma vinculada a Bodegas Alvear entre los referentes internacionales del sector vinícola.
El galardón, concedido en la categoría de Vinos Tranquilos Tintos, supone un nuevo hito en la trayectoria de Palacio Quemado, cuya propuesta ha destacado en un certamen que reunió cerca de 1.000 muestras procedentes de numerosos países y que, según la propia organización, “ha destacado por la elevada calidad de los productos presentados”.
En ese sentido, fuentes de Bodegas Alvear han señalado que “el vino tinto Crianza 2023 de Palacio Quemado ha sobresalido entre una competencia de nivel global, demostrando la excelencia y la calidad inigualable que caracterizan a nuestros productos”.
El Certamen Internacional CINVE, reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha consolidado durante dos décadas como uno de los concursos más influyentes del panorama mundial, gracias a un exigente panel de catadores integrado por expertos de reconocido prestigio internacional.
Además, el vino premiado responde a un proceso de elaboración basado en la selección cuidada de uvas y una crianza meticulosa que, según destacan desde la propia bodega, “cautiva los sentidos con su complejidad y elegancia, reflejando fielmente el carácter único de nuestra tierra”.
Por otro lado, desde Bodegas Alvear han manifestado que “este nuevo logro en el Certamen CINVE 2026 es un testimonio del compromiso inquebrantable de Palacio Quemado con la excelencia vinícola y el respeto por la tradición”. Asimismo, han añadido que “nos enorgullece compartir este reconocimiento con nuestros clientes y amigos, y nos impulsa a seguir trabajando con pasión y dedicación en la elaboración de vinos excepcionales”.
De igual modo, la bodega ha querido reconocer el papel de todas las personas implicadas en este éxito, subrayando que “agradecemos profundamente a todos aquellos que han contribuido a este éxito y esperamos seguir compartiendo momentos de celebración y disfrute en torno a nuestras creaciones vinícolas”.
Palacio Quemado es una firma nacida de la colaboración entre Bodegas Alvear y la familia Losada Serra, con instalaciones en el municipio pacense de Alange, a escasos 22 kilómetros de Mérida. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando Bernardo Losada Pastor adquirió la finca que ha sido cultivada por generaciones de esta familia, configurando uno de los proyectos vitivinícolas más destacados de la denominación de origen Ribera del Guadiana.
Y es que el proyecto moderno de la bodega tomó forma con Manuel Losada Lazo y María Fernanda Serra, quienes, junto a la familia Alvear, impulsaron una iniciativa orientada a la elaboración de vinos tintos de alta calidad en una región con gran potencial. En el año 2000, Palacio Quemado lanzó su primera cosecha, iniciando una trayectoria que en 2015 se vio reforzada con su incorporación a la Asociación Grandes Pagos de España.
Hoy, la bodega se ha consolidado como uno de los productores más reconocidos de la Raya extremeña, con una filosofía basada en la expresión del terruño y el equilibrio entre tradición e innovación, elementos que han vuelto a quedar refrendados con este reconocimiento internacional.
El galardón, concedido en la categoría de Vinos Tranquilos Tintos, supone un nuevo hito en la trayectoria de Palacio Quemado, cuya propuesta ha destacado en un certamen que reunió cerca de 1.000 muestras procedentes de numerosos países y que, según la propia organización, “ha destacado por la elevada calidad de los productos presentados”.
En ese sentido, fuentes de Bodegas Alvear han señalado que “el vino tinto Crianza 2023 de Palacio Quemado ha sobresalido entre una competencia de nivel global, demostrando la excelencia y la calidad inigualable que caracterizan a nuestros productos”.
El Certamen Internacional CINVE, reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha consolidado durante dos décadas como uno de los concursos más influyentes del panorama mundial, gracias a un exigente panel de catadores integrado por expertos de reconocido prestigio internacional.
Además, el vino premiado responde a un proceso de elaboración basado en la selección cuidada de uvas y una crianza meticulosa que, según destacan desde la propia bodega, “cautiva los sentidos con su complejidad y elegancia, reflejando fielmente el carácter único de nuestra tierra”.
Por otro lado, desde Bodegas Alvear han manifestado que “este nuevo logro en el Certamen CINVE 2026 es un testimonio del compromiso inquebrantable de Palacio Quemado con la excelencia vinícola y el respeto por la tradición”. Asimismo, han añadido que “nos enorgullece compartir este reconocimiento con nuestros clientes y amigos, y nos impulsa a seguir trabajando con pasión y dedicación en la elaboración de vinos excepcionales”.
De igual modo, la bodega ha querido reconocer el papel de todas las personas implicadas en este éxito, subrayando que “agradecemos profundamente a todos aquellos que han contribuido a este éxito y esperamos seguir compartiendo momentos de celebración y disfrute en torno a nuestras creaciones vinícolas”.
Palacio Quemado es una firma nacida de la colaboración entre Bodegas Alvear y la familia Losada Serra, con instalaciones en el municipio pacense de Alange, a escasos 22 kilómetros de Mérida. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando Bernardo Losada Pastor adquirió la finca que ha sido cultivada por generaciones de esta familia, configurando uno de los proyectos vitivinícolas más destacados de la denominación de origen Ribera del Guadiana.
Y es que el proyecto moderno de la bodega tomó forma con Manuel Losada Lazo y María Fernanda Serra, quienes, junto a la familia Alvear, impulsaron una iniciativa orientada a la elaboración de vinos tintos de alta calidad en una región con gran potencial. En el año 2000, Palacio Quemado lanzó su primera cosecha, iniciando una trayectoria que en 2015 se vio reforzada con su incorporación a la Asociación Grandes Pagos de España.
Hoy, la bodega se ha consolidado como uno de los productores más reconocidos de la Raya extremeña, con una filosofía basada en la expresión del terruño y el equilibrio entre tradición e innovación, elementos que han vuelto a quedar refrendados con este reconocimiento internacional.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: PALACIO QUEMADO
FOTOGRAFÍA: PALACIO QUEMADO