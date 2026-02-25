Las muelas del juicio concentran una de cada tres consultas en Cirugía Oral y Maxilofacial

Una de cada tres consultas en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial está relacionada con problemas derivados de las muelas cordales, también conocidas como muelas del juicio. Así lo señala el doctor Juan José Ruiz Masera, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial y Odontología del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén, quien destaca la importancia de la prevención y del seguimiento clínico para evitar complicaciones a largo plazo.
El doctor Ruiz Masera explica que las muelas del juicio son los terceros molares de cada lado de la mandíbula y el maxilar, por lo que una persona puede tener hasta cuatro cordales, dos superiores y dos inferiores. Su erupción suele producirse entre los 18 y los 22 años, coincidiendo con la etapa de madurez en la vida adulta.
No todas las personas desarrollan muelas del juicio. En algunos casos, no llegan a formarse, lo que se conoce como agenesia dental, que no supone un problema para la salud bucodental. Sin embargo, cuando los cordales sí se desarrollan, pero no salen adecuadamente, pueden quedar parcial o totalmente incluidos bajo la encía o dentro del hueso maxilar, “lo que se conoce como cordal incluido y puede generar sintomatología y complicaciones a lo largo de la vida”, afirma el especialista.
Entre los problemas más frecuentes asociados a los cordales incluidos se encuentran infecciones del tejido que los rodea (pericoronaritis), flemones o abscesos, caries en el propio cordal o en el segundo molar adyacente, quistes, alteraciones del espacio dental y dificultades para tratamientos ortodóncicos.
“La extracción está indicada cuando existe dolor o complicaciones, pero también se recomienda en estos casos de forma preventiva antes de los 25 o 30 años, ya que a mayor edad aumenta el riesgo de complicaciones quirúrgicas”, señala el doctor Ruiz Masera.
Asimismo, la exodoncia preventiva está indicada en pacientes que vayan a recibir radioterapia en cabeza y cuello. “La clave es la prevención. Las revisiones periódicas permiten anticiparse a los problemas y planificar la extracción de aquellas muelas del juicio con riesgo de complicaciones”, resalta el especialista.
Las complicaciones de la cirugía suelen ser poco frecuentes, y el tiempo de recuperación varía según el tipo de extracción. En el caso de cordales erupcionados, suele ser inferior a 24 horas, mientras que en los cordales incluidos puede oscilar entre cuatro y siete días, dependiendo de la complejidad del procedimiento y de las características del paciente.
Tras la intervención, se facilita a los pacientes un protocolo de cuidados que incluye compresión local, aplicación de frío, dieta fría, evitar enjuagues y no fumar. A partir de las 24 horas se recomienda reiniciar la higiene oral con cepillado y enjuagues con clorhexidina. El Centro Médico Quirónsalud Jaén ha ampliado su cartera de servicios con la incorporación de Cirugía Oral y Maxilofacial.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM / HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM / HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA