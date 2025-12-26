Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/12/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/12/2025
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta para la valoración de transferencias entre cama y silla junto al terapeuta ocupacional, así como la prescripción y pautado de ayudas técnicas como andadores y sillas de ruedas para los residentes. El trabajo incluye la información y formación a auxiliares sobre pautas de actuación en aseo, movilizaciones y transferencias, además de la atención y orientación a familiares. También se realizará la valoración inicial de residentes, con evaluación articular y muscular, y la elaboración, ejecución y seguimiento de programas de rehabilitación fisioterapéuticos individuales y grupales. El puesto se desarrolla en Córdoba, con contrato temporal de 365 días, jornada completa y salario de 1.458 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/12/2025
Conductor de tráiler (Lucena)Se oferta un puesto de conductor o conductora de tráiler para el reparto de mercancías en la zona de Andalucía. El trabajo se desarrollará en Lucena y consiste en la conducción de camión con remolque o tractocamión, cumpliendo las rutas asignadas y la normativa vigente de transporte. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de ocho horas diarias y salario bruto mensual de 2.000 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere permiso de conducir C más E, tarjeta de conductor para tacógrafo digital y nivel formativo mínimo de educación secundaria obligatoria. Se valorará experiencia previa como chófer de tráiler. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/12/2025
Terapeuta ocupacional (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para residencia de mayores, destinado al desarrollo de las funciones propias del puesto en este tipo de centro asistencial. El trabajo se realizará en Priego de Córdoba y comprende la atención terapéutica a las personas residentes conforme a los programas establecidos. Se ofrece contrato de interinidad, con una duración estimada de 180 días, a jornada parcial de mañana, con una jornada semanal de 35 horas y horario de 8:00 a 15:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.420 euros. Se requiere titulación universitaria en terapia ocupacional, en modalidad de diplomatura o grado. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/12/2025
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero o enfermera para el desarrollo de las funciones propias del puesto en el ámbito de los cuidados generales. El trabajo se desempeñará en Priego de Córdoba y está orientado a la atención sanitaria habitual conforme a los protocolos establecidos. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con turnos rotatorios de mañana y tarde. El salario bruto mensual es de 1.568 euros. Para optar a los puestos se requiere titulación universitaria en enfermería, ya sea diplomatura o grado, no siendo necesaria experiencia previa en la ocupación. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/12/2025
Fusionadores de fibra óptica (Córdoba)Se ofertan cinco puestos de celador y celadora y fusionador y fusionadora de fibra óptica para trabajos en red FTTH de planta externa. Las funciones incluyen el tendido e instalación de cableado por canalización, fachada o aéreo, el montaje de cajas de empalme y otros elementos de red, la fusión de fibra óptica en puntos de distribución y empalmes, la preparación de zonas de trabajo y la elaboración de documentación as-built. El puesto se desarrolla en Córdoba, con contrato laboral indefinido, jornada completa y horario de 7:00 a 15:00. El salario bruto mensual es de 1.800 euros. Se requiere experiencia mínima de seis meses, permiso de conducir B y formación. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/12/2025
Personal de mantenimiento (Córdoba)Se oferta un puesto de personal de mantenimiento para el desarrollo de tareas generales en instalaciones ubicadas en Córdoba. Las funciones incluyen la limpieza general, el apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos, la verificación de sistemas eléctricos y de audio, el soporte en la instalación y operación de sistemas de sonido y la asistencia en montajes de eventos con sonido e iluminación. También se requiere el orden y cuidado de herramientas y materiales. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa con horario partido de mañana y tarde, y salario bruto mensual de 1.390 euros. Se exige experiencia mínima de 12 meses y titulación mínima de educación secundaria obligatoria. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/12/2025
Imán de cultura islámica (Rute)Se oferta un puesto de imán de religión y cultura islámica para el desarrollo de funciones educativas y religiosas en la localidad de Rute. Las tareas incluyen impartir en español clases de religión y cultura árabe, ofrecer charlas formativas, así como clases de árabe y español dirigidas al colectivo árabe, incluyendo las actividades propias del ramadán. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. El salario bruto mensual es de 1.400 euros. Se requiere experiencia mínima de 24 meses y licenciatura en teología. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/12/2025
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta para el desempeño de funciones orientadas a valorar, planificar y ejecutar tratamientos destinados a mantener o mejorar la movilidad, la fuerza, el equilibrio y la funcionalidad de las personas residentes. El trabajo incluye la prevención de caídas y complicaciones, así como el apoyo en la rehabilitación de lesiones mediante programas personalizados de ejercicios, terapia manual y asesoramiento profesional. El puesto se desarrolla en Córdoba y cuenta con contrato de interinidad, a jornada completa, con horario de 8 a 15 horas. El salario bruto mensual es de 1.460 euros. Se requiere titulación universitaria en fisioterapia, ya sea diplomatura o grado. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/12/2025
Mecánico de coches (El Carpio)Se oferta un puesto de mecánico de coches para realizar el diagnóstico completo de vehículos, así como cambios de aceite, mantenimientos y revisiones periódicas. Entre las funciones se incluyen el montaje de neumáticos, geometría, nitrógeno y equilibrado, trabajos en escapes, sistemas anticontaminación, amortiguadores y frenos, control del circuito de carga y de encendido, cambio de baterías, sustitución de correas de distribución y trabajos de embragues. El puesto se desarrolla en El Carpio, con contrato laboral indefinido, jornada completa y horario de 7:00 a 15:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.400 euros. Se requiere formación profesional de grado medio relacionada. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/12/2025
Terapeuta ocupacional (Montalbán)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional para la valoración e intervención en niños con dificultades en el desarrollo, centrado en la autonomía y la participación en las actividades de la vida diaria. Entre las funciones se incluyen el diseño y ejecución de planes de intervención individualizados, la intervención en procesamiento sensorial, regulación, motricidad gruesa y motricidad fina, el abordaje de dificultades de alimentación infantil y el uso del juego terapéutico como herramienta. El trabajo incluye la coordinación con familias y otros profesionales, así como la elaboración de informes de seguimiento. El puesto se desarrolla en Montalbán de Córdoba, con contrato temporal de 90 días, jornada parcial y salario bruto mensual de 900 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/12/2025
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR
ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR