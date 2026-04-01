Alimentaria premia el vermut ecológico de Bodegas Robles por su potencial en restauración

El vermutdeha sido reconocido como el producto ecológico con mayor potencial para el canal Horeca en los, un certamen celebrado en el marco de, donde se distinguió la calidad, identidad y proyección internacional de esta propuesta elaborada en Montilla.El galardón, otorgado por la organización de los premios junto a la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, reconoce al vermut ecológico de la firma montillana como una referencia emergente dentro del sector de la hostelería y la restauración, especialmente por su capacidad para integrarse tanto en el aperitivo tradicional como en la coctelería contemporánea.Además, este reconocimiento sitúa a Bodegas Robles en una posición destacada dentro del sector ecológico nacional, en un certamen que premia la excelencia y la innovación en productos orgánicos y biológicos, con especial atención en esta edición a aquellos con proyección en el canal profesional.Else caracteriza por su base de vino oloroso ecológico con ocho años de crianza en barricas de roble americano, a la que se suma una maceración con diez plantas aromáticas —como lavanda, amapolas, romero o tréboles— que crecen de forma natural en el viñedo. Este proceso da como resultado un producto que evoca los aromas de la gastronomía andalusí y que busca trasladar al consumidor una experiencia completa vinculada al territorio.En ese sentido, el gerente de la bodega, Francisco Robles, señaló que "este premio es el reconocimiento de que el vermut puede ser, al mismo tiempo, tradición y vanguardia. El VRMT nace de nuestra tierra, de las plantas que crecen entre las viñas y del tiempo que tarda en madurar el Oloroso. Que el sector Horeca lo vea como un producto con proyección internacional nos confirma que trabajar desde las raíces es el camino correcto. Cuanto más cuidamos lo nuestro, más lejos llegamos".Y es que este reconocimiento se enmarca en una trayectoria marcada por la apuesta por la sostenibilidad. Fundada en 1927, Bodegas Robles se ha consolidado como un referente de la producción ecológica en Andalucía, tras iniciar a comienzos de los años 2000 su transición hacia la viticultura ecológica y el uso de levaduras autóctonas, evolucionando hacia un modelo que integra sostenibilidad social, económica y medioambiental.De igual modo, la bodega ha desarrollado prácticas como la implantación de cubiertas vegetales con especies silvestres autóctonas —trebolinas, amapolas o leguminosas— que contribuyen a proteger el suelo, capturar dióxido de carbono y favorecer la biodiversidad, además de aportar una «cualidad diferenciada» a sus vinos, según ha defendido en distintas ocasiones su gerente. Estas cubiertas vegetales, consideradas la "primera línea de defensa contra el cambio climático", representan una de las señas de identidad del viñedo familiar.Por otro lado, la firma montillana ha complementado este modelo con iniciativas como el uso de energía fotovoltaica para cubrir la práctica totalidad de sus necesidades energéticas o la aplicación de principios de economía circular en todas las fases de producción, reforzando así un enfoque integral hacia la sostenibilidad.Esta trayectoria ha sido avalada por numerosos reconocimientos a lo largo de los años, entre ellos el TOP15 Bodegas de la Década (2011 a 2020) otorgado por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, así como premios nacionales en ámbitos como el enoturismo o la producción alimentaria. Más recientemente, el productotambién fue distinguido como uno de los mejores productos sostenibles de España.En ese contexto, else ha consolidado como uno de los productos más singulares de la bodega, combinando tradición e innovación mediante una receta que incorpora especias y elementos propios de la cultura andalusí, logrando un equilibrio entre dulce, amargo y ácido con una prolongada persistencia aromática.De igual modo, este vermut ha acumulado reconocimientos en los últimos años, como su inclusión entre los tres mejores vermús de España en el certamen de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino o su designación como Mejor Vermut en los Premios Ecovino 2025, lo que refuerza su posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional.