Nuevas ofertas de empleo

Aprendiz de conductor de camión (Córdoba)Se oferta un puesto de aprendiz conductor o conductora de camión y góndola para auxilio en carretera de vehículos pesados en Córdoba. Las funciones incluyen el manejo de portacamiones, remolcadores y coche taller, con formación técnica a cargo de la empresa. Se requiere residencia en la capital, conocimientos básicos de mecánica y permiso de conducir clase C. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 9:00 a 18:00 y jornada flexible. La remuneración establecida es de 1.500 euros mensuales con pagas extras prorrateadas. Esta oportunidad ofrece un empleo estable con posibilidad de promoción interna. El plazo de inscripción finaliza el 4 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/01/2026
Arquitecto/-a (Córdoba)Una empresa de arquitectura oferta un puesto de arquitecto o arquitecta superior en Córdoba para la conceptualización, diseño y supervisión de proyectos. Las funciones principales incluyen la resolución de expedientes administrativos y la tramitación de licencias mediante el uso de Revit, Autocad, Presto o Arquímedes y Cypecad. Se requiere formación universitaria de grado y dominio del entorno Windows. El contrato es formativo para la práctica profesional con una jornada parcial de siete horas diarias, en horario de 8:00 a 15:00. Se ofrece un salario de 1.500 euros mensuales, incrementado por productividad. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 4 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/01/2026
Conductor/-a de camión (Córdoba)Se oferta un puesto de conductor o conductora de camión y góndola en Córdoba para realizar labores de auxilio en carretera de vehículos pesados. Las funciones incluyen el manejo de tráiler, portacamiones, remolcadores y coche taller, requiriendo conocimientos básicos de mecánica y seis meses de experiencia. Es imprescindible poseer el permiso de conducir C+E y residir en la capital cordobesa. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario de 8:00 a 17:00. El salario bruto mensual es de 2.000 euros con pagas extras prorrateadas y retribución variable. El plazo de inscripción finaliza el 4 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/01/2026
Especialista en transformadores de potencia (Córdoba)Se oferta un puesto de especialista en transformadores de potencia y distribución para Córdoba. Las funciones principales consisten en la reparación de transformadores de distribución y potencia, incluyendo tareas de montaje y bobinado. Se requiere experiencia previa mínima de tres meses, así como formación específica o certificado de profesionalidad en electricidad y electrónica. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00. El salario bruto mensual es de 1.200 euros orientativos más pagas extras, sujeto a variaciones según el grupo de cotización. El plazo de inscripción finaliza el 4 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/01/2026
Administrativo/-a de gerencia (Córdoba)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa de gerencia y servicios generales en Córdoba para cubrir una baja por maternidad de diecinueve semanas. Las tareas incluyen la redacción de escritos, gestión de agenda, apoyo a departamentos e interacción con la plataforma del ayuntamiento. Se requiere una titulación de Técnico Superior en Administración y Finanzas, conocimientos de Microsoft Office y una experiencia mínima de treinta y seis meses. El contrato laboral temporal es a jornada completa de treinta y cinco horas semanales, de lunes a viernes en horario de 7:30 a 14:30. El salario bruto mensual es de 2.442 euros. El plazo de inscripción finaliza mañana, 27 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/01/2026
Conductor/-a de tráiler (Lucena)Se oferta un puesto de conductor o conductora de tráiler en Lucena para la distribución de mercancía perecedera por las provincias de Córdoba y Sevilla. Los requisitos para optar a la vacante incluyen doce meses de experiencia previa, el título de graduado escolar y poseer el permiso de conducir C+E. Asimismo, es obligatorio disponer de la tarjeta de cualificación del conductor y la tarjeta de tacógrafo digital. Se ofrece un contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa, con un salario de 1.880 euros mensuales y un horario aleatorio basado en la productividad. El plazo de inscripción para este puesto finaliza el 5 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/01/2026
