Alvear y Robles presentarán sus vinos y vinagres en el Salón Gourmets de Madrid

La Diputación de Córdoba participará desde mañana y hasta el próximo jueves en el 39.º Salón Gourmets de Madrid, junto a 18 empresas agroalimentarias de la provincia, entre las que destacab Bodegas Alvear y Bodegas Robles, en una iniciativa que busca reforzar la promoción del sector bajo la marca Sabor a Córdoba en uno de los principales escaparates internacionales de la gastronomía.
La institución provincial, a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), estará presente en esta feria de alimentación y bebidas de alta gama dentro del estand de la Junta de Andalucía, ocupando un espacio de 138 metros cuadrados y consolidando una de sus participaciones más amplias hasta la fecha.
El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, destacó que esta edición supone un salto cualitativo en la presencia cordobesa al reunir a empresas procedentes de 14 municipios y a tres denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra.
En ese sentido, señaló que “Iprodeco estará con ‘Sabor a Córdoba’ en el estand de la Junta de Andalucía ocupando 138 metros cuadrados. Esta edición es la más ambiciosa a la que hemos asistido porque vamos con 18 empresas de 14 municipios y tres denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra, de Lucena, Baena y Priego”.
Y es que el Salón Gourmets, considerado la feria de alimentación y bebidas más grande de Europa y uno de los principales referentes internacionales del sector, reunirá a profesionales de ámbitos como la restauración, la hostelería, la distribución o el comercio especializado, lo que permitirá a las firmas cordobesas mostrar sus productos y establecer contactos comerciales de primer nivel.
Entre las empresas participantes figuran Bodegas Alvear y Bodegas Robles, dos referentes históricos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles que aportan al evento la tradición vitivinícola de la zona y su apuesta por la calidad y la innovación. Junto a ellas, estarán representados sectores como el aceite de oliva, anises y licores, vinos y vinagres, pastelería, conservas cárnicas, quesos o snacks, en una muestra diversa del tejido agroalimentario provincial.
Por otro lado, la programación del salón incluye encuentros B2B en el denominado Business Center, un servicio que permitirá a las empresas participantes mantener reuniones con compradores internacionales. En ese contexto, Romero incidió en la orientación comercial de la presencia cordobesa y detalló que “nuestra presencia es comercial, vamos a hacer negocio en estos encuentros y tenemos ya cerradas 30 reuniones con compradores procedentes de países como Alemania, Australia, Brasil, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, México, Países Bajos, Perú, Suecia, Turquía, Uruguay y Vietnam”.
De igual modo, el responsable provincial subrayó el carácter innovador de las propuestas que se presentarán en esta edición, al señalar que “el sector agroalimentario es tradición, calidad e innovación, de ahí que acudamos con proyectos innovadores como un anís sin alcohol y sin azúcar de Anís Raza, un vinagre de manzana ecológico de Luque, una nueva línea de vinagres de larga crianza de Bodegas Robles o unas perlas de yuzu de Desferas”. Finalmente, concluyó que Sabor a Córdoba es “sinónimo de futuro, sostenibilidad y empleo y estamos en el mejor escaparate de la gastronomía mundial”.
En ese contexto, la participación de Bodegas Alvear refuerza la proyección de Montilla-Moriles en el ámbito internacional. Fundada en 1729, Alvear es la bodega más antigua de Andalucía y una de las más longevas de España, con una trayectoria marcada por el compromiso con la tierra, la calidad de sus vinos y la sostenibilidad, avalada recientemente por la certificación Sustainable Wineries for Climate Protection.
Por su parte, Bodegas Robles, que elabora vinos desde 1927, se ha consolidado como un referente en la producción ecológica, apostando desde hace décadas por la biodiversidad y la innovación en el viñedo. Su modelo de viticultura sostenible y su reconocimiento en distintos certámenes nacionales e internacionales refuerzan su papel dentro de la agricultura ecológica.
