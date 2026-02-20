Carmen García Tejera | Terraza de veladores

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: MARÍA DEL CARMEN GARCÍA TEJERAILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Las apariencias engañan, advierte una sentencia popular que nos invita a ir más allá de una mirada superficial, a romper esa corteza que envuelve a todo lo que nos rodea —y de manera especial a las personas—, a no conformarnos con aceptar ese envoltorio que apreciamos a primera vista porque correríamos el riesgo de distorsionar nuestros juicios, apreciaciones u opiniones por no saber —o no poder— apreciar ese mundo interior oculto que, sin embargo, muestra los rasgos más auténticos de todo aquello que percibimos.Simplificando mucho, la consideración de los riesgos que conlleva esa visión simplista de la realidad —y de manera específica, de la realidad humana— constituye la base y el punto de partida de esta nueva publicación de Juan Rafael Mena, formada por treinta y un relatos protagonizados por una serie de hombres y mujeres de muy diversa edad, condición y circunstancias personales que, sin embargo, tienen en común un mismo rasgo: mantener velados a ojos de los demás (incluso de los más próximos) una intimidad, unos deseos (a veces inconfesables para ellos mismos) que nada o poco tienen que ver con la imagen que proyectan.Así, el ocultamiento de una condición sexual que levantaría suspicacias o rechazos, la renuncia de una mujer a llevar una vida más confortable a cambio de defender su dignidad, el sacrificio personal de entrega a los demás a costa de renunciar a una vida propia, la decepción de unos padres con el comportamiento de sus hijos, la doble vida de ciertas personas condicionada por la hipocresía social… Se trata, en fin, de una extensa galería de personajes probablemente muy fáciles de reconocer en nuestro entorno inmediato, aunque no siempre sepamos identificar la auténtica —y casi siempre cruda— realidad en la que se hallan inmersos.Todas estas descripciones y reflexiones nos conducen inevitablemente a la función que, como escritor, desempeña Juan Mena en esta obra. Como sabemos, una de las misiones del escritor consiste precisamente en revelar esa dimensión oculta de los seres humanos; por eso se le ha calificado a menudo como profeta, como visionario, en cuanto es capaz de desentrañar lo que otros ojos no son capaces de descubrir.En este sentido consideramos muy agudo tanto el título de la obra como el relato inicial, como punto de partida: sentado en el velador de una terraza, Teofrasto ve pasar a una muchedumbre variopinta, que en cada caso oculta probablemente una historia insospechada para quien se cruza con ellos.Pero este Teofrasto del siglo XXI observa con mirada crítica a cada uno de los paseantes: imbuido del espíritu de aquel Teofrasto discípulo de Aristóteles, mantiene “un regusto por la curiosidad y clasificación de los animales y las plantas” y se define como “el espíritu del Tiempo que sobrevuela el mundo y lo vigila y lo interpreta”.De ahí que esta obra combine de manera acertada y eficaz el relato de vidas aparentemente sencillas con numerosas y agudas reflexiones sobre la condición humana y las diversas maneras de actuar, nacidas a menudo de situaciones complicadas. Y todo ello empleando un estilo sencillo y directo pero aderezado con pinceladas de humor y metáforas tan sorprendentes como sugerentes, invitando a menudo al lector a que aporte su propia visión a los hechos narrados.Porque, como el mismo autor declara, “cada vida, por sencilla que parezca, encierra un relato memorable: basta una mirada atenta para reconocer en los demás —y en nosotros mismos— la emoción de lo sencillo, la dignidad de lo invisible y el placer de narrar lo vivido”.Juan Rafael Mena.Editorial DALYA.2025.978-84-10195-63-9.