El Hospital Quirónsalud Córdoba, servicio médico oficial del I Trail Guzmán el Bueno

Comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud en Andalucía

Elserá el proveedor oficial de los servicios médicos del I Trail Guzmán el Bueno, que se celebrará mañana sábado con salida y llegada en la Avenida de Carlos III de la capital. La salida tendrá lugar a las 8.00 horas y los participantes recorrerán alrededor de 60 kilómetros a pie de montaña.Este trail, que forma parte del evento deportivo Guzmán el Bueno, está organizado por la Brigada Guzmán el Bueno X y gestionado por el club deportivo Guerreros de la Guzmán, y contará con alrededor de mil participantes, con una duración máxima de 14 horas.El Grupo Hospitalario Quirónsalud mantiene un compromiso con el deporte como actividad de promoción de hábitos de vida saludable. El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con la máxima capacitación para el tratamiento de lesiones deportivas, un servicio de Urgencias 24 horas, que incluye todas las especialidades, y con la garantía de que cualquier eventualidad que surja durante el desarrollo de la competición pueda resolverse de forma rápida y eficaz por los profesionales del centro.Con su participación en este evento, Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.En los últimos años también ha participado en la Generali Hexagon Cup 2026, en varias pruebas del circuito Premier Padel disputadas en España y actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico de Salud de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros eventos como las finales de la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otros.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónomaQuirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.