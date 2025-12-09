Las hospitalizaciones por infecciones respiratorias se disparan entre los mayores en Andalucía



ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha lanzado una alerta sanitaria en Andalucía ante la rápida y preocupante escalada de las infecciones respiratorias agudas (IRAG) durante las últimas semanas, con un impacto especialmente severo en la población de mayor edad. Así lo reflejan los últimos informes epidemiológicos de la Consejería de Sanidad correspondientes a la Semana 48 de 2025, comprendida entre el 24 y el 30 de noviembre pasados, que dibujan un escenario de triple circulación viral activa de gripe, covid-19 y Virus Respiratorio Sincitial.Desde la organización se advierte de un empeoramiento significativo de la situación con respecto al mismo periodo del año anterior. En ese sentido, FOAM denuncia un aumento “radical” de las infecciones respiratorias respecto a 2024, un repunte que preocupa de forma creciente a los profesionales sanitarios y, especialmente, a quienes velan por la protección de las personas mayores.Los datos ponen el foco en el impacto crítico que esta situación está teniendo en los grupos de edad más avanzados. En apenas una semana, entre la Semana 47 y la Semana 48 de este año, las hospitalizaciones por Infección Respiratoria Aguda Grave han crecido con especial intensidad. En el grupo de mayores de 80 años, el incremento alcanza el 36,3 por ciento, el mayor aumento semanal registrado. En el tramo de 60 a 69 años, el crecimiento es del 37,0 por ciento. La tasa general de hospitalización por IRAG en los centros hospitalarios se ha elevado un 24,6 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024.En Atención Primaria, la situación tampoco resulta tranquilizadora. La tasa general de Infección Respiratoria Aguda ha aumentado a un ritmo igualmente alarmante, con un incremento semanal del 19,3 por ciento. Todo ello evidencia una circulación intensa de virus respiratorios en la comunidad autónoma andaluza en pleno inicio de la temporada invernal.Desde FOAM se subraya que “la situación es radicalmente más grave que hace un año. Un incremento semanal del 36,3 por ciento en hospitalizaciones en el grupo de 80 años y más no es una cifra normal de invierno; es una señal clara de alarma que exige responsabilidad y máxima prevención”. La federación insiste en que estos datos no pueden interpretarse como un repunte estacional habitual, sino como una alerta que obliga a extremar medidas desde todos los ámbitos.Ante este escenario de riesgo epidémico, la organización ha lanzado un conjunto de recomendaciones urgentes dirigidas de forma específica a la población mayor de 60 años. Entre ellas, se insiste en la importancia de completar o iniciar cuanto antes la vacunación contra la gripe, así como en el uso riguroso de la mascarilla en centros sociosanitarios, hospitales, centros de salud y espacios cerrados con poca ventilación o elevada concurrencia.De igual modo, FOAM insta a acudir de inmediato al centro de salud ante la aparición de síntomas respiratorios como fiebre, tos o dificultad para respirar, evitando retrasos que puedan agravar los cuadros clínicos. Limitar la asistencia a eventos multitudinarios en interiores, mantener una ventilación adecuada de los espacios cerrados e intensificar la higiene de manos forman parte igualmente de las pautas de prevención recomendadas. También se plantea considerar la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial en los grupos de riesgo elegibles.Paralelamente, la federación ha dirigido un llamamiento directo a las Administraciones públicas. Aunque valora de forma positiva los llamamientos a la vacunación y la reciente Orden de uso de mascarillas de la Junta de Andalucía, considera que "resulta imprescindible ir más allá para evitar una sobrecarga del sistema sanitario". Por ello, solicita reforzar la campaña de vacunación contra la gripe, intensificando la comunicación y los puntos de acceso, así como emitir comunicados claros y constantes sobre el subtipo de gripe predominante, especialmente el A(H3N2) subclado K.FOAM también reclama garantizar el suministro gratuito de mascarillas FFP2 o quirúrgicas en los puntos de acceso a residencias de mayores y centros sanitarios, además de incrementar la capacidad diagnóstica y asistencial tanto en Atención Primaria como en los hospitales para hacer frente al pico de demanda previsto.Los datos técnicos de vigilancia epidemiológica reflejan que la tasa de Infecciones Respiratorias Agudas en Atención Primaria en Andalucía se sitúa en 347,7 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 292,5 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento anual del 18,9 por ciento. En el caso de la positividad de la gripe en Atención Primaria, el valor actual es del 16,9 por ciento, frente al cero del pasado ejercicio. La positividad de la COVID-19 alcanza el 3,1 por ciento.En el ámbito hospitalario, la tasa de IRAG se sitúa en 8,6 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 6,9 registrados hace un año. En el grupo de mayores de 80 años, la tasa alcanza los 63,1 casos por cada 100.000 habitantes. El virus predominante identificado es la gripe tipo A, en sus variantes H3N2 y H1N1pdm09, dentro de un contexto de triple circulación activa.Toda esta información ha sido extraída de los informes semanales de vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía, del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en España y de la Orden de uso de mascarillas publicada el 1 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.