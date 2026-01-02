El Hospital Quirónsalud Córdoba entrega a Madre Coraje los juguetes de su campaña de Navidad

Quirónsalud en Andalucía

Elha entregado hoy a la ONG Madre Coraje siete contenedores repletos de juguetes recogidos en el centro durante suy que ha tenido un gran respaldo por parte de los profesionales del hospital, pacientes y vecinos de las zonas cercanas al centro, que han participado en la campaña aportando muchísimos juguetes nuevos y seminuevos en buen estado para su uso.El centro hospitalario ha promovido por quinto año consecutivo la campaña de recogida de juguetes nuevos y seminuevos a favor de la oenegé Madre Coraje. Desde el 16 al 30 de diciembre se han recopilado los juguetes, que se distribuyen entre diversos proyectos solidarios en colaboración con asociaciones locales y distribuidos por Madre Coraje.Esta acción solidaria persigue contribuir a que ningún niño se quede sin juguetes durante las fiestas navideñas. Los juguetes donados deben ser no sexistas ni bélicos y son gestionados por Madre Coraje, que se encarga de su clasificación y entrega a través de asociaciones locales y programas sociales con los que colabora habitualmente. Esta acción fomenta la solidaridad y, además, contribuye al cuidado y conservación del medioambiente.Los juguetes recogidos son clasificados y preparados por los voluntarios, para que se conviertan en un perfecto regalo en estas fechas navideñas. Los juegos donados seminuevos son evaluados para garantizar su funcionalidad y asegurarles una segunda oportunidad, lo que permite que cualquier persona pueda acceder a ellos. Además, Madre Coraje colabora con diversas asociaciones locales dedicadas al apoyo de familias en situación de desventaja, contribuyendo así a ampliar la labor solidaria.El Hospital Quirónsalud Córdoba agradece la elevada participación en esta campaña de profesionales del centro, pacientes, familiares y vecinos de zonas cercanas y desde otros puntos de la ciudad. Además de su vertiente solidaria, la campaña promueve valores como la reutilización responsable y el respeto al medioambiente, al dar una segunda vida a juguetes seminuevos que, tras ser revisados y acondicionados por los voluntarios, se transforman en regalos llenos de ilusión para estas fechas tan especiales.El Grupo Quirónsalud desarrolla de forma continuada diversas líneas de acción social desde sus centros, en colaboración con entidades del ámbito nacional y local. En Córdoba, estas iniciativas se materializan a lo largo del año a través de acuerdos con organizaciones como Madre Coraje o el Banco de Alimentos Medina Azahara, así como mediante acciones de acompañamiento a pacientes y programas de promoción de la salud.Por su parte, la Fundación Quirónsalud impulsa proyectos solidarios que cuentan con la implicación directa de los profesionales sanitarios a través de su Programa de Voluntariado, consolidado con el paso de los años. Estas acciones tienen como finalidad fomentar la educación en salud, la investigación, los hábitos de vida saludables y la acción social dirigida a pacientes, asociaciones y a la sociedad en su conjunto.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónomaQuirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.