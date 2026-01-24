José Antonio Hernández | Ni más ni menos

Ficha técnica



FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROFOTOGRAFÍA: GREG SALIBIAN

Con la expresión coloquial “ni más o menos", que utilizamos para referirnos con “exactitud” a una idea o a un dato, Fernando Savater explica la necesidad y a la obligación de interpretar y de valorar las palabras y las decisiones de los políticos y cómo es imprescindible que apliquemos principios, criterios y pautas racionales, y, sobre todo, que evitemos los prejuicios ideológicos impulsados por reacciones emocionales hondamente arraigadas. El problema aumenta cuando los medios de comunicación están “descaradamente” apoyados y orientados por una determinada opción y cuando “prioritariamente” tratan de acreditar o desacreditar alguna corriente ideológica.A los lectores nos advierte la necesidad de cotejar más de un periódico y comparar sus explicaciones con el fin de identificar los juicios más convincentes sobre la solución de los problemas importantes de la actualidad. Las dificultades aumentan cuando los debates de los políticos o de los críticos se conciben como batallas en las que los contendientes se expresan con agresividad guerrera cuyo objetivo principal es desacreditar y destruir al adversario.Fernando Savater analiza el lenguaje y las propuestas políticas que, autodenominadas progresistas, carecen de contenidos y de expresiones realmente democráticas. Denuncia las falsedades, amenazas o propuestas de los gobernantes que “sacan a los monstruos feroces que atacan las murallas de la democracia para motivar a los electores más ingenuos”, y solicita que los políticos sean reflexivos, razonables y respetuosos entre ellos y con los demás ciudadanos. A nosotros, los lectores, nos pide que tratemos de interpretar y valorar los contenidos de sus propuestas y hasta de sus formas de agresivas de exponerlas.Los “problemas humanos” y el “bienestar público” sólo se pueden solucionar mediante la comunicación y la colaboración a través del diálogo. Tengamos en cuenta que las complejas cuestiones políticas, jurídicas y morales buscan la felicidad humana individual y social.Fernando Savater.Ariel.2025.978-84-344-3981-8.