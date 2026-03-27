USTEA denuncia el aumento de actos religiosos en centros públicos durante el horario lectivo

El sindicato USTEA Córdoba ha manifestado su rechazo ante el incremento de actividades de carácter religioso en centros educativos públicos de la provincia coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, denunciando una deriva que considera incompatible con el carácter aconfesional del sistema educativo.Según la organización, en distintos centros se están promoviendo desfiles procesionales y otras actividades vinculadas a la religión católica dentro del horario lectivo, lo que, a su juicio, supone una vulneración del principio de neutralidad que debe regir las instituciones públicas.Desde USTEA recuerdan que el artículo 16 de la Constitución Española establece la aconfesionalidad del Estado. Igualmente, el Artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que “La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica, principio que, tal y como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, obliga a las administraciones públicas a mantener una posición de neutralidad ideológica y religiosa.En este sentido, Sonia León, responsable de organización de USTEA Córdoba, ha señalado que “no podemos normalizar que la escuela pública se convierta en un espacio de promoción de una confesión concreta, ignorando la diversidad real de la comunidad educativa”. Asimismo, ha advertido de que “este tipo de actividades, cuando se desarrollan en horario lectivo, pueden generar situaciones de presión o incomodidad para el alumnado y el profesorado que no comparten dichas creencias”.El sindicato considera especialmente preocupante que estas prácticas puedan derivar en situaciones de participación inducida o no plenamente voluntaria, afectando al derecho a la libertad de conciencia y a la igualdad de trato dentro de los centros educativos. Por ello, USTEA exige a la Administración educativa y a las direcciones de los centros el cumplimiento estricto del marco normativo vigente, garantizando en todo momento la neutralidad ideológica de la enseñanza pública.En concreto, el sindicato plantea que este tipo de actividades se realicen, en su caso, exclusivamente como actividades extraescolares, fuera del horario lectivo y con carácter estrictamente voluntario. Igualmente, si se programan como actividades complementarias, deben limitarse al ámbito de la asignatura de Religión, sin implicar al resto del profesorado y siempre deben contar con autorización expresa y por escrito de las familias.En paralelo, USTEA recuerda que recientemente ha defendido en el seno de la Junta de Personal Docente la necesidad de retirar las asesorías de Religión de los Centros del Profesorado y de evitar la financiación pública de actividades formativas de carácter confesional, al considerar que suponen una utilización inadecuada de recursos públicos que deberían destinarse a necesidades prioritarias del sistema educativo.Sin embargo, el sindicato denuncia que esta posición no ha sido respaldada por el resto de organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CSIF, ANPE, ASADIAN, SIEP); presentes en dicho órgano, lo que, a su juicio, evidencia la falta de un compromiso firme y compartido en la defensa de la neutralidad ideológica del sistema educativo público.Sonia León ha insistido en que “la autonomía de los centros no puede convertirse en una vía para vulnerar principios básicos del sistema educativo público, como la neutralidad o el respeto a la diversidad de creencias”, y ha añadido que “la escuela pública debe ser un espacio inclusivo, donde nadie se vea condicionado por motivos ideológicos o religiosos”.Finalmente, USTEA insta al Servicio de Inspección Educativa a reforzar su labor de supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar que se reproduzcan este tipo de situaciones en los centros públicos. El sindicato reafirma su compromiso con la defensa de una escuela pública, laica e inclusiva, basada en los principios de igualdad, libertad de conciencia y respeto a la diversidad.