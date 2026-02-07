La Diputación impulsa una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad



La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una nueva edición de la convocatoria, una iniciativa ya consolidada que tiene como finalidad reconocer, visibilizar y poner en valor el trabajo de personas, colectivos, entidades e instituciones que contribuyen de forma decisiva a la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia. Esta convocatoria mantiene su calendario y desarrolla su tramitación durante el mes de febrero, con vistas a la resolución y entrega de los galardones el próximo mes de marzo.La delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, señaló que “estos galardones distinguen trayectorias, proyectos e iniciativas comprometidas con los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de sexo y la igualdad de oportunidades, alineándose con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, el de la Igualdad de Género”.Para esta edición, la Diputación ha destinado un total de 10.000 euros, distribuidos en diez modalidades dotadas con mil euros cada una, además de un reconocimiento conmemorativo. Las categorías abarcan los ámbitos de la economía, la educación, el ámbito social, el deporte, el arte y la cultura, la ciencia y la tecnología, la comunicación, el movimiento asociativo de mujeres, la trayectoria política y el Premio Ejemplo de Igualdad, una distinción que permitirá reconocer iniciativas desarrolladas incluso fuera del ámbito provincial y también a título póstumo.La convocatoria contempla que las candidaturas puedan ser propuestas por cualquier persona física, colectivo o entidad, siempre que las personas candidatas sean mayores de edad y que su labor se haya desarrollado en la provincia de Córdoba. En este sentido, las bases establecen que las candidaturas no puedan presentarse a sí mismas, reforzando así el carácter público y participativo de estos premios.Las bases íntegras de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del lunes 2 de febrero y fijan un plazo de presentación de solicitudes de diez días hábiles, que finalizará el próximo 16 de febrero. Las candidaturas pueden presentarse a través de laUna vez cerrado el plazo, las propuestas serán evaluadas por un jurado especializado en igualdad de oportunidades, que valorará los méritos, la trayectoria y el impacto social de las iniciativas presentadas. El fallo del jurado será inapelable y se hará público durante el mes de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.