Mozo de almacén (Castro del Río)Se oferta un puesto de mozo de almacén en Castro del Río para desempeñar tareas de reposición, ayudante y funciones varias. El perfil requerido debe poseer como nivel formativo mínimo la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una dedicación semanal de 40 horas. La retribución bruta mensual establecida para esta vacante es de 1.331 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para aquellas personas interesadas en optar a este puesto de trabajo finaliza el 3 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/01/2026
Personal de limpieza industrial (La Rambla)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para labores de limpieza industrial en La Rambla. Las tareas incluyen el uso de fregadora, recogida de cartón, plástico y basura, además del mantenimiento de las zonas externas. Se ofrece un contrato laboral temporal de 365 días a jornada parcial de 64 horas mensuales, con posibilidad de transformación a indefinido. El horario es nocturno, trabajando dos semanas al mes de forma alterna. El salario mensual es de 800 euros más un complemento de nocturnidad. Es obligatorio disponer de automóvil y permiso de conducir B. El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2026
Cocinero/-a (Almedinilla)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para una residencia de mayores situada en Almedinilla. Las funciones a desempeñar son las propias del puesto de trabajo en este tipo de instalaciones. Se ofrece un contrato de interinidad por sustitución con una duración estimada de 240 días a jornada parcial, concretamente 28 horas semanales. El horario se organizará en turnos rotatorios de mañana o tarde, percibiendo la persona seleccionada un salario bruto mensual de 1.184 euros. Como requisito mínimo, se exige contar con una formación profesional de grado medio. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 28 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2026
Personal de limpieza (Puente Genil)Se oferta un puesto de limpiador o limpiadora para trabajar en el municipio de Puente Genil. Las funciones principales consisten en la limpieza y desinfección de superficies, suelos, mobiliario y cristales. Se requiere obligatoriamente poseer el título de graduado escolar, permiso de conducir B, vehículo propio y una experiencia mínima de doce meses en la ocupación. El organismo ofrece un contrato laboral temporal de 30 días a jornada parcial, con quince horas semanales en horario de 08:30 a 11:00. El salario bruto mensual es de 550 euros. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 31 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/01/2026
Docente de marketing (Cabra)Se oferta un puesto de docente de marketing o docente de compraventa internacional para impartir diversos módulos formativos en la localidad de Cabra. El personal debe cumplir con los requisitos del Real Decreto 659/2023, acreditando titulación vinculada al área o cuatro años de experiencia profesional. Asimismo, es necesario disponer de habilitación para la docencia o demostrar seiscientas horas de experiencia docente en los últimos diez años. Se ofrece un contrato laboral fijo discontinuo a jornada parcial de mañana, con horario de 8:30 a 14:30. El salario bruto mensual es de 2.000 euros. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza hoy, 26 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/01/2026
Conserjes (Puente Genil)Se ofertan tres puestos de conserje en Puente Genil para la supervisión del recinto, revisión de contadores de agua, limpieza y gestión de residuos mediante carretilla elevadora. Es imprescindible disponer de vehículo propio y permiso de conducir B. Se ofrece un contrato laboral temporal de un año con posibilidad de transformación a indefinido. La jornada es parcial, de veinticinco horas semanales en horario nocturno, alternando días de descanso y laborales. El salario es de 967 euros mensuales e incluye complemento de nocturnidad y pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 5 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/01/2026
Responsable de marketing (Córdoba)Se oferta un puesto de responsable de marketing y comunicación en Córdoba para la gestión de identidad de marca, publicidad, estrategias digitales y redes sociales. Es imprescindible contar con formación reglada mínima de técnico superior en marketing y publicidad, valorándose una experiencia de seis meses en el sector. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con horario de mañanas, aunque se requiere disponibilidad ocasional para fines de semana con la debida compensación. El salario bruto mensual asciende a 1.382 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oportunidad de empleo finaliza el 28 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/01/2026
