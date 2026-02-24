'Sabor a Córdoba' impulsa 116 subvenciones a empresas agroalimentarias de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba concedió durante el año 2025 un total de 116 ayudas a empresas agroalimentarias de la provincia en el marco de la estrategia de impulso de la marca, una iniciativa destinada a reforzar la comercialización y distribución de los productos del sector.El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, destacó hace unos días que “dentro de la estrategia de impulso del sector, en 2025 se concedieron 116 ayudas a empresas para lo que contamos con un presupuesto de 450.000 euros”.Romero detalló que “de las 149 solicitudes presentadas, hemos concedido 116 ayudas por un importe máximo de 4.000 euros a cada proyecto, entre las que han sobresalido las ayudas a las empresas del sector del aceite de oliva, con 36 subvenciones; las vitivinícolas, con 28 y las cárnicas, con 20; mientras que el resto se ha repartido en sectores tan diversos como la panadería, conservas, licores o queserías, entre otras”.Este respaldo económico, según explicó el responsable provincial, tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias cordobesas. En este sentido, manifestó que “tiene por objeto ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la industria agroalimentaria de la provincia de Córdoba en sus estrategias de comercialización y distribución de sus productos. Son subvencionables los gastos corrientes que se refieran a acciones cuya finalidad sea el mantenimiento o a la mejora de la comercialización y distribución de productos agroalimentarios cordobeses”.La marcacontinúa, además, ampliando su base empresarial. Así, el delegado provincial señaló que “la marca ‘Sabor a Córdoba’ sigue sumando apoyos del sector empresarial de todas las comarcas, algo de lo que aquí tenemos una muestra con la entrega de las distinciones de adhesión a 29 nuevas empresas”.En relación con el crecimiento de este proyecto, Romero afirmó que “en la actualidad tenemos pendientes otras solicitudes de adhesión que se resolverán en las próximas semanas, lo que demuestra el interés creciente de todo el sector agroalimentario de la provincia en un proyecto con el que se pone de manifiesto la calidad de nuestras materias primas y el buen hacer de una industria de transformación que busca la excelencia en sus productos”.El delegado provincial también puso de relieve la diversidad del tejido agroalimentario cordobés, subrayando que “aunque en la jornada de hoy los protagonistas sean productores de aceite AOVE, vinos y licores, el valor de la marca ‘Sabor a Córdoba’ está, además de en la calidad, en la variedad de los productos que ofrece nuestra provincia”.Por último, incidió en el alcance estratégico de esta iniciativa, defendiendo que “esta marca va más allá de un mero sello, pretende ser el marco que ampare toda la defensa y promoción de la industria agroalimentaria de la provincia”.