Nuevas ofertas de empleo

Odontólogo/-a (Montilla)Optimize Clinic busca odontólogo u odontóloga con experiencia mínima de tres años en odontología general y endodoncia. Se requiere graduado o graduada en Odontología, compromiso con el cuidado del paciente y habilidades para el trabajo en equipo. Se ofrece contrato autónomo, ocho horas semanales, remuneración competitiva y posibilidad de desarrollo profesional en un entorno agradable. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/02/2026
Mozo de almacén (Lucena)Una empresa de gestión integral de servicios oferta un puesto de mozo de almacén o moza de almacén para la reposición de máquinas expendedoras en Lucena. La oferta contempla una jornada parcial de aproximadamente 9,5 horas semanales con horario a concertar. Se requiere que el candidato o candidata posea vehículo propio y cuente con un certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o una incapacidad permanente compatible con las funciones del empleo. La entidad ofrece incorporación inmediata mediante un contrato anual que posibilita la posterior conversión a indefinido. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/02/2026
Ingeniero/-a (Montilla)Carrier busca un ingeniero o ingeniera eléctrica junior para integrarse en el equipo de diseño de productos HVAC, trabajando en sistemas eléctricos de rooftops y chillers. Se encargará del diseño de cuadros eléctricos, cableado, selección de componentes y esquemas técnicos, colaborando en proyectos 3D. Requisitos: grado en Ingeniería Eléctrica o similar, conocimientos básicos de electricidad, manejo de AutoCAD o similares e inglés funcional. Se valorará experiencia en climatización o proyectos de cuadros eléctricos. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/02/2026
Terapeuta ocupacional (Benamejí)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional en Benamejí para realizar las funciones propias de la ocupación según el convenio colectivo vigente. La oferta contempla un contrato de interinidad a jornada completa, con una retribución salarial de 1.698 euros mensuales y pagas extraordinarias prorrateadas. El horario de trabajo se distribuye en turnos de mañana los lunes, miércoles, jueves y viernes, mientras que los martes la jornada se desarrolla por la tarde. Se requiere formación específica en el área de terapia y rehabilitación para acceder a la vacante. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza mañana, 14 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/01/2026
Enfermera/-o (Baena)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera de cuidados generales en Baena para desempeñar las funciones propias de una residencia de ancianos según convenio. La oferta contempla un contrato de interinidad a jornada completa con una dedicación de 38,5 horas semanales e incorporación inmediata. La retribución económica es de 1.700 euros brutos mensuales, sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere como nivel formativo mínimo el título de diplomatura o grado en enfermería. Este proceso de selección busca cubrir una única vacante disponible en el municipio cordobés para garantizar la atención sanitaria. El plazo de inscripción finaliza mañana, 14 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/01/2026
Ingeniero/-a de instalaciones (Montilla)Una empresa de ingeniería oferta un puesto de ingeniero o ingeniera de instalaciones en Montilla. Las funciones principales incluyen el diseño de proyectos industriales y eléctricos, el seguimiento técnico de obras y la elaboración de documentación. Se requiere titulación universitaria en ingeniería eléctrica o industrial, manejo de Autocad, carné de conducir y disponibilidad para viajar. El contrato es laboral temporal por noventa días a jornada completa, con un salario de 1.450 euros mensuales y pagas extras prorrateadas. El horario es de lunes a jueves partido y viernes de mañana. La incorporación es inmediata para trabajar de forma presencial. El plazo de inscripción finaliza mañana, 14 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/01/2026
Personal de limpieza (Córdoba)Se ofrecen tres puestos de limpiador o limpiadora en general para trabajar en Córdoba. Las tareas principales consisten en la limpieza de comunidades de propietarios, abarcando zonas comunes, rellanos, portales y ascensores. La oferta consiste en un contrato laboral temporal con una duración estimada de 90 días a jornada parcial de mañana. La actividad se desarrolla de lunes a viernes con una carga de 20 horas semanales. La retribución económica establecida es de 770 euros mensuales e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Se busca personal para incorporación inmediata en este sector de servicios. El plazo de inscripción finaliza el 17 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/02/2026
