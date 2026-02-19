Enfermedad coronaria: la amenaza silenciosa que puede detectarse antes de los primeros síntomas

El valor de la imagen funcional y anatómica integrada

La enfermedad coronaria continúa siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo, una amenaza silenciosa, pero que puede detectarse antes de que dé síntomas. La gammagrafía de perfusión miocárdica con estrés farmacológico, especialmente cuando se realiza mediante equipos híbridos SPECT-CT, se ha consolidado como una de las herramientas más completas para evaluar la repercusión funcional real de la enfermedad coronaria.El diagnóstico precoz y una correcta valoración del riesgo resultan fundamentales para prevenir complicaciones graves y mejorar el pronóstico de los pacientes, según ha alertado la doctora, especialista deldelLa enfermedad coronaria, provocada por el estrechamiento u obstrucción de las arterias coronarias, limita el aporte de oxígeno al músculo cardíaco y puede derivar en angina de pecho, infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca. En este contexto, las técnicas de imagen cardíaca no invasivas desempeñan un papel cada vez más relevante en el abordaje de la enfermedad.La gammagrafía de perfusión miocárdica es una técnica de Medicina Nuclear que prescriben los especialistas en Cardiología, y que permite analizar cómo se distribuye el flujo sanguíneo en el músculo del corazón. A diferencia de otras pruebas centradas en la visualización anatómica de las arterias coronarias, este estudio evalúa el impacto real de las lesiones sobre la perfusión del miocardio y, por tanto, sobre el funcionamiento cardíaco.Para ello, se administra por vía intravenosa un radiofármaco que se distribuye siguiendo el flujo sanguíneo y es captado por las células miocárdicas. Posteriormente, una cámara SPECT obtiene imágenes tridimensionales del corazón. Las zonas con una irrigación adecuada muestran una captación homogénea, mientras que aquellas con aporte sanguíneo reducido presentan defectos de captación, indicativos de isquemia o daño miocárdico.La prueba se realiza en dos fases, reposo y estrés, ya que muchas lesiones coronarias no generan alteraciones significativas en condiciones basales, pero sí cuando aumenta la demanda de oxígeno del corazón. La doctora ha señalado que, cuando el paciente no puede realizar ejercicio físico suficiente (por edad, limitaciones osteoarticulares, neurológicas o respiratorias), el estrés se induce de forma segura mediante fármacos vasodilatadores, que simulan los efectos del ejercicio físico sobre la circulación coronaria. Todo el procedimiento se lleva a cabo bajo estricta supervisión médica y con monitorización continua.En los últimos años, la incorporación de equipos híbridos SPECT-CT “ha supuesto un avance decisivo en la calidad diagnóstica de esta técnica”, según la doctora Benítez. La combinación de información funcional y anatómica permite corregir artefactos derivados de la atenuación por estructuras como el diafragma o el tejido mamario, reduciendo falsos positivos y aumentando la especificidad del estudio. Además, el componente de tomografía computarizada aporta información anatómica complementaria que facilita una interpretación más precisa, especialmente en pacientes complejos.La gammagrafía de perfusión miocárdica con estrés farmacológico y SPECT-CT “resulta clave para detectar isquemia clínicamente significativa, diferenciar entre daño reversible e irreversible, evaluar la extensión y gravedad de la enfermedad coronaria y estimar el riesgo futuro de eventos cardiovasculares”, ha afirmado la especialista.De este modo, un estudio normal se asocia a un pronóstico excelente, mientras que la presencia de defectos extensos o severos identifica a pacientes con mayor riesgo, que pueden beneficiarse de un manejo terapéutico más intensivo y personalizado.Disponer de esta tecnología avanzada en el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Quirónsalud Córdoba permite ofrecer estudios más precisos, fiables y orientados a la toma de decisiones clínicas basadas en datos sólidos. La integración de imagen funcional y anatómica refuerza el papel de esta técnica como un pilar fundamental en el abordaje moderno de la cardiopatía isquémica, contribuyendo a una atención más segura, personalizada y centrada en el paciente.