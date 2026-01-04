'G1 Brut Nature' de Pérez Barquero: el vino más innovador de 2025

Un vino espumoso natural

G1: una levadura autóctona de velo de flor

Segunda fermentación en botella

Santo y seña de la zona Montilla-Moriles

El espumosodeha logrado el reconocimiento al vino más innovador en la decimoctava edición de los Premios de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV). Los miembros del colectivo han elegido los Mejores Vinos y Espirituosos de España tras una votación a doble vuelta en la que ha participado la mayor parte de sus asociados. El proceso no ha sido sencillo ni rápido, pues en la primera fase se propusieron más de un millar de marcas, una cifra que da idea del pulso creativo y comercial del sector. De todas ellas, solo 143 vinos y vermús y 71 espirituosos alcanzaron la final, un filtro exigente del que han salido los galardones más codiciados.En ese escenario, Andalucía destacó con fuerza al convertirse en la comunidad autónoma más galardonada, con un total de doce vinos y espirituosos premiados. A cierta distancia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana sumaron seis reconocimientos cada una, mientras que Galicia obtuvo cinco y Castilla-La Mancha, cuatro. Asturias, Cataluña y La Rioja lograron dos galardones, y Extremadura y Navarra, uno. En el apartado de espirituosos, el palmarés cruzó fronteras con premios para productos procedentes de Escocia, Guatemala y México, una muestra del carácter abierto y comparativo del certamen.Por denominaciones de origen y específicas, los mayores reconocimientos recayeron en Ribera del Duero, Cangas, Valdeorras, Utiel-Requena, Cava, Montilla-Moriles, Jerez-Xérès-Sherry, Alicante, Orujo de Galicia y Brandy de Jerez, todas ellas con dos galardones.Otras zonas y figuras de calidad como Bierzo, Rueda, Cigales, La Rioja Denominación de Origen Calificada, Almansa, Toro, Pago de la Jaraba, Pacharán de Navarra y la marca privadaobtuvieron un premio, mientras que nueve marcas reconocidas no están adscritas a ninguna Denominación de Origen Protegida ni Indicación Geográfica Protegida.En este amplio mapa del vino español, el reconocimiento alde Pérez Barquero adquiere un valor especial. No solo por el premio en sí, sino por lo que simboliza: la capacidad de una bodega histórica de Montilla para explorar nuevos caminos, experimentar con estilos y presentar un espumoso que sorprende y despierta conversación, casi como una botella que invita a detenerse y escuchar.Los Premios de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino no responden al esquema clásico de un concurso o una cata al uso. Ser incluido entre los productos que se van a valorar depende exclusivamente de los líderes de opinión que integran la asociación, en función de las noticias generadas durante el año y de los vinos y espirituosos catados a lo largo del pasado año 2025.La AEPEV está formada por periodistas, comunicadores, editores y escritores unidos por la pasión por el vino, la vid y la industria vitivinícola. Actualmente agrupa a 203 profesionales especializados que desarrollan su labor informativa a través de más de 95 medios de comunicación, publican artículos y guías y mantienen más de 60 blogs integrados en la Comunidad Digital Hispana del Vino. Un colectivo amplio y diverso cuyo criterio convierte cada premio en una referencia seguida de cerca por el sector.Tras suse ha consolidado como un importante caso de éxito en la colaboración entre Universidad y empresa que, a mediados del año 2023,, que entregó su medalla de oro a Pérez Barquero por su "implicación en el desarrollo de la industria agroalimentaria de la provincia de Córdoba".Ya en 2021, este vino espumoso natural —denominado "G1" por el nombre con el que se identificó la levadura de velo de flor utilizada en la segunda fermentación— agotó existencias en las fechas inmediatas a su lanzamiento. "La producción inicial fue también limitada y su aceptación fue tan extraordinaria que se agotó en solo diez días, por lo que no pudimos atender toda la demanda", reconoció Adela Córdoba, responsable de Marketing del Grupo Pérez Barquero.De hecho, Pérez Barquero y los investigadores del Grupo Vitenol de la UCO, adscrito al Campus de Excelencia Internacional AgroAlimentario de Andalucía (ceiA3), han continuado colaborando desde entonces para tratar de mejorar el espumoso, lo que les ha llevado a descubrir nuevas levaduras en los velos de flor de los vinos finos tradicionales de Montilla-Moriles para las que estudiarán nuevas aplicaciones.De este modo,"no es solo un nuevo vino en la colección de Pérez Barquero", como destaca Juan Márquez, enólogo de la firma, sino que representa toda una innovación en la técnica enológica por la que nacen las apreciadas burbujas de los vinos espumosos de método tradicional o"En la segunda fermentación en botella, nunca antes se había empleado levadura de velo de flor y, tras más de tres años de estudio, se ha comprobado que la levadura de velo de flor que hemos seleccionado posee una serie de ventajas sobre las levaduras comerciales tradicionalmente utilizadas en la región del cava y del champagne", añadió Juan Márquez, enólogo de Grupo Pérez Barquero.Entre las ventajas que ofrece la levadura de velo de flor destaca una alta capacidad fermentativa en las condiciones de estrés que supone la segunda fermentación en botella característica del método, así como la formación de aromas más frescos y frutales y una muy buena capacidad de floculación y producción de espuma, ideal para la elaboración de este tipo de vinos.“Por primera vez en la historia enológica de Montilla-Moriles, tenemos un vino espumoso elaborado con una levadora autóctona de nuestra zona vinícola, que fue aislada hace más de cuarenta años en Bodegas Gracia Hermanos y conservada desde entonces en el Departamento de Química de la UCO”, recalcó, por su parte, el profesor Juan Moreno, quien hizo hincapié en que todo el proceso ha dado como resultado "un vino único, genuino, distinto a todo lo que hasta el momento existía en el mercado".Pero, además del velo de flor, este espumoso autóctono de Pérez Barquero está "muy ligado al suelo, al terruño", como indicó Adela Córdoba, quien precisó que los suelos de albariza donde se cultivan los viñedos de la firma se formaron en el mismo periodo geológico que laen la Champaña, la zona más prestigiosa en elaboración de vinos espumosos, por lo que "el aporte de los suelos calizos une inexorablemente el perfil organoléptico de ambos vinos"."Hay otras similitudes inspiradoras –reconoció la responsable de Marketing–, como la segunda intervención de levaduras, tanto en el proceso de producción según el método tradicional champenoise como en la crianza biológica bajo velo de flor nuestros finos".En efecto, "los más reputados productores de champagne juegan, fascinados, con vinos tradicionales andaluces para dar ciertos toques a sus vinos", apuntó Adela Córdoba, quien recordó que en el caso delse ha empleado vino generoso viejo como licor de expedición. "Ello le confiere una distinción y un final en boca en el que se aprecia la vejez, mientras que de entrada es muy fresco y aromático", concluyó.El Grupo Pérez Barquero está integrado por cuatro bodegas de la DOP Montilla-Moriles: Gracia Hermanos, Compañía Vinícola del Sur, Tomás García y Pérez Barquero. Desde su fundación en 1905, esta institución, santo y seña de la comarca vitivinícola cordobesa, ha cuidado con la mayor atención y esmero todas las labores que giran alrededor de la creación del vino.Desde la selección de los mejores pagos de viñas —albarizas de la Sierra de Montilla y de Moriles Altos— hasta la recolección, el transporte y la molturación de la uva, Pérez Barquero presta atención a todos los pasos que continúan con la elaboración del mosto nuevo, su cata y su selección, previa al destino final que, según sus características, serán las botas de crianza, en la amplia gama de vinos de la zona: Finos, Olorosos, Amontillados, Palos Cortados y Dulces de Pedro Ximénez.Reconocido con las distinciones más relevantes en el mundo del vino —con las máximas puntuaciones Parker, multitud de premios y medallas en concursos nacionales e internacionales, así como extraordinarias reseñas en las principales guías—, el Grupo Pérez Barquero ha extendido su nombre por todos los rincones del territorio nacional. No en vano, sus vinos, brandis y vinagres se encuentran en más de cincuenta países de los cinco continentes, figurando a la cabeza de los exportadores de vinos de la zona.Asimismo, Pérez Barquero es una de las pocas bodegas españolas distinguidas con el selloconcedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, en base a los cinco proyectos de innovación que tiene desarrollados con el CDTI por un importe global próximo a los 2 millones de euros.