Enfermero/-a (Montalbán de Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera especialista en enfermería geriátrica en Montalbán de Córdoba. Las funciones principales incluyen la atención y cuidado de personas con Alzheimer u otras demencias, la administración de medicación, la movilización de usuarios y la gestión de atragantamientos. También se requiere mantener comunicación continua con familiares y promover la salud. La oferta consiste en un contrato laboral indefinido a jornada parcial de 15 horas semanales con horario a disposición de la persona trabajadora. El salario bruto mensual es de 574 euros e incluye pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 17 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/02/2026
Administrativo/-a (Puente Genil)Una empresa de academia de inglés oferta un puesto de administrativo o administrativa en Puente Genil. Las funciones consisten en la atención al público en recepción, contabilidad básica, facturación, cobros, pedidos de libros y elaboración de informes. Se requiere el título de técnico superior en administración y finanzas, seis meses de experiencia y nivel B1 de inglés. El contrato es laboral indefinido a jornada parcial de 16 horas semanales, con horario de lunes a jueves de 16:00 a 20:00. El salario bruto mensual es de 630 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 17 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/02/2026
Asesores comerciales (Córdoba)Se ofrecen dos puestos de asesor o asesora comercial de pymes en Córdoba para trabajar en una empresa multinacional líder del sector energético. Las funciones principales consisten en la comercialización de productos y servicios especializados en pequeñas y medianas empresas, con una focalización específica en el ámbito de las energías renovables. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de trabajo comprendido de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.500 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 21 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/02/2026
Albañiles (Doña Mencía)Se ofrecen tres puestos de oficial de primera de albañilería en Doña Mencía. Las funciones principales consisten en desarrollar tareas propias del oficio para proyectos de obra en el ámbito autonómico y nacional. Es imprescindible acreditar experiencia previa y disponer de disponibilidad para desplazarse por toda Andalucía según las necesidades del proyecto. La empresa facilita vehículo, alojamiento y dietas de manutención. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30. El salario bruto es de 1.800 euros mensuales sin pagas prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 21 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/02/2026
Enfermero/-a (Cabra)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera de cuidados generales en Cabra para atender a personas mayores y dependientes. Las funciones principales consisten en valorar, planificar e implementar los cuidados de enfermería necesarios. Se requiere disponer del grado o diplomatura en enfermería y contar con permiso de conducir tipo B. La oferta consiste en un contrato laboral temporal de 365 días a jornada completa, organizada en turnos de mañana y tarde. La retribución económica es de 1.770 euros mensuales con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 18 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/02/2026
Camarero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera de cafetería en Córdoba para personas con discapacidad reconocida. Las funciones consisten en la atención en barra, servicio de mesas, preparación de desayunos y bocadillos, así como la limpieza y cierre del establecimiento. Es obligatorio contar con seis meses de experiencia y el carné de manipulador de alimentos. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada parcial de 35 horas semanales, en horario de 8:00 a 15:00. El salario establecido es de 1.105 euros mensuales sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza hoy, 13 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/02/2026
Programadores de software (Córdoba)Se ofertan dos puestos de programador o programadora de aplicaciones informáticas en Córdoba para la impartición de cursos sobre Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y soluciones IoT. Los candidatos deben poseer al menos una diplomatura, competencia docente acreditada y un año de experiencia profesional o docente en programación. Se ofrece un contrato laboral temporal de cincuenta días a jornada parcial, con una dedicación de seis horas diarias en horario de 15:30 a 21:30. El salario bruto mensual es de 2.000 euros con las pagas extras prorrateadas. Los seleccionados formarán a participantes de programas de Formación Profesional. El plazo de inscripción finaliza el 19 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/02/2026
Operario de maquinaria pesada (Doña Mencía)Se oferta un puesto de conductor-operador de retroexcavadora en Doña Mencía. Las funciones principales consisten en el manejo de maquinaria pesada para diversos proyectos de obras a nivel autonómico y nacional. Es imprescindible contar con experiencia previa y disponibilidad para desplazarse al lugar de las construcciones. La empresa facilita vehículo, alojamiento y dietas para los trayectos. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00. La retribución económica mensual es de 1.800 euros sin pagas extras prorrateadas. Se requieren los permisos C, C1 y CAP. El plazo de inscripción finaliza el 21 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/02/2026
Cocinero/-a (Montalbán de Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera en Montalbán de Córdoba para desempeñar funciones de oficial de primera. La oferta propone un contrato laboral indefinido a jornada completa con una retribución mensual de 1.672 euros y pagas extras prorrateadas. El horario incluye los lunes y jueves de 11:30 a 17:00, y de viernes a domingo en turnos de 11:30 a 16:00 y de 20:00 a 23:00. Es obligatorio poseer el título de técnico en cocina y gastronomía, además de carné de conducir y vehículo propio. Se busca personal cualificado para una incorporación inmediata. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 19 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/02/2026
Electricistas (Puente Genil)Se ofertan diez puestos de trabajo de electricista de mantenimiento y reparación en Puente Genil. Las funciones principales incluyen realizar instalaciones nuevas, mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico de fallas e interpretación de planos en entornos residenciales e industriales. Se requiere acreditar una experiencia mínima de doce meses en la ocupación, poseer permiso de conducir tipo B y disponer de motocicleta propia. La oferta contempla un contrato laboral temporal de noventa días a jornada completa, con un salario de 1.518 euros mensuales y pagas extras prorrateadas. El horario inicial de referencia se establece de 8:00 a 15:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 21 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/02/2026
Agente de seguros (Puente Genil)Una empresa de seguros oferta un puesto de agente de seguros en Puente Genil. Las funciones principales incluyen el desarrollo de un negocio propio y la gestión integral de carteras de clientes asignadas por la entidad. Se requiere poseer el título de ESO o Bachillerato, iniciativa comercial y permiso de conducir tipo B. La oferta consiste en un contrato laboral indefinido a jornada completa, con flexibilidad horaria y posibilidad de teletrabajo. La retribución económica es de 1.765 euros brutos mensuales, complementada con ingresos variables y campañas comerciales. La empresa proporciona la formación necesaria para el ejercicio profesional. El plazo de inscripción finaliza el 15 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/02/2026
Peón agrícola (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de peón agrícola en Nueva Carteya. Las funciones incluyen la recogida manual de aceituna, manejo de maquinaria vibradora y recolección de cítricos y fresas en invernadero. Se requiere experiencia previa, capacidad para manipular cargas y disponibilidad para desplazamientos entre explotaciones. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un sistema de turnos rotativos que incluye fines de semana y festivos. La retribución económica mensual es de 1.400 euros con pagas extras prorrateadas. Es imprescindible contar con disponibilidad inmediata y adaptación a jornadas variables según las condiciones climatológicas. El plazo de inscripción finaliza el 20 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/02/2026
Administrativo contable (Córdoba)Una empresa de sociedad cooperativa de consumo ecológico oferta un puesto de administrativo o administrativa contable en Córdoba. Las funciones principales incluyen la gestión de aprovisionamientos, control de almacén, estadísticas de ventas y márgenes comerciales. Asimismo, la persona seleccionada se encargará de gestionar pedidos de clientes por internet, comunicaciones en redes sociales y apoyo en la atención al cliente en tienda. Se requiere formación profesional de grado superior y doce meses de experiencia previa. El contrato es laboral indefinido a jornada completa con horario de comercio. El salario bruto mensual es de 1.568 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 20 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/02/2026
Peones de albañilería (Doña Mencía)Se ofrecen dos puestos de peón o peona de la construcción de edificios en Doña Mencía. Las funciones principales consisten en desempeñar las tareas propias de la albañilería en proyectos de ámbito autonómico y nacional. Es imprescindible contar con experiencia previa y disponibilidad para desplazarse al lugar de las obras. La empresa facilita vehículo, alojamiento y dietas. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30. La retribución económica es de 1.600 euros mensuales sin pagas extras prorrateadas. Se valorará la formación en prevención de riesgos laborales. El plazo de inscripción finaliza el 21 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/02/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
