El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Carnaval con sus pacientes pediátricos

Quirónsalud en Andalucía

Else ha sumado un año más a la celebración del Carnaval con sus pacientes pediátricos. Durante estos días, los niños que acuden a consulta de Pediatría y los pequeños hospitalizados reciben antifaces y máscaras inspirados en superhéroes y personajes de ficción, una iniciativa con la que el centro busca humanizar la experiencia hospitalaria y hacer más agradable su paso por el hospital en estos días de carnaval.Desde la apertura del hospital en 2018, esta acción se ha consolidado como una tradición muy esperada por los pequeños pacientes, que pueden sentirse protagonistas de sus propias aventuras mientras visitan el centro. Con estos detalles, Quirónsalud Córdoba reafirma su compromiso con una atención pediátrica cercana y centrada en el bienestar emocional de los niños y sus familias.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónomaQuirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.