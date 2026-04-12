Aureliano Sáinz | Franz Kafka y la educación

Cuando hemos alcanzado cierta edad (no podría precisar en qué momento) solemos mirar hacia dentro de nosotros y contemplarnos como los protagonistas de unas historias que, en gran parte, no fuimos los que las escribieron, sino los actores de unos guiones que estaban concebidos para que actuáramos lo mejor que pudiéramos, sin salirnos, claro está, de las lindes previamente marcadas.Esta reflexión viene a cuento tras la lectura de losde Franz Kafka, extenso volumen de más de mil páginas que recoge aquello que este genial escritor checo fue plasmando, sin un orden prefijado, en cuadernos y sin que tuviese la intención de publicarse.Me llamó especialmente la atención unas páginas destinadas a explicar en qué consistió la educación que recibió, la que marcó profundamente su carácter inestable, inseguro, apocado y con fuertes sentimientos de culpa.Puesto que siempre he pensado que quienes se expresan con abierta sinceridad también nos sirven de algún modo para entendernos a nosotros mismos, creo de interés destacar algunos párrafos para que conozcamos su experiencia, al tiempo que pueden ser útiles para saber cómo fuerzas externas a nosotros terminan ejerciendo un enorme poder conformador en los años en los que comenzamos a movernos por el mundo.Conviene recordar que Franz Kafka nació en el seno de una familia judía en 1883, en la bella ciudad de Praga, la capital de la antigua Bohemia. Con la lectura de supodemos entender cómo la figura paterna fue determinante, en gran medida, en esa educación que tanto daño le había producido.Conocedor a temprana edad del checo y del yiddish (la lengua que utilizaban los judíos en la ciudad de Praga), no obstante, escribió su obra en alemán. También los, que los inició en 1910, cuando contaba con 27 años, acabándolos en 1923, un año antes de fallecer.Franz Kafka, sorprendentemente, no recibió el premio Nobel de Literatura, a pesar de ser uno de los grandes creadores en el campo de esta disciplina. Sin embargo, ha tenido un reconocimiento único, puesto que la palabra “kafkiano” se ha incorporado a los distintos idiomas como expresión contundente de lo absurdo y lo irracional. Personalmente, no conozco ningún otro caso de escritor que haya recibido semejante honor.A lo largo de esta parte de losaparece de manera constante la palabra “reproche” como un sentimiento que se ha enquistado en lo más hondo del escritor. Sentimiento que carece de toda posibilidad de solución, puesto que es imposible dialogar o pedir cuentas a quienes ya no están para que puedan explicar las razones por las cuales se le educó en contra de sus deseos y de las expectativas que todo niño, con mayor o menos realismo, porta en su interior.Quizás, tal como apunté al principio, todos nosotros también portemos algunos reproches internos hacia aquellos que actuaron en contra de lo que creíamos justo, de lo que hubiéramos deseado recibir y que no nos ayudó en nuestro desarrollo como personas; pero, como nos dice el escritor checo, todo esto se convierte en algo de difícil o imposible solución.