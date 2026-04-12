Alvear y Robles presentarán sus vinos y vinagres en el Salón Gourmets de Madrid



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba participará desde mañana y hasta el próximo jueves en el 39.º Salón Gourmets de Madrid, junto a 18 empresas agroalimentarias de la provincia, entre las que destacab Bodegas Alvear y Bodegas Robles, en una iniciativa que busca reforzar la promoción del sector bajo la marcaen uno de los principales escaparates internacionales de la gastronomía.La institución provincial, a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), estará presente en esta feria de alimentación y bebidas de alta gama dentro del estand de la Junta de Andalucía, ocupando un espacio de 138 metros cuadrados y consolidando una de sus participaciones más amplias hasta la fecha.El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, destacó que esta edición supone un salto cualitativo en la presencia cordobesa al reunir a empresas procedentes de 14 municipios y a tres denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra.En ese sentido, señaló que “Iprodeco estará con ‘Sabor a Córdoba’ en el estand de la Junta de Andalucía ocupando 138 metros cuadrados. Esta edición es la más ambiciosa a la que hemos asistido porque vamos con 18 empresas de 14 municipios y tres denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra, de Lucena, Baena y Priego”.Y es que el Salón Gourmets, considerado la feria de alimentación y bebidas más grande de Europa y uno de los principales referentes internacionales del sector, reunirá a profesionales de ámbitos como la restauración, la hostelería, la distribución o el comercio especializado, lo que permitirá a las firmas cordobesas mostrar sus productos y establecer contactos comerciales de primer nivel.Entre las empresas participantes figuran Bodegas Alvear y Bodegas Robles, dos referentes históricos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles que aportan al evento la tradición vitivinícola de la zona y su apuesta por la calidad y la innovación. Junto a ellas, estarán representados sectores como el aceite de oliva, anises y licores, vinos y vinagres, pastelería, conservas cárnicas, quesos o snacks, en una muestra diversa del tejido agroalimentario provincial.Por otro lado, la programación del salón incluye encuentrosen el denominado Business Center, un servicio que permitirá a las empresas participantes mantener reuniones con compradores internacionales. En ese contexto, Romero incidió en la orientación comercial de la presencia cordobesa y detalló que “nuestra presencia es comercial, vamos a hacer negocio en estos encuentros y tenemos ya cerradas 30 reuniones con compradores procedentes de países como Alemania, Australia, Brasil, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, México, Países Bajos, Perú, Suecia, Turquía, Uruguay y Vietnam”.De igual modo, el responsable provincial subrayó el carácter innovador de las propuestas que se presentarán en esta edición, al señalar que “el sector agroalimentario es tradición, calidad e innovación, de ahí que acudamos con proyectos innovadores como un anís sin alcohol y sin azúcar de Anís Raza, un vinagre de manzana ecológico de Luque, una nueva línea de vinagres de larga crianza de Bodegas Robles o unas perlas de yuzu de Desferas”. Finalmente, concluyó quees “sinónimo de futuro, sostenibilidad y empleo y estamos en el mejor escaparate de la gastronomía mundial”.En ese contexto, la participación derefuerza la proyección de Montilla-Moriles en el ámbito internacional. Fundada en 1729, Alvear es la bodega más antigua de Andalucía y una de las más longevas de España, con una trayectoria marcada por el compromiso con la tierra, la calidad de sus vinos y la sostenibilidad, avalada recientemente por la certificaciónPor su parte,, que elabora vinos desde 1927, se ha consolidado como un referente en la producción ecológica, apostando desde hace décadas por la biodiversidad y la innovación en el viñedo. Su modelo de viticultura sostenible y su reconocimiento en distintos certámenes nacionales e internacionales refuerzan su papel dentro de la agricultura ecológica.La presencia conjunta de ambas firmas en el Salón Gourmets permite así visibilizar el peso de la tradición vitivinícola de Montilla-Moriles junto a las nuevas tendencias del sector, en un espacio donde convergen negocio, innovación y proyección internacional.