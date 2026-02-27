Rafael Soto | Barbacid y la trituradora progresista

Nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa en 2023 a la ajedrecista iraní Sara Khadem. Los medios de comunicación afines al “progresismo” alabaron al presidente por su sensibilidad ante una joven que había huido del régimen iraní. Un acto de apoyo al feminismo que se selló con una foto de ambos protagonistas sonriendo mientras se daban la mano.En 2026, el equipo de Mariano Barbacid ha logrado eliminar tumores de páncreas en ratones. El investigador que dirige el proyecto lo ha hecho desde una institución pública, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), aunque apoyándose en financiación privada. Y, sin embargo, todavía no hemos encontrado ni una sola foto reciente delcon un científico al que algunos ya adjudican el Nobel de Medicina.Desconocemos las razones y no es correcto hacer suposiciones. Quizá, más inquietante que la falta de fotografía es la carencia de explicaciones sobre su ausencia. Barbacid y su equipo del CNIO ya son “Marca España” y embajadores del país en el mundo.En el momento en que escribo estas líneas estoy leyendo noticias sobre conflictos en el CNIO. Trapos sucios. Según, “El CNIO echó al alto cargo que denunció ante el Ministerio de Morant presunto trato de favor a Barbacid con dos patentes” (24/02/2026).se cuestiona: “¿Quiere el gerente del CNIO la cabeza de Barbacid? Nueva tensión tras la investigación de Anticorrupción” (25/02/2026). De acuerdo con, “El gerente del CNIO presiona a trabajadores para que declaren contra Barbacid” (25/02/2026).No he encontrado noticias en la prensa “progresista”. Quizá defecto de mi propia búsqueda. En cambio, sí se puede leer este titular ende hace unos días: “El larguísimo trecho desde la ‘cura’ del cáncer en ratones hasta las personas” (21/02/2026). La entradilla expone: “La científica Laura Soucek, que eliminó tumores en roedores hace casi 20 años, invoca el ‘deber moral’ de no generar falsas expectativas tras el anuncio de Mariano Barbacid”.En la misma línea,también publicó a principios de febrero: “Preocupación por las expectativas creadas por Barbacid sobre el cáncer de páncreas: ‘El anuncio se ha salido de madre’” (06/02/2026). Por lo demás, en el momento en que se escriben estas líneas, no encuentro noticias al respecto ni en, ni en el seudomedioni en otros medios posicionados en favor del Gobierno.La sociedad española había encontrado a un héroe al que admirar, sin manchas políticas ni palabras de más. El científico había logrado sus objetivos de financiación a través de la Fundación CRIS contra el Cáncer, principalmente, que había canalizado las donaciones de numerosos ciudadanos anónimos.Con toda probabilidad, Barbacid no es un santo caído del cielo. Tampoco creo que sea un monstruo como algunos de los que se sientan en el Congreso de los Diputados en los últimos tiempos. Sin embargo, me apena comprobar cómo una vez más la sociedad española desguaza la imagen de un señor que, aplicando aquella gran línea nolaniana, quizá no sea el héroe que merecemos pero que sin duda es el que necesitamos.