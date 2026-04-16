Alta participación y compromiso solidario en la jornada de donación de sangre del Hospital Quirónsalud Córdoba

Elha celebrado con gran éxito de participación una nueva jornada solidaria de donación de sangre, que ha vuelto a contar con una destacada respuesta por parte de profesionales sanitarios, pacientes, acompañantes y vecinos de la zona.La jornada, organizada junto al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, ha estado marcada por la implicación y el compromiso de los participantes, muchos de los cuales se han acercado por primera vez a donar. La incorporación de nuevos donantes resulta clave para garantizar el mantenimiento de las reservas de sangre y dar respuesta a las necesidades asistenciales de los hospitales.Asimismo, varios asistentes han aprovechado la ocasión para informarse e inscribirse como donantes de médula ósea, ampliando así su contribución a la salud de otros. Este tipo de iniciativas refuerzan la concienciación social sobre la importancia de la donación, un gesto altruista que puede marcar la diferencia en momentos críticos.Donar sangre es un proceso sencillo, seguro y de gran impacto. Para poder hacerlo es necesario tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Antes de cada extracción, se realiza una valoración médica individual para garantizar la seguridad del donante, quien además recibe información sobre su grupo sanguíneo y factor Rh.La jornada cobra especial relevancia en periodos tras días festivos como la Semana Santa, cuando el aumento de desplazamientos y la actividad asistencial pueden afectar a los niveles de reserva. En este contexto, la colaboración ciudadana resulta esencial para asegurar la disponibilidad de sangre ante intervenciones quirúrgicas, urgencias y tratamientos médicos.El Hospital Quirónsalud Córdoba reafirma así su compromiso con la promoción de la donación y con la sensibilización de la población sobre la importancia de este gesto solidario. Las donaciones de sangre continúan siendo imprescindibles para el funcionamiento del sistema sanitario y para ofrecer una atención de calidad a quienes más lo necesitan.