La presencia conjunta de ambas firmas en el Salón Gourmets permite así visibilizar el peso de la tradición vitivinícola de Montilla-Moriles junto a las nuevas tendencias del sector, en un espacio donde convergen negocio, innovación y proyección internacional.
La institución provincial, a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), estará presente en esta feria de alimentación y bebidas de alta gama dentro del estand de la Junta de Andalucía, ocupando un espacio de 138 metros cuadrados y consolidando una de sus participaciones más amplias hasta la fecha.
El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, destacó que esta edición supone un salto cualitativo en la presencia cordobesa al reunir a empresas procedentes de 14 municipios y a tres denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra.
En ese sentido, señaló que “Iprodeco estará con ‘Sabor a Córdoba’ en el estand de la Junta de Andalucía ocupando 138 metros cuadrados. Esta edición es la más ambiciosa a la que hemos asistido porque vamos con 18 empresas de 14 municipios y tres denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra, de Lucena, Baena y Priego”.
Y es que el Salón Gourmets, considerado la feria de alimentación y bebidas más grande de Europa y uno de los principales referentes internacionales del sector, reunirá a profesionales de ámbitos como la restauración, la hostelería, la distribución o el comercio especializado, lo que permitirá a las firmas cordobesas mostrar sus productos y establecer contactos comerciales de primer nivel.
Entre las empresas participantes figuran Bodegas Alvear y Bodegas Robles, dos referentes históricos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles que aportan al evento la tradición vitivinícola de la zona y su apuesta por la calidad y la innovación. Junto a ellas, estarán representados sectores como el aceite de oliva, anises y licores, vinos y vinagres, pastelería, conservas cárnicas, quesos o snacks, en una muestra diversa del tejido agroalimentario provincial.
Por otro lado, la programación del salón incluye encuentros B2B en el denominado Business Center, un servicio que permitirá a las empresas participantes mantener reuniones con compradores internacionales. En ese contexto, Romero incidió en la orientación comercial de la presencia cordobesa y detalló que “nuestra presencia es comercial, vamos a hacer negocio en estos encuentros y tenemos ya cerradas 30 reuniones con compradores procedentes de países como Alemania, Australia, Brasil, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, México, Países Bajos, Perú, Suecia, Turquía, Uruguay y Vietnam”.
De igual modo, el responsable provincial subrayó el carácter innovador de las propuestas que se presentarán en esta edición, al señalar que “el sector agroalimentario es tradición, calidad e innovación, de ahí que acudamos con proyectos innovadores como un anís sin alcohol y sin azúcar de Anís Raza, un vinagre de manzana ecológico de Luque, una nueva línea de vinagres de larga crianza de Bodegas Robles o unas perlas de yuzu de Desferas”. Finalmente, concluyó que Sabor a Córdoba es “sinónimo de futuro, sostenibilidad y empleo y estamos en el mejor escaparate de la gastronomía mundial”.
En ese contexto, la participación de Bodegas Alvear refuerza la proyección de Montilla-Moriles en el ámbito internacional. Fundada en 1729, Alvear es la bodega más antigua de Andalucía y una de las más longevas de España, con una trayectoria marcada por el compromiso con la tierra, la calidad de sus vinos y la sostenibilidad, avalada recientemente por la certificación Sustainable Wineries for Climate Protection.
Por su parte, Bodegas Robles, que elabora vinos desde 1927, se ha consolidado como un referente en la producción ecológica, apostando desde hace décadas por la biodiversidad y la innovación en el viñedo. Su modelo de viticultura sostenible y su reconocimiento en distintos certámenes nacionales e internacionales refuerzan su papel dentro de la agricultura ecológica.
La presencia conjunta de ambas firmas en el Salón Gourmets permite así visibilizar el peso de la tradición vitivinícola de Montilla-Moriles junto a las nuevas tendencias del sector, en un espacio donde convergen negocio, innovación y proyección internacional.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA