Las muelas del juicio concentran una de cada tres consultas en Cirugía Oral y Maxilofacial

Una de cada tres consultas en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial está relacionada con problemas derivados de las muelas cordales, también conocidas como muelas del juicio. Así lo señala el doctor, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial y Odontología dely del, quien destaca la importancia de la prevención y del seguimiento clínico para evitar complicaciones a largo plazo.El doctor Ruiz Masera explica que las muelas del juicio son los terceros molares de cada lado de la mandíbula y el maxilar, por lo que una persona puede tener hasta cuatro cordales, dos superiores y dos inferiores. Su erupción suele producirse entre los 18 y los 22 años, coincidiendo con la etapa de madurez en la vida adulta.No todas las personas desarrollan muelas del juicio. En algunos casos, no llegan a formarse, lo que se conoce como agenesia dental, que no supone un problema para la salud bucodental. Sin embargo, cuando los cordales sí se desarrollan, pero no salen adecuadamente, pueden quedar parcial o totalmente incluidos bajo la encía o dentro del hueso maxilar, “lo que se conoce como cordal incluido y puede generar sintomatología y complicaciones a lo largo de la vida”, afirma el especialista.Entre los problemas más frecuentes asociados a los cordales incluidos se encuentran infecciones del tejido que los rodea (pericoronaritis), flemones o abscesos, caries en el propio cordal o en el segundo molar adyacente, quistes, alteraciones del espacio dental y dificultades para tratamientos ortodóncicos.“La extracción está indicada cuando existe dolor o complicaciones, pero también se recomienda en estos casos de forma preventiva antes de los 25 o 30 años, ya que a mayor edad aumenta el riesgo de complicaciones quirúrgicas”, señala el doctor Ruiz Masera.Asimismo, la exodoncia preventiva está indicada en pacientes que vayan a recibir radioterapia en cabeza y cuello. “La clave es la prevención. Las revisiones periódicas permiten anticiparse a los problemas y planificar la extracción de aquellas muelas del juicio con riesgo de complicaciones”, resalta el especialista.Las complicaciones de la cirugía suelen ser poco frecuentes, y el tiempo de recuperación varía según el tipo de extracción. En el caso de cordales erupcionados, suele ser inferior a 24 horas, mientras que en los cordales incluidos puede oscilar entre cuatro y siete días, dependiendo de la complejidad del procedimiento y de las características del paciente.Tras la intervención, se facilita a los pacientes un protocolo de cuidados que incluye compresión local, aplicación de frío, dieta fría, evitar enjuagues y no fumar. A partir de las 24 horas se recomienda reiniciar la higiene oral con cepillado y enjuagues con clorhexidina. El Centro Médico Quirónsalud Jaén ha ampliado su cartera de servicios con la incorporación de Cirugía Oral y Maxilofacial.