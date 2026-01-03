Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Especialista en Redes Sociales (La Carlota)Se oferta un puesto de especialista en marketing digital y redes sociales para trabajar en La Carlota. Las funciones incluyen el diseño y planificación de estrategias de marketing digital, la gestión y optimización de perfiles en Facebook, Instagram, X y TikTok, la ejecución de campañas de pago en redes sociales y Google Ads, el impulso del posicionamiento SEO, la creación de vídeos e imágenes para branding y engagement y la elaboración de informes mensuales. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa, horario comercial y salario bruto mensual de 1.800 euros, con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 13 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/12/2025
Terapeuta ocupacional (Lucena)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para una residencia de mayores de Lucena. El puesto contempla el desempeño de las funciones propias de la ocupación, conforme al convenio vigente. Se ofrece contrato laboral temporal, con una duración estimada de 90 días, a jornada completa y con horario de mañanas y tardes. La incorporación está prevista de forma inmediata. El salario bruto mensual es de 1.440 euros, con pagas extraordinarias no prorrateadas. Se requiere formación en terapia y rehabilitación. Se oferta una única vacante. El plazo de inscripción finaliza el 5 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/12/2025
Tractorista (Córdoba)Se oferta un puesto de oficial primera tractorista para el desempeño de tareas vinculadas a la producción agraria en Córdoba. El puesto comprende la conducción de maquinaria agrícola, el conocimiento de su mecánica y mantenimiento, así como el manejo, desmontaje y montaje de aperos para la reparación de averías habituales en el lugar de trabajo. Se exige titulación de Bachiller o equivalente, formación profesional de grado superior o experiencia acreditada. Se ofrece contrato laboral temporal de 48 días, a jornada completa, con horario según necesidades del centro y salario de 1.850 euros mensuales. El plazo de inscripción finaliza el 6 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/12/2025
Personal de limpieza (Montemayor)Se oferta un puesto de personal de limpieza para un establecimiento ubicado en Montemayor. Las funciones incluyen la limpieza del restaurante, de las habitaciones del bar y el planchado de las sábanas de las habitaciones. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con una jornada de ocho horas en turno de mañana o de tarde, y salario bruto mensual de 1.400 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere disponibilidad de automóvil y permiso de conducir tipo B. El puesto contempla incorporación inmediata. El plazo de inscripción finaliza el 13 de enero de 2026.Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/12/2025
Delegado/-a comercial (Córdoba)Se oferta un puesto de delegado o delegada comercial para el desarrollo de labores de promoción y comercialización de productos agrícolas en Andalucía, con especial atención a las provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Almería. Las funciones incluyen la gestión y ampliación de la cartera de clientes, el asesoramiento técnico personalizado, la visita a distribuidores y cooperativas, la colaboración con técnicos y agricultores, así como el seguimiento de ventas y la elaboración de informes para la dirección. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de 7 a 15 y salario bruto mensual de 1.500 euros, con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 13 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/12/2025
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta para clínica de rehabilitación ambulatoria ubicada en Córdoba. Las funciones serán las propias de la titulación, desarrollando tratamientos acordes a la práctica habitual de la fisioterapia. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 18 a 21 horas, y salario bruto mensual de 1.755 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere titulación universitaria en Fisioterapia, sin experiencia mínima exigida, y se valorarán conocimientos en rehabilitación cardiaca, neurológica y pilates terapéutico. El plazo de inscripción finaliza el 10 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/12/2025
Chóferes de asistencia en carretera (Baena)Se ofertan dos puestos de chóferde asistencia en carretera para el traslado de vehículos accidentados o averiados en Baena. Las personas seleccionadas se encargarán de la conducción de camiones destinados a servicios de auxilio, realizando las operaciones propias del transporte y la atención básica asociada al servicio. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con una duración diaria de ocho horas y salario bruto mensual de 1.500 euros, con pagas extras prorrateadas. Es imprescindible contar con permiso de conducir C, certificado CAP y tarjeta de tacógrafo digital, valorándose experiencia previa como conductor de camión. El plazo de inscripción finaliza el 10 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/12/2025
Ayudante de cocina (Montemayor)Se oferta un puesto de ayudante de cocina o cocinero para un restaurante ubicado en Montemayor. Las funciones principales consisten en ayudar a preparar los menús y las comidas que se elaboran diariamente en el establecimiento, colaborando en las tareas propias de cocina. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con un horario de ocho horas en turno partido y un salario bruto mensual de 1.800 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación, nivel formativo de graduado escolar o equivalente, así como disponer de automóvil y permiso de conducir tipo B. El plazo de inscripción finaliza el 10 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/12/2025
Fisioterapeuta (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta para residencia de personas con discapacidad gravemente afectadas en Priego de Córdoba. Las funciones a desarrollar serán las propias del puesto de fisioterapia, aplicadas al ámbito residencial y adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada parcial, con modalidad de jornada diaria de cuatro horas, en horario de 15:30 a 19:30, y salario bruto mensual de 728 euros, sin pagas extras prorrateadas. Se requiere titulación universitaria en Fisioterapia y una experiencia mínima de tres meses en la ocupación. El plazo de inscripción finaliza el 10 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/12/2025
Director/-a de Cocina (Córdoba)Se oferta un puesto de director o directora de cocina para un establecimiento ubicado en Córdoba. Las funciones incluyen la coordinación del almacén y la despensa, la provisión de los artículos necesarios para la confección de los distintos menús y la dirección y participación en su elaboración conforme a las hojas de racionado diario. Asimismo, deberá supervisar y distribuir el trabajo del personal de cocina y controlar la higiene, conservación y correcta manipulación de los productos, así como de la maquinaria e instalaciones. Se ofrece contrato laboral temporal de 90 días, a jornada completa, en horario de mañana o tarde, con salario bruto mensual de 2.161 euros. El plazo de inscripción finaliza el 4 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/12/2025
Personal de limpieza (Córdoba)Se oferta dos puestos de limpiador para comunidades de propietarios y centros públicos oficiales en Córdoba capital. Los candidatos deberán contar con discapacidad reconocida del 33 por ciento por la Junta de Andalucía o incapacidad permanente total, y acreditar al menos un año de experiencia en la ocupación. Se ofrece contrato laboral temporal, a jornada parcial de treinta horas semanales, con horario de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes y salario bruto mensual de 1.255 euros, con pagas extras prorrateadas. Se valorará disponer de vehículo propio para facilitar los desplazamientos. El plazo de inscripción finaliza el 7 de enero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/12/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR
FOTOGRAFÍA: ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR