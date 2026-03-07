La Diputación abre la inscripción en los Campamentos de Verano de Cerro Muriano

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba abrió ayer el plazo de inscripción en los Campamentos de Verano de Cerro Muriano, un programa que ofrece 2.000 plazas para niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 19 años de la provincia de Córdoba y cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 6 de abril. La actividad se desarrollará durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, comentó que “se trata de una de las actividades más esperadas por las familias y los más pequeños de nuestra provincia, una iniciativa que tradicionalmente se viene desarrollando durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre gracias a un total de diez turnos y con duraciones que van desde las 5 a las 8 noches”. La diputada recalcó que “en esta edición se ha incrementado la cuantía en 49.000 euros, siendo la inversión total en esta edición de 429.000 euros”.Los campamentos contarán con diez turnos organizados por franjas de edad. En concreto, habrá tres turnos destinados a niños y niñas de entre 8 y 10 años; dos turnos para participantes de 11 a 13 años; otros dos para edades de 12 a 14 años; dos turnos para jóvenes de 14 a 16 años; y un turno final dirigido a participantes de entre 17 y 19 años, una franja que vuelve a incorporarse al programa.Al respecto, Sara Alguacil explicó que “del total de diez turnos previstos, hay tres para niños de 8 a 10 años; dos turnos de 11 a 13 años; otros dos turnos de 12 a 14 años, otros dos de 14 a 16 años y un turno de 17 a 19 años, una franja de edad que recuperamos a petición de las familias y los propios monitores”.El programa prevé además una reserva de plazas para facilitar la participación de colectivos con necesidades específicas. En este sentido, se destinará hasta un 10 por ciento de las plazas de cada turno a niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social, teniendo en cuenta especialmente a quienes se encuentran acogidos en centros oficiales o concertados. Asimismo, se reservará hasta un 2 por ciento de las plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.La delegada subrayó la dimensión educativa y social de la iniciativa y afirmó que estos campamentos “fomentan el compañerismo y la convivencia, fomentan la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en equipo, así como el respeto a la naturaleza”. Durante su estancia, los participantes podrán participar en actividades deportivas, ocio en la naturaleza, acampadas nocturnas, veladas y fuegos de campamento.Además, desde la institución provincial se están acometiendo mejoras en las instalaciones del albergue de Cerro Muriano. En este sentido, Sara Alguacil detalló que se está llevando a cabo la sustitución de más de 3.500 metros cuadrados de cubierta, una actuación que cuenta con una inversión de 600.000 euros. A ello se suma el proceso de licitación para renovar el suelo que rodea la piscina, que presentaba problemas de agrietamiento, con una inversión adicional de 85.000 euros.El procedimiento para formalizar la solicitud de inscripción debe realizarse exclusivamente por internet a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba. Solo se admitirá una solicitud por participante. Las personas que necesiten asistencia para completar el trámite telemático pueden contactar a través de los teléfonos 957 211 499, 957 211 256 o 957 212 924, o bien escribir al correo electrónico. Toda la información detallada sobre el programa puede consultarse en la página web