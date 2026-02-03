La Diputación refuerza la vigilancia ante el temporal provocado por la borrasca Leonardo

La Junta suspende las clases mañana

El presidente de la Diputación de Córdoba ha presidido hoy una reunión del comité de Emergencias de la institución provincial ante el temporal de lluvia y viento provocado por la borrasca Leonardo, un episodio meteorológico que mantiene en alerta a la provincia y cuyo pico de intensidad de precipitaciones se espera entre el miércoles y el jueves, acompañado de fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.Según se ha trasladado tras el encuentro, la institución provincial mantiene activadas actuaciones en dos niveles diferenciados. Por un lado, se ha intensificado la vigilancia de las carreteras y de los puntos considerados críticos ante posibles desbordamientos de ríos y arroyos y, por otro, se ha reforzado el personal de las empresas públicas con el objetivo de atender con rapidez los problemas y averías que puedan surgir como consecuencia del temporal.En ese contexto, y tras una reunión de coordinación celebrada a nivel andaluz, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha anunciado que “la previsión indica que mañana miércoles podemos tener problemas graves que se centran en la Campiña y la Subbética. Las previsiones son de viento de hasta 70 km/h, lluvias que pueden superar 60 litros”. En estas zonas, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo ante la evolución de las condiciones meteorológicas.Además, Fuentes ha subrayado la importancia de la vigilancia permanente de los cauces fluviales y de los arroyos, en coordinación con las administraciones locales. En este sentido, ha comentado que “vamos a estar muy pendientes, junto con los ayuntamientos de la provincia y el la capital, de las crecidas de los ríos y los arroyos. El problema es que llueva, pero puede ser infinitamente mucho más peligroso el hecho de las posibles crecidas de los ríos y los arroyos”.El máximo responsable de la institución provincial ha apuntado que “la situación es compleja y el riesgo de inundaciones es muy alto ya que las tierras están completamente saturadas y ya no tienen capacidad de drenaje, a lo que se une que las lluvias de la semana pasada han provocado crecidas históricas en ríos y embalses”. En este escenario, ha añadido que “la prevención y la anticipación son claves para informar a la población y actuar en caso de que sea necesario”.De igual modo, Fuentes ha enfatizado la necesidad de trasladar recomendaciones claras a la ciudadanía. Según ha señalado, “ayer enviamos una carta a todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, en la que insistíamos en la necesidad de que se recomiende a todos los vecinos y vecinas que, en el ámbito del hogar, revisar los bajantes y desagües, eviten bajar a sótanos y mantener puertas y ventanas cerradas durante lo más fuerte del temporal”.En cuanto a la red viaria provincial, el presidente de la Diputación ha informado de que continúan cortadas varias carreteras como consecuencia de las lluvias. En concreto, permanecen cerradas la CO-4207 de Montilla a Montalbán, la CO-7409 de Villaralto a Dos Torres y la CO-3406 de N-432, así como la CO-3201 de la A-309 a la A-3127 por la Campiña.Por otro lado, en relación con las recomendaciones en el exterior, Fuentes ha pedido “evitar el estacionamiento de vehículo en cauces secos o riberas, y en relación a los desplazamientos, se recomienda evitar viajes innecesarios, especialmente de noche”.En el mismo sentido, ha insistido en que “bajo ninguna circunstancia se debe atravesar tramos inundados o vados y es prioritario abandonar el vehículo si el nivel de agua supera el eje en la rueda. Son recomendaciones de seguridad que tenemos que tener muy muy presente y en el caso de que surjan esas incidencias hay que llamar al 112 de la Junta de Andalucía”.El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que desde la institución provincial “estamos coordinados con el 112, con todos los ayuntamientos y ahora nos centraremos en prevenir y actuar, en su caso, con todos los dispositivos que tiene la Diputación en materia de comunicación, de carretera, de emergencia y, en caso de que fuese necesario, por la intervención de los bomberos”.Paralelamente, la Junta de Andalucía ha elevado hoy a Situación Operativa 2 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía. La medida ha sido adoptada a las 12.17 horas por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, debido a las previsiones meteorológicas e hidrológicas previstas para los próximos días. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras presidir el Comité Asesor del Plan reunido en la sede de la EMA 1-1-2, constituida como Centro de Coordinación Operativa.La fase de emergencia, situación operativa 2, se refiere a aquellas emergencias que no pueden controlarse o que presentan un riesgo cierto de no poder controlarse con los medios ordinarios de la Junta de Andalucía, y que requieren o pueden requerir la aportación de recursos y medios extraordinarios de la Administración General del Estado o de otras comunidades.La elevación del Plan se produce tanto por los avisos meteorológicos previstos como por la saturación del suelo, que se encuentra prácticamente al cien por cien tras la sucesión de borrascas de las últimas semanas, así como por la situación de embalses y ríos.El operativo de emergencia mantiene una estrecha vigilancia de los pantanos, cincuenta de los cuales están desembalsando en estos momentos en toda Andalucía, y de los ríos en la región, con previsiones de máximos históricos en la cuenca del Guadalete.Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, la borrasca Leonardo entra esta noche en Andalucía acompañada de un fenómeno muy extraordinario y poco frecuente conocido como río atmosférico, que trae consigo un enjambre de borrascas. Se espera que el episodio afecte especialmente a zonas como la Serranía de Ronda, la Sierra de Grazalema, el Estrecho, Sierra de Cazorla, la zona sur de la provincia y la zona de Los Puentes, así como a Sierra Nevada y las Alpujarras. Además, todas las provincias estarán mañana bajo algún tipo de aviso rojo, naranja o amarillo por lluvia y o viento.Ante esta situación, el Comité Asesor del Plan ha acordado medidas excepcionales, entre ellas la suspensión de la actividad educativa presencial mañana miércoles en todos los centros educativos de Andalucía, salvo en Almería. La medida afecta también a los centros de día y de participación activa o antiguos hogares del pensionista, y se ha informado a las universidades andaluzas para que actúen de acuerdo con su ámbito de autonomía.Asimismo, se han reforzado los servicios de la Agencia de Emergencias de Andalucía, bomberos, el 061 y los Agentes de Medio Ambiente, y se ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias para posibles intervenciones en contención de balsas mineras y rescates acuáticos y terrestres. La Junta ha anunciado también el envío de mensajes de alertaa las zonas afectadas, así como la recomendación de cerrar centros culturales y deportivos exteriores y limitar las actividades al aire libre.Durante la jornada de hoy, el servicio EMA 1-1-2 ha gestionado 52 incidencias relacionadas principalmente con caídas de ramas, árboles, mobiliario urbano y afecciones en carreteras secundarias. Desde el inicio de esta concatenación de borrascas, el pasado 27 de enero, se han gestionado un total de 5.132 emergencias en toda Andalucía, con 420 de ellas en la provincia de Córdoba.