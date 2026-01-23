Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Tractorista (Baena)Se oferta un puesto de tractorista de olivar para una finca ubicada en Baena. La persona seleccionada debe contar con una experiencia mínima de seis meses en la ocupación y poseer conocimientos en las diversas labores agrícolas, así como en el manejo de los distintos aperos. Es requisito indispensable disponer de automóvil y del carnet de aplicación de productos fitosanitarios. La oferta propone un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 9.00 a 16.00 horas. La remuneración establecida es de 1.600 euros mensuales. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Administrador/-a de fincas (Córdoba)Se oferta un puesto de gestor o gestora de administración de fincas para un despacho en Córdoba. La persona seleccionada realizará gestiones con vecinos, resolución de incidencias y asistencia a juntas. Se requiere un año de experiencia mínima, formación administrativa y conocimientos de Office, Gesfincas y Gesinedi. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con horario de mañana y tarde de lunes a jueves y mañanas los viernes. El salario bruto mensual es de 1.650 euros con las pagas prorrateadas. Se valoran habilidades comunicativas, responsabilidad y capacidad de organización. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Administrativo/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa para desempeñar funciones en Córdoba. Las tareas incluyen la gestión operativa de la entidad, captación de negocio en la zona y participación activa en labores comerciales para alcanzar objetivos. Es obligatorio poseer titulación universitaria en administración y gestión de empresas. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. La remuneración bruta mensual asciende a 1.385 euros. La persona seleccionada se integrará en el proceso de transformación digital de la oficina. El plazo de inscripción para optar al puesto finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Técnico de electricidad (Lucena)Se oferta un puesto de técnico de electricidad para trabajar en Lucena. Las funciones incluyen el soporte a la oficina técnica mediante la elaboración de planos, la interpretación de documentación y la supervisión del montaje eléctrico en fábrica. Es obligatorio poseer el título de formación profesional de grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Se ofrece un contrato laboral temporal de 180 días a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00. El salario bruto es de 1.500 euros mensuales con las pagas prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Administrativo/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa para trabajar en una entidad ubicada en Puente Genil. Las funciones principales consisten en gestionar la operativa diaria, captar negocio en la zona y participar en las tareas comerciales para alcanzar los objetivos de la oficina. Se requiere obligatoriamente una titulación universitaria en el área de administración y gestión de empresas. El contrato ofrecido es laboral indefinido a jornada completa, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00. La remuneración es de 1.385 euros mensuales. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Electricista (Córdoba)Se oferta un puesto de electricista para trabajar en Córdoba, realizando instalaciones y mantenimiento preventivo en entornos residenciales e industriales. Las funciones incluyen diagnosticar fallas, interpretar planos y garantizar el cumplimiento de la normativa eléctrica vigente. Se requiere obligatoriamente una experiencia previa de doce meses en la ocupación, además de contar con automóvil y permiso de conducir B. Se ofrece un contrato laboral temporal de 90 días a jornada completa, con horario a determinar y un salario mensual de 1.518 euros. El perfil debe estar orientado al servicio al cliente y la seguridad laboral. El plazo de inscripción finaliza el 30 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Enfermera/-o (Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para trabajar en una residencia de mayores ubicada en Córdoba. Las funciones a desempeñar son las propias de la profesión de enfermería dentro de un centro de atención a la tercera edad. El organismo contratante ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de trabajo establecido según cuadrante. La retribución económica prevista para este puesto de trabajo es de 1.830 euros mensuales brutos. Como requisito obligatorio, los aspirantes deben poseer la titulación de grado o diplomatura en enfermería. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 30 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Conductores de camión (Puente Genil)Se ofertan cuatro puestos de conductor o conductora de camión y carretillero o carretillera para trabajar en Puente Genil. Los profesionales seleccionados se trasladarán por diferentes granjas durante su jornada laboral, donde utilizarán la carretilla elevadora para apilar cajas de aves vivas. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario nocturno y un salario bruto mensual de 2.800 euros. Es requisito imprescindible contar con el carnet de conducir tipo C y el CAP en vigor. La oferta incluye las pagas extraordinarias prorrateadas en la remuneración mensual indicada. El plazo de inscripción para estas vacantes finaliza el 25 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Docente de programación (Cabra)Se oferta un puesto de docente de programación de sistemas informáticos para impartir un certificado de profesionalidad en Cabra. El personal debe cumplir los requisitos del Real Decreto 659/2023, poseyendo titulación vinculada o cuatro años de experiencia profesional en el sector. Asimismo, se requiere habilitación para la docencia o acreditar 600 horas de experiencia docente en los últimos diez años. Se ofrece un contrato laboral fijo discontinuo con jornada parcial de tarde, de 15:30 a 21:00 horas. El salario bruto mensual es de 2.000 euros con pagas prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 26 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Docente de marketing (Cabra)Se oferta un puesto de docente de marketing o docente de compraventa internacional para impartir diversos módulos formativos en la localidad de Cabra. El personal debe cumplir con los requisitos del Real Decreto 659/2023, acreditando titulación vinculada al área o cuatro años de experiencia profesional. Asimismo, es necesario disponer de habilitación para la docencia o demostrar seiscientas horas de experiencia docente en los últimos diez años. Se ofrece un contrato laboral fijo discontinuo a jornada parcial de mañana, con horario de 8:30 a 14:30. El salario bruto mensual es de 2.000 euros. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 26 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliar de cocina (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de cocina para desempeñar sus funciones en Córdoba, enmarcado en la oferta pública del grupo IV del convenio de la Junta de Andalucía. Las tareas asignadas corresponden a las establecidas oficialmente en el Acuerdo de 5 de abril de 2005. Se requiere formación específica en hostelería, turismo o restauración. El contrato ofrecido es laboral temporal por una duración estimada de 30 días a jornada completa en horario de mañana. La retribución bruta mensual es de 1.501 euros. El plazo para realizar la inscripción en esta vacante finaliza mañana, 24 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza (Puente Genil)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para trabajar en el municipio de Puente Genil. Las funciones principales consisten en la limpieza y desinfección de superficies, suelos, mobiliario y cristales. Se requiere obligatoriamente poseer el título de graduado escolar, permiso de conducir B, vehículo propio y una experiencia mínima de doce meses en la ocupación. El organismo ofrece un contrato laboral temporal de 30 días a jornada parcial, con quince horas semanales en horario de 08:30 a 11:00. El salario bruto mensual es de 550 euros. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Almedinilla)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para una residencia de mayores situada en Almedinilla. Las funciones a desempeñar son las propias del puesto de trabajo en este tipo de instalaciones. Se ofrece un contrato de interinidad por sustitución con una duración estimada de 240 días a jornada parcial, concretamente 28 horas semanales. El horario se organizará en turnos rotatorios de mañana o tarde, percibiendo la persona seleccionada un salario bruto mensual de 1.184 euros. Como requisito mínimo, se exige contar con una formación profesional de grado medio. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 28 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Personal de limpieza industrial (La Rambla)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para labores de limpieza industrial en La Rambla. Las tareas incluyen el uso de fregadora, recogida de cartón, plástico y basura, además del mantenimiento de las zonas externas. Se ofrece un contrato laboral temporal de 365 días a jornada parcial de 64 horas mensuales, con posibilidad de transformación a indefinido. El horario es nocturno, trabajando dos semanas al mes de forma alterna. El salario mensual es de 800 euros más un complemento de nocturnidad. Es obligatorio disponer de automóvil y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Jefe/-a de servicios técnicos (Córdoba)Se oferta un puesto de jefe o jefa de servicios técnicos y mantenimiento para trabajar en Córdoba. La persona seleccionada asumirá la dirección y control del personal profesional, distribuyendo, dirigiendo e inspeccionando los trabajos realizados. Se requiere obligatoriamente el título de técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. La oferta contempla un contrato de interinidad a jornada completa con un horario de 8 a 15 horas y un salario bruto mensual de 1.948 euros. La duración del contrato es variable, con un máximo de tres años. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza hoy, 23 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
Mozo de almacén (Castro del Río)Se oferta un puesto de mozo de almacén en Castro del Río para desempeñar tareas de reposición, ayudante y funciones varias. El perfil requerido debe poseer como nivel formativo mínimo la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una dedicación semanal de 40 horas. La retribución bruta mensual establecida para esta vacante es de 1.331 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para aquellas personas interesadas en optar a este puesto de trabajo finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
