La Diputación cifra en 10 millones la inversión necesaria para reparar las carreteras dañadas por el temporal

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se desplazó ayer hasta el municipio de Almodóvar del Río para informar sobre las actuaciones realizadas por la institución en carreteras e infraestructuras de la provincia como consecuencia de la sucesión de borrascas de las últimas semanas.En ese contexto, el máximo responsable de la institución provincial señaló que "para recuperar la normalidad será necesario liberar un presupuesto de 10 millones de euros aproximadamente, para realizar todos los trabajos pertinentes en una red de carreteras que cuenta con 2.500 kilómetros".Fuentes, que estuvo acompañado por el delegado provincial de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad, Andrés Lorite, y por representantes del gobierno local, recordó que "en estos momentos existen nueve carreteras de la red provincial cortadas al tráfico, entre las que nos preocupan dos, la que une Montilla y Montalbán, de la que esperamos adjudicar pronto las obras, y la que une Guadalcázar y Almodóvar".El presidente de la institución provincial explicó que "la Diputación ha actuado en cinco zonas que son la norte, la centro-oeste, la centro-este, la sur oeste y la sur-este. Hasta ahora el gasto urgente que se ha realizado para intentar actuar de manera inmediata en las 64 carreteras, en las que hemos tenido alguna incidencia, ha sido de 510.000 de euros en esas cinco zonas".En relación con el puente sobre el río Guadalquivir en el término municipal de Almodóvar del Río, añadió que "el tráfico se abrirá el lunes 16 de febrero, porque la infraestructura es segura, con un nivel en el agua del río que permanecerá estable, en función de las informaciones que nos trasladan desde la Agencia Estatal de Meteorología y desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, cuando la climatología lo permita, actuaremos en el río y en el tablero del puente".Fuentes recordó que "la carretera tuvo que ser cortada como consecuencia de que el agua del río Guadalquivir estaba llegando al tablero del puente y había posibilidad de peligro en su estructura. Los técnicos están analizando las patologías y se ha realizado un planteamiento para su recuperación con unas actuaciones que acometeremos cuanto antes para que la vía esté transitable a la mayor prontitud".Por su parte, el responsable provincial de Infraestructuras hizo balance de la situación provocada por las cuatro borrascas de lluvia y viento que afectaron especialmente a la red de carreteras de la provincia y subrayó que "hemos tenido 64 carreteras afectadas, de las cuales treinta han estado cortadas en algún momento en estos días. De las nueve carreteras cortadas en estos momentos, algunas con patologías adversas que requerirán un tratamiento más prolongado y otras que podremos abrir en breve".Asimismo, detalló que "durante este tren de borrascas hemos tenido 103 operarios repartidos entre el servicio de carreteras y las empresas contratistas del contrato de conservación y mantenimiento, que han estado actuando simultáneamente en todos los rincones de la red provincial de carretera. Además, hemos tenido 40 máquinas distribuidas en toda la provincia de Córdoba, en concreto se ha contado con 18 retroexcavadoras y 22 camiones".En este sentido, concluyó que "hoy en día se destinan 12 millones anuales al contrato de conservación y mantenimiento de nuestras carreteras, lo que nos ha permitido actuar con eficacia, con eficiencia y con prontitud ante las distintas adversidades, ante las distintas incidencias en la red viaria".